Le pagelle di Roma-Cagliari 1-0

Roma

Wojciech SZCZESNY 6 - L'uscita sbagliata fuori area dell'avvio del secondo tempo fa venire i brividi a tutti: unica pecca in 90 minuti in cui il Cagliari non calcia mai verso la sua porta.

Kostas MANOLAS 6,5 - Perde la bussola in una sola occasione, nel primo tempo. Ma a inizio ripresa è fondamentale su Farias e anche dopo se la cava sempre bene (dal 91' Thomas VERMAELEN s.v.)

Federico FAZIO 7 - Non sbaglia praticamente nulla. In chiusura, in ripartenza, nell'appoggio ai compagni. E se qualcuno perde palla, ci pensa sempre lui a rimediare. Partitone.

Antonio RÜDIGER 6,5 - Si alterna tra la posizione di terzo a sinistra e di esterno difensivo destro. Tranquillo in un caso, meno a proprio agio largo sulla fascia. Dal suo piede arriva l'assist vincente per Dzeko.

Bruno PERES 5 - Male male. Fatica a trovare la posizione e sbaglia tantissimo. Il simbolo di una Roma disordinata e nervosa è proprio lui, con le sue scelte frettolose, i suoi errori continui in disimpegno e, dulcis in fundo, un gol incredibilmente fallito da zero metri.

Daniele DE ROSSI 5,5 - Uno dei pochi a portare ordine in mezzo al campo anche nei momenti più bui: tante idee, testa e aperture illuminanti. Ma i tanti palloni persi gli abbassano drasticamente il voto.

Kevin STROOTMAN 6,5 - Dimostra di essere in un'ottima condizione fisica con tanti inserimenti e tanta partecipazione anche al gioco offensivo. Fa sentire la propria presenza nel palleggio e nello svogimento del gioco.

EMERSON 6 - Scolastico nelle proprie scelte, anche se nella parte finale qualche buon cross gli riesce. Un paio di volte Isla si trova libero alle sue spalle.

Radja NAINGGOLAN 6 - Torna sulla terra dopo una settimana da Dio: anche lui non spettacolare, come tutta la Roma. Qualche buono spunto, ma un solo pericolo portato a Rafael (dall'88' Leandro PAREDES s.v.)

Diego PEROTTI 6 - Gara a due facce: confusionario, pasticcione e poco lucido nel primo tempo, nettamente più in palla nella ripresa. Dopo l'intervallo gli riescono più dribbling e solo Rafael gli nega il gol (dall'81' Stephan EL SHAARAWY s.v.)

Edin DZEKO 7 - Risolve una sfida in cui la Roma si stava pericolosamente incartando. Bravo a non abbattersi dopo un gol clamorosamente fallito nel primo tempo: in certe fasi della gara in area è impossibile da tenere, tanto da colpire pure una traversa.

All. Luciano SPALLETTI 6,5 - Ringrazia Dzeko, ma anche la propria abilità di cambiare le carte in tavola: con una serie di modifiche tattiche prova in ogni modo a scardinare la munitissima copertura del Cagliari.

+++

Cagliari

RAFAEL 6,5 - Battuto senza possibilità di replica da Dzeko, salva il Cagliari in diverse altre occasioni. Bravo in particolare su Dzeko, Perotti e Nainggolan, ma non basta per evitare il ko.

Fabio PISACANE 5,5 - Ammonito già nel primo tempo, gioca però con grande concentrazione per limitare i dribbling di Perotti. Ma nella ripresa va in seria difficoltà (dall'81' Paolo FARAGÒ s.v.)

Luca CEPPITELLI 6 - Protagonista di un duello continuo con Dzeko, non ha particolari colpe nel ko sardo. Anzi: per buona parte della gara limita il bosniaco con attenzione e vigore fisico.

Bruno ALVES 5,5 - Luci e ombre. Con la sua esperienza da campione europeo sbroglia qualche situazione pericolosa, ma commette più di un errore in disimpegno che rischia di mettere in difficoltà i compagni.

Nicola MURRU 5,5 - Nell'azione del gol si fa trovare impreparato, possibile fallo di Dzeko a parte. Sempre sotto pressione, visto che la Roma attacca spessissimo sulla sua fascia, si accentra più volte per aiutare Bruno Alves e Ceppitelli.

Mauricio ISLA 6 - Partita di corsa e sacrificio. Di quelle in cui la qualità viene sostituita dal fiato. Poco preciso quando ha l'unica chance di concludere in porta, ma il suo lavoro nelle due fasi va lodato.

Daniele DESSENA 6 - Prezioso, per quanto possibile, nell'opera di interdizione e di sporcatura dei passaggi avversari. Fatica per quattro per provare a non perdere le fila del centrocampo rossoblù (dal 66' João PEDRO 5 - Nei 24 minuti più recupero che ha a disposizione combina pochissimo. Anzi: a pochi secondi dalla fine lascia pure il Cagliari in 10)

Panagiotis TACHTSIDIS 5,5 - Tenta di portare ordine tattico a centrocampo, pur con il suo passo cadenzato. Costretto quasi sempre a rincorrere, va però in difficoltà.

Nicolò BARELLA 6 - Dà una mano costante a Murru in fase difensiva. Inizia bene con un paio di interventi perfetti su Bruno Peres, prosegue con un'apprezzabile ripartenza in dribbling ed è sempre generoso.

Diego FARIAS 6 - Uomo da contropiede, nelle rare volte in cui ha modo di distendersi in velocità riesce a prendere d'infilata la Roma. A inizio ripresa ha la chance dell'1-0, ma Manolas lo stoppa (dal 72' Marco SAU 5,5 - Non è solo colpa sua, ma l'ingresso in campo modifica pochissimo: nel finale il Cagliari non spaventa mai la Roma)

Marco BORRIELLO 5,5 - Ex che alla Roma ha sempre fatto male, stavolta viene contenuto benissimo e in tutti i modi da Fazio. Lotta e prova a prevalere col fisico, ma ha poche opportunità di pungere.

All. Massimo RASTELLI 5,5 - La sua scelta di giocare con un centrocampo in linea imbriglia il gioco della Roma e tiene in partita in Cagliari. Certo, di pericoli là davanti il Cagliari non ne crea mai.