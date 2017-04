Le pagelle di Roma-Lazio 1-3

>Roma<

Wojciech SZCZESNY 6 - Non perfetto sul gol di Keita, anzi. Poi si riscatta con diverse parate che tengono a galla la Roma.



Antonio RÜDIGER 4,5 - Pochi cross dalla destra, quando Keita e Felipe Anderson si aggirano dalle sue parti sono sempre guai. Arriva, poi, la ciliegina sulla torta con il rosso diretto in pieno recupero.



Kostas MANOLAS 5 - Partita negativa anche per lui. Il greco, a volte, sembra spaesato e non riesce a contenere l'estro di Keita.



Federico FAZIO 4 - Derby da dimenticare per il difensore argentino che rischio subito tantissimo con un intervento in area su Lukaku, non sanzionato dall'arbitro. Sempre in ritardo, sempre fuori posizione. (dal 64' Diego PEROTTI 5,5 - Ci prova, ma non riesce a sfondare. Non cambia la partita).



Palmieri EMERSON 5 - Nel primo tempo soffre tantissimo sulla sua fascia, non riuscendo ad ostacolare Keita che fa quel che vuole partendo da destra. Aggiusta un po' il tiro nella ripresa, ma il brasiliano commette sempre qualche sbavatura.

Daniele DE ROSSI 5 - Segna su rigore, ma fa poco altro. Pochi i suggerimenti in avanti, 0 filtro a centrocampo. (dal 73' Francesco TOTTI sv - Ultimo derby per il capitano dei giallorossi. Riesce a fare poco nel quarto d'ora, e poco più, che gli concede Spalletti).

Video - Francesco Totti: 40 anni e un amore solo, la Roma 01:19

Kevin STROOTMAN 4,5 - La cosa più bella della sua partita è il rigore conquistato, e dire che non era neanche rigore... Partita no dell'olandese che non riesce ad essere incisivo in nessuna delle due fasi.

Mohamed SALAH 5,5 - Qualche fiammata sulla sua fascia di competenza e una bella occasione creata ad inizio partita. L'egiziano ci mette anche impegno, ma non riesce ad essere continuo.



Radja NAINGGOLAN 5 - Corre e si mette a crossare dalla sinistra, non riesce però ad essere devastante come lui sa fare. Perfetta la strategia della Lazio che annulla ogni capacità di penetrare l'area di rigore ai centrocampisti della Roma.



Stephan EL SHAARAWY 5,5 - Si fa vedere ma non con continuità. La gara contro il Palermo aveva dato belle speranze, ma l'italoegiziano non riesce a sfondare. (dal 46' Bruno PERES 5 - Dà poco alla manovra, non si vede quasi mai).



Edin DŽEKO 4 - Pronti, via e sbaglia subito un'occasione d'oro. Al netto della bravura di Strakosha, sbaglia tutto quello che si poteva sbagliare davanti alla porta. Gioca con la testa piena di paure, e in campo non riesce a rendere come dovrebbe.



All. Luciano SPALLETTI 4 - Non impara la lezione di Coppa e incorre praticamente negli stessi errori. La Lazio fa la sua partita e anche senza Immobile riesce a far correre tutta la Roma. La gestione dei cambi? Perché Bruno Peres dopo l'intervallo? Sono molti i dubbi che lascia il tecnico della Roma...

Video - Monchi alla Roma: da Medel a Dani Alves, i suoi affari migliori 00:02

>Lazio<





Thomas STRAKOSHA 7 - Marchetti chi? Strakosha è uno degli uomini migliori nel derby, basta vedere le due parate in avvio di gara: se la Roma avesse segnato in quelle occasioni, avremmo sicuramente visto un'altra partita. Si supera ancora su Džeko ad inizio ripresa.

Quissanga BASTOS 7 - Bravissimo in difesa ad arginare El Shaarawy, Nainggolan e Diego Perotti. Dalle sue parti non si passa.

Stefan DE VRIJ 6 - Gioca una partita attenta su Džeko, lasciando davvero poco spazio di manovra al bosniaco. Due gli errori, però, in marcatura, errori che potevano costare caro. (dal 74' Wesley HOEDT 6,5 - Subito un fallo tattico a chiarire le cose in campo. È bravo a prendere subito la posizione e a dare nuovo ossigeno all'intera difesa laziale).

Fortuna WALLACE 6,5 - Rispetto a Bastos fa più fatica, visto che Salah corre come un pazzo avanti e indietro. Il brasiliano è però attento ed è (quasi) sempre puntuale in chiusura.

Jordan LUKAKU 6,5 - È la sorpresa in avvio di match visto l'infortunio di Immobile. Inzaghi si gioca la carta della difesa a 4 nel primo tempo, ma il belga non si limita ai compiti di difensore e sale con continuità sulla fascia, creando non pochi pericoli alla retroguardia della Roma. C'era un rigore su di lui, non visto dal sig. Orsato. (dal 43' Felipe ANDERSON 6 - Buon impatto alla gara, con alcune azioni che potrebbero mettere ko la Roma. Sbaglia però davanti a Szczesny, mancando in ben due occasioni il gol che chiuderebbe il match).

Dušan BASTA 7 - Nel primo tempo non sale spesso, anche se dà sempre il suo supporto a Keita. In avvio di ripresa, riporta in vantaggio i biancocelesti con un gran gol dalla distanza. Sulla fascia, comunque, lascia poco spazio ad El Shaarawy ed aiuta tantissimo Bastos.

Marco PAROLO 6,5 - Grande partita, soprattutto nel primo tempo dove alterna benissimo fase difensiva e offensiva. Nella ripresa si sacrifica con una posizione più arretrata, ma riesce perfettamente nel suo intento.

Lucas BIGLIA 7 - Grande lotta a centrocampo, con l'argentino che si abbassa tantissime volte per mettere pressione a Nainggolan e allo stesso Džeko. Non disdegna anche la fase offensiva, cerca il gol nel primo tempo e nella ripresa confeziona un paio di verticalizzazioni interessanti per Keita e Felipe Anderson.

Sergej MILINKOVIĆ SAVIĆ 6,5 - Lavoro più oscuro del solito, ma il serbo è importantissimo come primo giocatore ad andare a pressare su De Rossi e Strootman. A centrocampo, non si passa quando c'è lui.

Senad LULIĆ 6,5 - Sulla sinistra è bravissimo a macinare km e a mettere in difficoltà Rüdiger sulla fascia. Suo l'assist che vale il gol del 3-1 di Keita.

Keita Balde Roma Lazio 2017LaPresse

Baldé KEITA 7,5 - Ogni volta che tocca palla, fa tremare la difesa giallorossa. Condisce la sua gara con una doppietta, il tutto senza il suo partner Immobile. E dire che era anche in dubbio alla vigilia... (dall'87' Filip DJORDJEVIĆ sv - Minuti anche per il serbo, che con il suo ingresso fa riposare Keita).

All. Simone INZAGHI 7,5 - Con Immobile ko, si potevano trovare tutti gli alibi del mondo. Cambia modulo e inserisce Lukaku a fare da ponte tra difesa e centrocampo. Si fa male anche il belga, e a questo punto sceglie un assetto più offensivo con Felipe Anderson davanti. La Lazio becca gol su rigore (inesistente), ma i biancocelesti non perdono la testa e fanno la partita perfetta nella ripresa. Chapeau!