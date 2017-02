Le pagelle di Sampdoria-Bologna 3-1

==== SAMPDORIA ====

Emiliano VIVIANO 6: Poco da segnalare, serata abbastanza tranquilla dalle sue parti. Sul gol e sui legni non può assolutamente nulla.

Milan SKRINIAR 6: Solido e incisivo, prova sufficiente e senza scossoni. Tiene Destro per quel poco che punge l'attaccante avversario. Nel secondo tempo è praticamente disimpegnato, dato che c'è Sadiq.

Matias SILVESTRE 6,5: Meglio del compagno di reparto, utilissimo anche in tantissime fasi di impostazione. E' dai suoi piedi che spesso comincia l'azione della Samp.

Vasco REGINI 5: Uno dei peggiori. Spinge veramente poco nel primo tempo, apparentemente senza motivo. Non corre pericoli dalla sua parte, ma rimane spesso basso a difendere il nulla. (Dal 46' Filip DJURICIC 6: Giampaolo vuole qualcosa di più dalla sua squadra e lo mette dentro ad inizio ripresa. Bene ma non benissimo, anche se dal suo piede parte l'assist per il gol vittoria di Schick).

Bartosz BERESZYNSKI 6,5: Molto meglio rispetto all'altra corsia. Primo tempo di ottima fattura per lui, con tutti i pericoli che partono dalla sua fascia di competenza.

Lucas TORREIRA 6,5: Tanta corsa in mezzo al campo, detta spesso i tempi ai suoi. Solito mentronomo della linea mediana.

Dennis PRAET 5,5: Sbaglia spesso la giocata, si vede col lumicino in mezzo. Praticamente avulso dall'azione. Prova non sufficiente.

Karol LINETTY 5: In tanti si aspettano i suoi inserimenti, la verità è che non trova la sua posizione in campo. Pesta spesso i piedi al compagni, sembra sempre fuori luogo. (Dal 46' DODO' 6: Entra per dare più spinta sulla fascia. Tanti cross dalla sia parte, spesso però troppo sul portiere).

BRUNO FERNANDES 6,5: Prova sufficiente e di grande sostanza. Corre per quattro davanti, spaziando dalla fascia, al centrocampo, sino all'attacco. E' l'uomo più pericoloso dei suoi nel primo tempo, lascia il posto alla freschezza di Schick nella ripresa. (dal 56' Patrik SCHICK 7: Continua il suo momento estremamente positivo, confermandosi come giocatore utilissimo a partita in corso. Trova il gol del vantaggio, propizia la terza segnatura. Insomma, cambia la partita).

Luis MURIEL 6: Ci prova a rendersi pericoloso in più occasioni. Pazzesco l'errore nel primo tempo, fortunatamente non incisivo nel risultato finale. Bravo e freddo nel rigore.

Fabio QUAGLIARELLA 5,5: Inefficace. Si danna l'anima per tutto l'incontro, ma spesso in maniera inutile. Non trova mai l'intesa con i compagni di reparto.

All. Marco GIAMPAOLO 6: Prestazione sufficiente, ma anche fortunata. Senza quel rigore la Samp sarebbe uscita sconfitta da Marassi. Comunque può dire di aver ottenuto il terzo successo di fila in stagione, cosa ancora non avvenuta quest'anno.

==== BOLOGNA ====

Blerim Dzemaili Sampdoria Bologna 2017LaPresse

Angelo DA COSTA 6: Anche per lui, come per il collega, è una serata abbastanza tranquilla. Nonostante l'assedio lungo tutto l'incontro, i pericoli dalle sue parti sono minimi. Non può nulla sui gol subiti, bravo nelle uscite aeree.

Vasilis TOROSIDIS 5,5: Spostato a fare il centrale dopo l'infortunio di Maietta, riesce a tenere Muriel e Quagliarella nella prima frazione. Malissimo però nel gol vittoria di Schick, un erroraccio che costa molto caro.

Domenico MAIETTA S.V. (Dal 13' Ibrahima MBAYE 6: Generoso. Partita senza sbavature, pochissimi errori da segnalare. Sfortunato nell'episodio dell'autogol).

Marios OIKONOMOU 5: Messo in campo allo sbaraglio, fatica subito su Muriel nel primo tempo. Complicata anche la partita con Quagliarella. Fortunato che i due non siano in gran giornata.

Adam MASINA 6: Buona gara, soprattutto nella prima frazione. E' dal suo piede che parte l'azione del gol dell'1-0 di Dzemaili.

Erick PULGAR 5,5: Prova a dare ordine in mezzo al campo ai suoi, senza successo. Crolla nella ripresa, sfortunato in occasione del rigore.

Godfred DONSAH 6,5: Molti inserimenti da centrocampo, tanta corsa e molto cuore. Colpisce pure un palo ad inizio partita.

Blerim DZEMAILI 7: Attaccante aggiunto, uomo utilissimo dai piedi delicati in mezzo al campo. Il gol è una perla, il sesto in 11 giornate.

Simone VERDI 6,5: Altro giocatore di ottima tecnica. Giocate di pregevolissima fattura sulla mediana. Prestazione veramente solida di Simone. (Dall'84' Federico DI FRANCESCO S.V).

Ladislav KREJCI 6: Utilissimo in fase di spinta, bravo a mettere spesso sotto pressione la retroguardia avversaria grazie alla sua corsa.

Mattia DESTRO 5,5: Abbastanza impalpabile nel primo tempo, corre e combatte senza successo contro gli avversari. (Dal 44' Umar SADIQ 5: Fare peggio di Destro era difficile, ma ci riesce. Non tocca mai il pallone, Donadoni gli chiede sempre di far salire la squadra, cosa che non gli riesce praticamente mai).

All. Roberto DONADONI 6: Sfortunato. C'è poco altro da dire. La squadra viene da due sconfitte di fila e con l'umore sotto i tacchi, inutile pretendere di più dopo il gol. Si difende anche con ordine e senza soffrire più di tanto, fino al rigore.