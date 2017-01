Le pagelle di Sampdoria-Empoli 0-0

===SAMPDORIA===

PUGGIONI 7 Compie un grande intervento sulla conclusione dagli undici metri di Mchedlidze. Poco impegnato per il resto della gara. Decisivo.

PEREIRA 6.5 Ottima gara in fase difensiva. Un paio di diagonali provvidenziali e ottimi interventi in ripiegamento. Prezioso.

SKRINIAR 6.5 Il centrale della Samp gioca una gara attenta, frenando l’impeto degli attacchi dell’Empoli.

PALOMBO 5.5 Il suo errore in marcatura e il successivo fallo su Mchedlidze rischiano di costare carissimo ai suoi. Forse graziato da Celi, non commette altre topiche per il resto del match.

REGINI 6 Gara senza infamia e senza lode per l’esterno di Giampaolo. Qualche buono spunto in fase offensiva ma qualche passaggio a vuoto dietro.

PRAET 6.5 Nel primo tempo serve un cioccolatino a Muriel che mette a lato da posizione invitante. Buona prova in mezzo al campo, esce zoppicante nella ripresa. (dal 68’Bruno Fernandes 6 Buon impatto sulla gara ma non riesce a regalare il guizzo vincente ai suoi)

TORREIRA 6 In mezzo al campo non sbanda di fronte ai dirimpettai empolesi. Gara sufficiente.

LINETTY 6 Lotta in mezzo al campo, ci mette personalità e grinta (a tratti troppa, visto che si guadagna un giallo evitabile)

ALVAREZ 5.5 Parte in modo propositivo ma cala alla distanza. Secondo tempo abulico e senza guizzi degni di nota. (dall’81’ Djuricic SV)

SCHICK 5 Una conclusione verso la porta e poco altro. L’attaccante ceco viene tenuto a bada dalla difesa dell’Empoli e non punge mai.

MURIEL 5.5 Si divora una grande occasione nel primo tempo e viene fermato da un grande Skorupski nella ripresa. Volenteroso e pericoloso ma oggi non è la sua giornata. (dall’85 Quagliarella SV)

All. GIAMPAOLO 6 La Samp crea ma non punge. I punti conquistati nelle ultime giornate sono davvero troppo pochi e la vittoria manca da troppo tempo. Serve un’inversione di tendenza.

===EMPOLI===

SKORUPSKI 7 Divide la palma di migliore in campo con Puggioni e Laurini. Viene però impegnato maggiormente rispetto al collega blucerchiato, autore di un grande intervento sul rigore. Si conferma un portiere di grande affidabilità, capace di interventi decisivi nei momenti più delicati della gara. La nota più lieta della stagione dell’Empoli. Sicurezza.

LAURINI 7 Nel secondo tempo sale in cattedra, fermando i tentativi degli avanti doriani e allontanando in modo provvidenziale la conclusione di Muriel, dopo la deviazione di Skorupski. Attento e puntuale negli interventi.



BELLUSCI 6.5 Bella gara del centrale dei toscani. Non sbanda di fronte a Muriel e non è cosa da poco.

COSIC 6 Gara sufficiente per il difensore serbo che è però costretto ad uscire a inizio ripresa. (dal 55’Costa 6.5 Gioca una buona gara, contenendo al meglio i tentativi di Schick e compagni)

PASQUAL 6 Pochi guizzi in fase offensiva, tanta esperienza in fase difensiva. Non brilla ma non demerita.

KRUNIC 6.5 Grande contributo in termini di dinamismo e determinazione. Nei momenti più delicati riesce sempre a far sentire la sua presenza in mezzo al campo. (dal 90’Tello SV)

DIOUSSE’ 6 Il meno brillante a centrocampo. Gara troppo rinunciataria ma non commette errori marchiani.

CROCE 6.5 Uno dei migliori in campo. Gara di sacrificio a centrocampo: lotta e governa al momento opportuno. Giocatore preziosissimo negli equilibri di Martusciello.

SAPONARA 5 Che fine ha fatto il giocatore che durante la scorsa stagione, aveva deliziato tutti con i suoi spunti e le sue giocate sapienti? Sbaglia spesso l’ultimo passaggio e non riesce mai a diventare il valore aggiunto di questa squadra. Opaco.

MARILUNGO 6 Ci prova ma non riesce a pungere. Svaria su tutto il fronte offensivo ed è comunque il più positivo dell’attacco toscano. (dal 65 Pucciarelli 6 Sufficiente ma non riesce a lasciare il segno)

MCHEDLIDZE 5 Il rigore sbagliato mette di fatto la parola fine alla sua gara. Fino a quel momento non aveva brillato ma dopo scompare definitivamente dal match.

All.MARTUSCIELLO 6 La sua squadra a tratti regala momenti di bel calcio ma i numeri offensivi rimangano davvero inquietanti (solo 11 reti). Si può consolare con un’ottima tenuta difensiva ma il cambio di passo dovrà necessariamente arrivare.