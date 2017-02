Le pagelle di Sampdoria-Cagliari 1-1

===SAMPDORIA===

VIVIANO 6.5 Compie due grandi interventi su Sau, rischia di vanificare tutto all’ultimo minuto, commettendo un errore grossolano che spalanca la porta a Ibarbo. L’arbitro non convalida, salvandolo dalla figuraccia.

BERESZYNSKI 6 Timido in fase di spinta ma non sbanda di fronte alle incursioni del Cagliari. I maggiori pericoli arrivano dalla parte opposta.

SILVESTRE 5.5 Non commette errori grossolani ma non regala la solita sicurezza. Nella ripresa finisce spesso in mezzo alle verticalizzazioni fra Joao Pedro e Sau.

SKRINIAR 6 Gara ordinata da parte del centrale slovacco. Poche sbavature e buona padronanza.

PAVLOVIC 5.5 Nel primo tempo il Cagliari crea i pericoli maggiori proprio partendo dalla sua zona di competenza. Appare spesso in balia degli avversari. Brutta prova.

PRAET 5 Il gioiellino belga quest’oggi stecca. Gara abulica e senza mordente, zero verticalizzazioni. La Samp soffre a centrocampo, soprattutto nella prima mezzora e lui di certo non aiuta. Pallido. (dal 55’Linetty 6 Qualche spunto, nessun guizzo memorabile ma è sicuramente più nel vivo del match rispetto al compagno che è chiamato a sostituire)

TORREIRA 6.5 Buona prova di lotta e di governo per il centrocampista uruguaiano. Va vicino al gol con due punizioni davvero ben calciate e centra un clamoroso pallo all’86’. In mezzo tanti contrasti vinti e tanto lavoro per la squadra.

BARRETO 6 Meno determinante del solito con il suo lavoro a metacampo. Mette comunque tutta la sua esperienza al servizio dei compagni.

BRUNO FERNANDES 5 Insieme a Praet è la nota davvero stonata del match dei blucerchiati. Nervoso e scostante, non crea nulla e si fa ammonire per una protesta evitabile. (dal 46’ Djuricic 6.5 Buono il suo impatto sul match, all’86’ serve un pallone davvero intelligente a Torreira ma il palo dice di no alla conclusione del compagno)

QUAGLIARELLA 6.5 Sentenzia Gabriel con un tap-in preciso e va vicino al raddoppio con una conclusione delle sue da fuori area. Per il resto lotta e non fa mai mancare alla squadra il suo apporto.

MURIEL 6.5 Quando decide di accendere la luce diventa davvero imprendibile. Va a folate ma i suoi scatti e le sue accelerazioni appartengono a un giocatore di classe superiore. Decisivo in occasione del primo gol. (80’Schick SV Delizia il pubblico con un tunnel a Isla ma il tempo a disposizione è troppo poco)

ALL.GIAMPAOLO 6 La Samp non gioca sicuramente il suo miglior match, ben imbrigliata da un Cagliari ben disposto tatticamente. La squadra crea una serie di occasioni importanti ma in fin dei conti è anche fortunata.

===CAGLIARI===

GABRIEL 6 Incolpevole sul gol, risponde presente sul tiro da fuori di Quagliarella.

PADOIN 5.5 Non sembra molto a suo agio nella posizione di esterno basso. Qualche errore e qualche fallo di troppo. (dall’82’Ibarbo SV Poteva segnare un gol decisivo ma l’arbitro non convalida ingiustamente)

PISACANE 7 Ottima prova del centrale del Cagliari. Non sbanda mai e dalle sue parti limita gli spunti di Muriel. Provvidenziale un suo intervento in copertura nella ripresa, quando recupera in velocità lo scattante colombiano.

BRUNO ALVES 6 Non sbanda ma non gioca neppure un match esaltante. Gara senza infamia e senza lode, con pochi spunti di personalità, che solitamente non mancano.

MURRU 5.5 Appare colpevole sul gol di Quagliarella e questo macchia la sua gara.

ISLA 7 Un grande avvio ed una grande conclusione che regala il vantaggio ai suoi. Gioca un ottimo primo tempo, cala leggermente nella ripresa ma rimane il migliore in campo insieme a Pisacane.

TACHTSIDIS 6 Il regista greco gioca a corrente alternata. Qualche buona intuizione ma anche tanta, troppa lentezza. (dal 66’Di Gennaro 6 Buon impatto sulla gara e una conclusione fuori misura)

DESSENA 6 Il capitano gioca una gara attenta, di personalità ma non regala grossi acuti.

IONITA 6.5 Libera al tiro Isla, con un illuminante colpo di testa, in occasione del vantaggio cagliaritano. Per il resto gioca una gara di qualità e quantità, decisamente più che sufficiente.

JOAO PEDRO 6 Un paio di grandi giocate e ottimi spunti ma da uno con la sua qualità ci si attende maggiore continuità. A tratti, invece, scompare dalla gara.

SAU 5.5 Troppi errori a tu per tu con Viviano. Se nel primo caso il miracolo di piede del portiere è decisivo, nella seconda frazione avrebbe potuto essere più freddo davanti alla porta. (dal 85’Borriello SV)

ALL. RASTELLI 6.5 Il suo Cagliari finalmente gioca una gara di spessore lontano dal Sant’Elia. Il suo 4-4-1-1 iniziale imbriglia le idee dei blucerchiati e poteva portare a casa l’intera posta.