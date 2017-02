Le pagelle di Roma-Torino 4-1

Le pagelle della Roma

Wojciech SZCZESNY 6 - Disimpegnato se non per un paio di comode prese centrali, fulminato solo da Maxi Lopez nel finale.

Kostas MANOLAS 6,5 - Prende in consegna Belotti che non vede palla: stanco e diffidato, chiede il cambio a Spalletti per non saltare l’Inter.

Dal 74’ Thomas VERMAELEN 6 - Ormai fa la riserva di Fazio e in pochi minuti concede qualcosa agli avanti avversari: pochi minuti a squadre allungate lo salvano da un’altra insufficienza.

Federico FAZIO 6,5 – Difensore in crescita esponenziale, non sbaglia un intervento e va a colpire di testo: mezzo voto in meno perché tiene in gioco Maxi sul gol.

JUAN JESUS 6 – Cerca subito il gol in spaccata e può gestire le due fasi di gioco visto che Iago e Benassi non sono proprio in serata.

BRUNO PERES 6 – Forse eccessivamente preoccupato della fase di copartura su Ljajic, le poche volte che spinge riesce comunque a crossare.

Leandro PAREDES 7 - Travolto dagli urlacci di Spalletti per mezzora perché rallenta troppo l’azione, gioca invece una ripresa di rara bellezza geometrica con la perla del gol più bello della partita... Una cosetta alla Totti.

Kevin STROOTMAN 6,5 – Fa gli straordinari perché, si sa, è l’indispensabile di Spalletti anche se spesso “non si vede”: volumetrico. Dall’82’ Totti s.v.

EMERSON PALMIERI 6,5 - Come Paredes, inizia in sordina rimproverato dal mister per qualche incertezza di tempo e un paio di cross sbagliati. Secondo tempo invece in linea con le ultime grandi prestazioni.

Mohamed SALAH 7,5 - Altro che mal d’Africa, Momo si riprende la Roma segnando il primo gol del 2017, centrando un palo e una treversa fra tante, tantissime giocate di prima e accelerazioni palla al piede. Nuovo modulo. incenso e mirra.

Radja NAINGGOLAN 7 – E chi lo ferma più ora che gioca da trequartista e segna sempre? Sono 3 gol consecutivi, 4 nelle ultime 6. Ninja Warrior.

Edin DZEKO 7 – Per il 29esimo gol di una stagione al di sopra di ogni sospetto e per l’ostinazione con cui ne sfiora almeno altri tre. Certo che poi qualche volta ci sarebbero pure i compagni da servire, ma per i centravanti son dettagli. Dal 90' Perotti s.v.

Allenatore Luciano Spalletti 8. Basterebbero i 14 gol fatti contro uno subito nelle ultime 4 partite per spiegare lo stato di grazia di una squadra che ha cambiato modulo per ovviare all’assenza di Salah e adesso, tornato Momo, sembra davvero implacabile.

Le pagelle del Torino

Joe HART 6 – Forse avrebbe potuto chiudere meglio il primo palo sul volo di Salah, di certo fa una grande parata in tuffo su Dzeko.

Davide ZAPPACOSTA 6,5 – Ingaggia un bel duello a tutta corsa con Emerson e serve a Maxi Lopez l’assist del gol bandiera.

Daniele DE SILVESTRI 5 - Non sarà peggio di Ajeti, ma giocare fuori ruolo contro la Roma diventa prestissimo un martirio.

Emiliano MORETTI 5 – Stordito dalle continue giocate al limite degli avanti avversari: vede la marcatura come un miraggio.

Antonio BARRECA 6 - Almeno si sbatte tant(issim)o prendendosi metri a squadre lunghe per i cross e un tiro in porta.

Marco BENASSI 4,5 - Lento, falloso e sostituito, schiacciato in mediana fra Paredes e Strootman. Forse la partita peggiore della sua (fulgida) carriera granata.

Dal 70’ Lucas BOYE 6 - Per una volta fa quello che non riesce a Belotti, ovvero calciare in porta e puntare un paio di avversari.

Sasa LUKIC 6 – Difficile valutare la partita di chi perde la marcatura di Dzeko sul primo gol e sbaglia tanto in difesa ma diventa, fra cross e tiri, il migliore in campo a ridosso dei due tempi. Un break che dura troppo poco ma almeno scuote il Toro.

Daniele BASELLI 5,5 – La qualità non manca, la partita è però di quelle proibitive senza quella grinta che ancora gli manca.

IAGO FALQUE 5 - È una dura partita da ex e si sapeva. Zero spunti e primo sostituito da Mihajlovic.

Dal 58’ Juan ITURBE 5 – Entra carichissimo, chiama il passaggio, accelera palla al piede e sfonda in area avversaria: tackle di Nainggolan e la sua partita finisce qui.

Adem LJAJIC 4,5 – Ex fischiatissimo dall’Olimpico quando Mihajlovic si rassegna richiamandolo in panchina. Non gli riesce niente.

Dal 79' Maxi LOPEZ 6,5 - Entra, calcia in porta dopo sessanta secondi e segna di precisione dopo 5 minuti. Bravo Maxi.

Andrea BELOTTI 5 – Per una volta dietro la lavagna, con un gol sbagliato in area piccola a gioco fermo. In concorso di colpa fra tanti compagni di classe.

Allenatore Sinisa MIHAJLOVIC 5,5 - Il Torino non faceva così bene in campionato dai primi tempi di Ventura, però la difesa è un vero colabrodo e certi giocatori vanno (ancora) motivati. Più facile per Sinisa la seconda.