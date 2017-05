Le pagelle di Roma-Genoa 3-2: Totti 10, De Rossi e Dzeko super

===LE PAGELLE DELLA ROMA===

Wojciech SZCZESNY 5,5 - Un paio di uscite sballate, frutto dello smarrimento iniziale. Anche nel gol di Lazovic é fuori posizione.

Antonio RUDIGER 5,5 - A destra si fa sempre valere, nonostante Laxalt sia un osso duro. In ritardo peró sul cross del momentaneo 2-2.

Federico FAZIO 6 - Non commette errori individuali, ma tutta la linea difensiva della Roma é sembrata poco coordinata oggi. Mezzo voto in piú per la sponda aerea nell'azione del 3-2.

Kostas MANOLAS 5 - Parte male. Pellegri lo irretisce e lui fatica a prendere le misure. Non riesce a gestire la sua prestanza fisica.

EMERSON SV - 13 minuti e la brutta torsione del ginocchio nel contrasto con Hiljemark. Brutte sensazioni, tanta sfortuna. (Dal 17' MARIO RUI 5 - Fuori condizione, fuori posizione. Sovrastato da Lazovic. Una stagione veramente grigia: non si é piú ripreso dall'infortunio)

Daniele DE ROSSI 7,5 - Grinta sempre, coraggio nelle giocate. Nella ripresa, quasi fosse un segno del destino, si prende il passaggio di consegne con Totti: gol del 2-1 e Olimpico scatenato. Da capitano a capitano, da simbolo a simbolo.

Kevin STROOTMAN 6,5 - Gran palla per il gol di Dzeko. Solita qualitá nella distribuzione del pallone. Non troppi inserimenti, ma tanta sostanza.

Mohamed SALAH 5 - In ombra nel primo tempo, probabilmente debilitato dal Ramadan. Esce per far spazio a Totti ad inizio ripresa. (Dal 54' Francesco TOTTI 10 - 10, come il numero di maglia che ha sempre onorato. Leggenda del calcio.)

Radja NAINGGOLAN 6,5 - Combattente sin dal 1'. Non sente l clima surreale in cui si gioca e parte concentrato e volitivo. Da una sua punizione parte il 3-2.

Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Un po' troppo solista nella prima frazione. Spesso tira anziché passare la palla al compagno libero. Nel secondo Lamanna vola su un suo colpo di testa. Un passo indietro rispetto alle ultime apprezzabili prestazioni. (Dal 69' PEROTTI 7 - Gol pesantissimo. Gol che cancella un finale di stagione negativo)

Edin DZEKO 7,5 - Segna ancora, sbaglia un paio di gol, ma fornisce anche due assist. Impegno fondamentale, perno offensivo.

ALL. Luciano SPALLETTI 7 - Tiene fuori Totti, ma lo inserisce nel momento chiave. Alla fine vince ancora e registra il nuovo record di punti della Roma. Se ne andrá e verrá rimpianto.

===Le pagelle del Genoa ===

Eugenio LAMANNA 6,5 - Sicuro su Dzeko ed El Shaarawy. Bravo quando chiamato in causa. Non ha colpe sui gol.

Davide BIRASCHI 5,5 - Nel primo tempo controlla bene Salah. Nella ripresa é peró in ritardo su entrambi i gol della Roma

Santiago GENTILETTI 5 - Rischia il rigore su Dzeko, che fisicamente lo mette in difficoltá. Concede troppo.

Ezequiel MUNOZ 5,5 - Un po' troppo lento, anche nel capire le intenzioni degli avanti della Roma. Bruciato in occasione del 3-2.

Darko LAZOVIC 7 - Un martello a destra nel primo tempo. Sfiora il gol due volte e si propone bene. Poi segna il gol del 2-2 e centra il palo della possibile beffa.

Isaac COFIE 6 - Gioco di copertura tra la linea di attacco e centrocampo giallorosso. Sfrutta l'agilitá. Non sfigura.

Miguel VELOSO 6 - Regia pulita nel primo tempo. Nella ripresa un po' in affanno, ma fino al 90' aveva giocato discretamente.

Oscar HILJEMARK 6,5 - Pimpante per 45 minuti, dove duetta bene con Palladino e Lazovic. Cala ad inizio ripresa e induce Juric al cambio (Dal 56' CATALDI 5,5 - Timidino, leggerino. Non ha ancora la giusta forza per giocare a questi livelli)

Diego LAXALT 7 - A sinistra spinge e crossa. Tornato ai livelli di inizio campionato. Bellissimo l'assist per Lazovic.

Raffaele PALLADINO 5,5 - Sbaglia un gol a porta vuota, calciando di fretta a lato. Qualche buon dribbling, qualche buona apertura, ma anche troppe pause. (Dal 50' NINKOVIC 6,5 - Frizzante e veloce. Un paio di buone iniziative e due tiri pericolosi)

Pietro PELLEGRI 7 - Un 2001, che alla prima partita da titolare, dopo tre minuti, ammutolisce l'Olimpico. Stigmate del predestinato. Gran primo tempo, con buona difesa del pallone e un paio di idee offensive notevoli. Nella ripresa si fa notare in copertura. Ha doti non comuni. (Dal 69' NCTHAM 5,5 - Spreca due contropiedi succulenti)

ALL. Ivan JURIC 6,5 - Bel Genoa. Ordinato, combattivo, efficace. Meritava almeno un punto.