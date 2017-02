Le pagelle di Roma-Fiorentina 4-0

Le pagelle della Roma

Wojciech SZCZESNY sv – Spettatore non protagonista. Si gode lo spettacolo da posizione privilegiata.

Kostas MANOLAS 6,5 – Debordante fisicamente, gioca sul velluto e si esalta nel finale con scorribande oltre la linea di metà campo.

Federico FAZIO 7 – Grande gigante gentile. Elegante, puntuale in marcatura e autore di un gran gol con inzuccata aerea. Garanzia.

Antonio RUDIGER 6,5 – Forma una linea a 3 invidiabile con i due colleghi: sta bene fisicamente e rilancia l’azione con forza.

BRUNO PERES 6 – Mezzo punto in meno per l’incredibile gol sbagliato a tu per tu con Tatarusanu.

Daniele DE ROSSI 7,5 – Ispiratissimo. Due assist per i primi due gol grazie al suo più che educato piedino destro. E pensare che sembrava sul punto di dare forfait per aver appoggiato male il piede durante il riscaldamento. (85’ PAREDES sv)

Kevin STROOTMAN 6,5 – Contratto in avvio, poi entra prepotentemente in partita e serve un delizioso assist per il 3-0.

EMERSON PALMIERI 7 – Sempre meglio l’esterno sinistro brasiliano. Se imparasse a menadito la fase difensiva diventerebbe un craque del calcio mondiale. Inarrestabile.

Radja NAINGGOLAN 7 – Solita monumentale performance su tutti i fronti. Efficace in entrambe le fasi: contrasta che è un piacere e rilancia l’azione togliendosi lo sfizio di autografare un gran gol con controllo in corsa e destro efficace. (89’ GRENIER sv)

Stephan EL SHAARAWY 6 – In crescita. Non trova mai lo spunto risolutivo ma si rende protagonista di alcune sgroppate sulla fascia. (81’ TOTTI sv)

Edin DZEKO 8 – Attaccante totale. Perfetto nei movimenti spalle alla porta, preciso nelle rifiniture ai compagni, killer implacabile in area avversaria. Fanno 17 gol in campionato per il capocannoniere della Serie A. Mostruoso.

All. Luciano SPALLETTI 7,5 – Spettacolare prova di squadra della sua Roma dopo il passaggio a vuoto di Genova. Quando si esprime a questi livelli non ce n’è per nessuno, ora non resta che migliorare il rendimento in trasferta. Esperimento della difesa a tre sempre più efficace: la quadra è stata trovata.

Le pagelle della Fiorentina

Ciprian TATARUSANU 6 – Senza gravi colpe sui gol, ne salva altri.

Carlos SANCHEZ 4 – Inadeguato. Apre la strada al poker della Roma, poi va completamente nel pallone.

Gonzalo RODRIGUEZ 5 – Si fa borseggiare un pallone sanguinosa da Dzeko nell’azione che origina il 2-0. Irriconoscibile.

Davide ASTORI 5 – Combina la frittata nel gol del definitivo poker.

Maxi OLIVERA 5 – Non è un fattore sulla fascia sinistra. Troppo timido e non impeccabile peraltro in fase difensiva (63’ ILICIC 5,5 – Non riesce a sovvertire l’inerzia)

Milan BADELJ 5 – Sparisce nella seconda parte di match, fagocitato dal centrocampo avversario.

Matias VECINO 5,5 – Uno dei meno peggio all’Olimpico, ma da solo non può combinare granché.

Federico CHIESA 5 – Primo vero passaggio a vuoto per il baby prodigio della Viola. Non gli riesce proprio niente questa sera. (78’ CRISTOFORO sv)

Borja VALERO 4,5 – Copia sbiadita di sé stesso. Inquietante la sua involuzione quest’anno; dov’è finito il professore che aveva insegnato calcio sopraffino in questi anni di Serie A? Desaparecido.

Federico BERNARDESCHI 5,5 – Bene nella prima parte di match, poi cade nell’oblio più o meno totale (74’ TELLO 6 – Pochissimo spazio per combinare qualcosa.)

Khouma BABACAR 4,5 – Poco assistito, incapace di mettersi in proprio per creare qualche pericolo. Nullo.

ALL. Paulo SOUSA 5 – La sua Fiorentina sparisce dal campo senza mostrare il benché minimo segnale di ripresa. Ko che sa di resa, quanto meno in campionato. Forse escludere dal match l’uomo più in forma del momento – vedi alla voce “Tello” – non è stata una genialata.