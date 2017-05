Le pagelle di Roma-Juventus 3-1: Nainggolan spadroneggia, la Juve delude in mezzo

===ROMA===

Wojciech SZCZESNY 6,5 – Risponde presente in paio di occasioni nel primo temo così come nel finale su Higuain.

Antonio RUDIGER 7 – Nonostante i cross siano spesso poco precisi, crea non pochi problemi in fase di contenimento ad Asamoah. Ottima gara.

Kostantinos MANOLAS 6 – Non precisissimo nell’occasione del gol, non commette però poi ulteriori errori.

Federico FAZIO 6 – Sulla rete della Juventus si fa scappare Higuain troppo facilmente, ma anche lui alla fine conduce poi una partita di buon valore.

EMERSON 7 – Bene sugli esterni la Roma, dove alla fine la Juventus è andata spesso in difficoltà. Nel finale dopo la botta presa esce anche palla al piede con un gran corsa che costa il giallo a Benatia.

Leandro Daniel PAREDES 7 – La Roma vince la partita soprattutto in mezzo al campo, dove Paredes rincorre tutto e tutti. Oltre alla qualità per una sera c’è anche quantità.

Daniele DE ROSSI 7 – Ha il particolare merito di non lasciar “sedimentare” il vantaggio della Juventus e di farsi trovare pronto sotto porta per quell’1-1 che alla fine cambia la storia di questa partita.

Mohamed SALAH 6,5 – Tante ripartenze e un assist di tutto rispetto per il gol del 3-1. Sotto porta resta poco preciso, ma questo in fondo è un altro discorso. Dal 93’ Francesco TOTTI – sv.

Radja NAINGGOLAN 7,5 – Con la fame, con la rabbia, con il cuore, con la testa e con l’orgoglio. Uomo in più di questa Roma in mezzo al campo dove spadroneggia nel rivisitato e poco efficiente centrocampo bianconero. Il gol ne suggella la prova. Dal 78’ Juan JESUS – sv.

Stephan EL SHAARAWY 7 – Il colpo giusto al momento giusto. Il suo tiro in buca d’angolo è degno del miglior Ronnie O'Sullivan. Paragone che siamo certi piacerà al diretto interessato, da sempre gran fan dello snooker.

Diego PEROTTI 6 – In un ruolo non suo fa parecchia fatica e alla fine non incide praticamente mai. Match onesto, ma nulla più. Dal 69’ Clement GRENIER 6 – Entra per contribuire al muro che deve tenere al sicuro il risultato. Fa il suo.

All. Luciano SPALLETTI 7 – Nella serata più importante e privo di Dzeko e Strootman, Spalletti alla fine trova il modo di continuare a motivare una squadra che a un certo punto sembrava aver perso. Una partita che in casa giallorossa probabilmente farà salire il rammarico per ciò che sarebbe potuto essere senza punti lasciati per strada a Bergamo, nel derby eccetera eccetera. Ma di fatto la matematica non condanna ancora, e Spalletti al di là del miracolo continua a tenere dietro il Napoli di Sarri.

Daniele De Rossi festeggia con Stephan El Shaarawy il gol dell1-1 in Roma-Juventus, Serie A 2016-17 (Getty Images)Getty Images

===JUVENTUS===

Gianluigi BUFFON 5,5 – Per una volta poco preciso, sia questa la prima respinta sul colpo di testa di Manolas (che costa poi il gol di De Rossi) che nella valutazione del destro a giro di El Shaarawy, preciso sì ma anche non potentissimo. Umano.

Stephan LICHTSTEINER 5 – Non la migliore delle sue serate. Sfortunato ma anche molto distante nella marcatura del gol di El Shaarawy. Abbiamo visto versioni più convincenti. Dal 64’ Dani ALVES 6 – Entra e nel giro di un nulla la Juve prende il terzo. Prova a spingere un po’, ma a quel punto intorno a lui non ci crede quasi più nessuno.

Medhi BENATIA 6 – Probabilmente il più convincente stasera di una linea difensiva che per una notte non fa vedere una prestazione degna della sua fama.

Leonardo BONUCCI 5,5 – Si fa attrarre dal pallone piuttosto ingenuamente sull’uscita che permette poi di trovare il buco a Nainggolan con il gol che chiude i conti.

Kwadwo ASAMOAH 5,5 – Rudiger alla fine gli crea spesso fastidi e da destra la Roma insiste molto, soprattutto nel primo tempo,

Mario LEMINA 5,5 – Gol escluso, è una sfida ingenerosa quella a cui è sottoposto in mediana contro il miglior centrocampista di questo campionato (Nainggolan). Per Lemina poco da fare dunque, se non accettare che il livello con la mediana romanista stasera ne smaschera gli evidenti limiti.

Miralem PJANIC 5,5 – Anche il bosniaco è in difficoltà in un centrocampo a tre dove i romanisti lo sovrastano fisicamente con puntualità e costanza. Senza protezione e dentro un altro modulo è un giocatore con ancora dei chiari limiti.

Stefano STURARO 5,5 – Vale il discorso fatto per i due compagni di ritardo. Esattamente come per Lemina a salvarlo da un’insufficienza ben più grave c’è l’apertura che porta al primo gol. Niente più. Dal 69’ Paulo DYBALA 6,5 – In una serata negativa per la Juventus Dybala entra e con un paio di accelerazioni dimostra ancora una volta di essere di un’altra categoria. La spiegazione? Per fermarlo la Roma gliene mette addosso dai 3 ai 4.

Juan CUADRADO 5 – In una fase dove davvero non sembra in gran forma. Dal punto di vista difensivo gli aiuti non mancano mai, ma davanti non si vede uno spunto che sia uno. Dal 78’ Claudio MARCHISIO – sv.

Gonzalo HIGUAIN 6 – Lavora per la squadra come al solito e sforna un assist di rara intelligenza per uno abituato da quelle posizioni a sfondare la porta. Sicurezza, anche nelle serate negative della squadra.

Mario MANDZUKIC 6 – Il solito infinito aiuto difensivo e un finale di partita che, nonostante le botte e il mal di schiena, continua a vederlo protagonista. Davanti spesso è poco lucidò, ma uno così la sufficienza la prende sempre.

All. Massimiliano ALLEGRI 6 – Nella serata in cui può chiudere i conti, Allegri sceglie di ruotare un po’ qualche gerarchia e di provare a prendere due piccioni con una fava. Gli va male, ma il reale voto a questa scelta sarà da fare mercoledì sera, quando capiremo se il rischio avrà pagato. Nel frattempo il 6 è “congelato”.