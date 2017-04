Le pagelle di Sampdoria-Crotone 1-2

--- SAMPDORIA ---

Christian PUGGIONI 6 – Pulito nelle sue uscite, può poco sui gol del Crotone.

Bartosz BERESZYNSKI 5.5 – Perfetto in posizione, soprattutto difensiva, nel primo tempo. Nella ripresa si perde Falcinelli in occasione della discesa che porta al 2-1 del Crotone.

Milan SKRINIAR 6 – Determinante nel recuperare il pallone che vale la ripartenza del primo gol doriano. Nella ripresa non è esente da colpe nella debalce blucerchiata che porta al successo ospite.

Matias SILVESTRE 5 – La difesa della Sampdoria si muove armoniosamente e rischia solo su calcio franco o da fuori nel primo tempo. Nella ripresa però, prima proprio su calcio d'angolo e poi in ripartenza la stessa armonia si sfalda completamente e lui, da più esperto, non riesce a comandarla.

DODO' 6 – Tiene bene la linea della difesa nel primo tempo. (dal 73' Vasco REGINI 5 – Non benissimo dal suo ingresso in campo. Simy, che segna il gol decisivo, arriva proprio dalla sua parte).

Lucas TORREIRA 7 – In regia è una bellezza da vedere. Senza mai strafare, fa cose giuste con i tempi giusti. Un metronomo vero e proprio.

Edgar BARRETO 6 – Si vede poco ma la sua presenza consente alla Samp di tenere spesso e volentieri il possesso palla (84' Riky ALVAREZ s.v.).

Dennis PRAET 6 – Una traversa nel primo tempo dopo la magia di Schick, poi viene sostituito (Dal 68' Filip DJURICIC 6.5 – Un paio di belle giocate, una che rischia di mandare in porta un compagno. Positivo!)

Bruno FERNANDES 6 – Giocatore di grande intelligenza e di ottime doti tecniche. Gara d'ordine la sua, con quella posizione tra le linee di centrocampo e attacco che Giampaolo gli ha cucito addosso alla perfezione.

Fabio QUAGLIARELLA 6 – Ci prova in tutti i modi a metterla dentro ma oggi non è giornata.

Patrik SCHICK 7.5 – Un gol da favola e delle giocate di altissima classe che infiammano il Ferraris e fanno sfregare le mani a chi, come l'Inter, sta cercando di prenderlo per la prossima stagione. Giovane, si spegne nella ripresa, ma il primo tempo è da leccarsi i baffi.

All. Marco GIAMPAOLO 5.5 – Aveva chiesto ai suoi di rispettare il campionato. Il primo tempo è stato da grande squadre, anche bella da vedere. Da dimenticare la ripresa invece, nella quale i suoi fin da subito sono sembrati non così determinati.

2017, Diego Falcinelli, Torreira, Sampdoria-Crotone, LaPresseLaPresse

--- CROTONE ----

Alex CORDAZ 6 – Incolpevole in occasione del gol, fa il suo.

Aleandro ROSI 6 – Sfiora il gol del pari sul finire del primo tempo con una bella incursione in area su corner. Dà movimento sulla corsia destra.

Gianmarco FERRARI 5 – Schick lo fa impazzire nel primo tempo e lui non riesce proprio a stargli dietro. Non è il peggiore solo per via del successo dei suoi.

Federico CECCHERINI 6 – Sfiora un clamoroso autogol nel primo tempo, poi non demerita durante il resto del match.

Bruno MARTELLA 6.5 – Sfiora anch'egli un clamoroso gol a fine primo tempo con un sinistro potente al volo deviato da Puggioni in angolo. E' vivo, più che in altre situazione, un motore sulla sinistra per il Crotone.

Andrea BARBERIS 5 – Poco nel vivo del gioco, nel centrocampo dei suoi è l'uomo meno in palla.

Marcus ROHDEN 5.5 – Niente di eccezionale le sue giocate, ma ha quel minimo di talento in più per poter inventare qualcosa. Oggi, però, non basta (Dal 59' Adrian STOIAN 6 – Nicola si aspetta di più da lui, ma dal suo ingresso il Crotone pareggia e poi la vince...).

Lorenzo CRISETIG 6 – Voglioso e “cattivo” il giusto, cerca spesso di giocare d'anticipo sugli avversari. Non sempre gli riesce ma la sua prova è sufficiente.

Andrea NALINI 6 – Intraprendente anche se con qualche sbavatura (dall'80' Maxwell ACOSTY 6 – Voglioso e intraprendente).

Diego FALCINELLI 7.5 – Difficile avere palloni buoni per creare pericoli. Si muove tanto per andarseli a cercare e quando ne ha uno lo butta dentro. 12 gol in serie A non sono poca roba: sotto porta è una sentenza e poi l'assist per il gol di Simy è una bellezza.

Marcello TROTTA 5.5 – Volitivo, sempre in movimento, ma nella sostanza un po' evanescente (dal 75' SIMY 7 – In una parola: decisivo. Suo il gol che tiene vive le speranze di salvezza del Crotone).

All. Davide NICOLA 8 – Quello che sta facendo il Crotone in quest'ultima parte di campionato è qualcosa che va davvero vicino a un'impresa incredibile. Purtroppo per lui però una giornata che avrebbe potuto vedere i punti di distanza dall'Empoli scendere da 5 a 2 lascia le cose invariate causa vittoria della squadra toscana a San Siro. Questa squadra però, che viene ben motivata ogni settimana, meriterebbe di restare in A.