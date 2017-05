Le pagelle di Sampdoria-Chievo 1-1

Le pagelle della Sampdoria

Christian PUGGIONI 6 - Senza parate, fa venire i brividi a Marassi fra dribbling e stop a seguire.

Jacopo SALA 6,5 - Dalle sue buone iniziative in fase di spinta, nascono le migliori azioni blucerchiate.

Matias SILVESTRE 6 - Provvidenziale in anticipo su Pellissier nel recupero del primo tempo, tiene però in gioco Inglese sul gol del pari.

Vasco REGINI 6 - Ammonito e squalificato per Udine, se le dà con Pellissier.

Daniel PAVLOVIC 5 - L’unico difensore davvero sofferente della retroguardia blucerchiata, puntato da Inglese.

Edgar BARRETO 6,5 - Calcia in porta d’inserimento a fine primo tempo e gestisce bene i possessi: peccato che intorno non ci siano movimenti senza palla.

Lucas TORREIRA 7 - Chiude con un esterno sul palo la sua partita da migliore in campo. Punto fermo del sistema Giampaolo dalla stanza dei bottoni: sembra Pizarro e sarà un grande regista.

Karol LINETTY 6 - Di moto incessante per tutto il corso del primo tempo, paga la solita staffetta con Praet lasciando il campo a ridosso dell’ora di gioco.

Dal 58’ Dennis PRAET 5 – Mezzora di niente perché ad oggi manca di personalità: peccato perché era apparso (finalmente) in crescita nell’ultimo mese.

Bruno FERNANDES 5,5 - Il più attivo in fase d’avvio, cala e si spegne in definitiva nella ripresa. Dall’80’ Filip Djuricic s.v.

Patrik SCHICK 5,5 - Attacca bene la porta ma stavolta non calcia mai oltre un sinistro sbilenco... E l’ultima mezzora è solo (inutile) leziosismo.

Fabio QUAGLIARELLA 6,5 - Undicesima rete in campionato per gentile concessione di Sorrentino: deve uscire dopo neanche mezzora per un colpo alla costola.

Dal 29’ Luis Muriel 5 – Non infieriamo perché rientra dall’infortunio (era assente da metà marzo) e probabilmente, senza il forfait di Quagliarella, non avrebbe giocato.

Allenatore Marco Giampaolo 5,5 - La squadra è appagata e le sue colpe molto relative, ma la vittoria manca dal 3 aprile.

Le pagelle del Chievo

Stefano SORRENTINO 5 - L’uscita sul gol di Quagliarella è disastrosa: risponde con una pronta parata di piede su Barreto.

Fabrizio CACCIATORE 6 – Bene in difesa con poche, anzi nessuna chance d’inserimento.

Alessandro GAMBERINI 6 - Gestisce d’esperienza la retroguardia clivense giocando, finché può, una ripresa da affaticato. Dal 75’ Nicolas Frey s.v.

Bostjan CESAR 6 – Pronto in avvio su Bruno Fernandes, gestisce i leziosismi di Schick a breve distanza.

Massimo GOBBI 6,5 - Bene in raddoppio su Schick con grande senso della posizione, ci mette anche un po’ di corsa.

Fabio DE PAOLI 7 - Classe 1997, propizia con un bel lob di prima il gol di Inglese, duttile da interno di centrocampo e regolare fino al novantesimo. Il futuro è roseo.

Ivan RADOVANOVIC 5,5 - Perde nettamente il confronto con Torreira in cabina di regia: meno schema, più falli.

Samuel BASTIEN 6 - Spaesato nel primo tempo, meglio in sovrapposizione per Castro nella ripresa: ventenne in crescita.

Lucas CASTRO 6 - Proprio lui giova del miglioramento di Bastien per una ripresa più concreta tra le fasi.

Roberto INGLESE 7 - Corona la sua migliore stagione in Serie A con un bel gol di stop e destro dopo due ottime chance nel primo tempo.

Sergio PELLISSIER 5 - Inutilmente nervoso contro compagni e avversari, il suo contributo alla causa è ai minimi termini.

Dal 70’ Serge GAPKÉ 6 – Accende la luce con grande dinamismo, ma si spegne come gli altri ventuno in campo pochi minuti dopo il suo ingresso.

Allenatore Rolando Maran 6 - Altro pari a fuoco lento, sempre meglio delle 5 sconfitte consecutive prima della vittoria col Genoa.