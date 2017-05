Le pagelle di Sampdoria-Napoli 2-4 Insigne in forma strepitosa, Regini in difficoltà

Sampdoria

Cristiano PUGGIONI 5,5 Sorpreso dal vantaggio di Mertens, è fuori dai pali così come sul gol di Insigne, su cui però non può davvero nulla.

Bartosz BERESZYNSKI 5 Contro Insigne diventa matto, anche perché Lorenzino è in giornata di grazia.

Matias SILVESTRE 6 Più in difficoltà del compagno centrale Skriniar, sapeva che sarebbe stata una notte difficile ma comunque tiene con dignità.

Milan ŠKRINIAR 6 Riesce ad uscire a testa alta, sbagliando meno dei compagni di reparto.

Vasco REGINI 5 In perenne difficoltà, e vorrei ben vedere contro queste bocche da fuoco, si opera in una respinta goffa che apre al vantaggio di Mertens. In quel momento, la Samp esce dal campo.

Lucas TORREIRA 5,5 Tanta sostanza in mezzo al campo, lotta con il coltello tra i denti e non si risparmia. Però perde una quantità esagerata di palloni. (dal 66’ Angelo PALOMBO sv)

Edgar BARRETO 5,5 Si mangia una palla gol importante in apertura di partita scivolando, in fase di interdizione fatica molto mentre ha qualche buona intuizione in fase offensiva. (dal 77’ Ricky ALVAREZ 6 Con la complicità di Reina, si toglie l’effimera soddisfazione del gol finale).

Karol LINETTY 5,5 Giornata difficile a centrocampo contro questo Napoli, cerca di limitare i danni e le incursioni e non si avventura mai in avanti.

Bruno FERNANDES 6 In un paio di occasioni prova a rendersi pericoloso, specialmente in apertura di partita, senza fortuna. (dal 53’ Dennis PRAET 6 Un buon ingresso in campo, trova alcuni spunti positivi).

Patrick SCHICK 5 Un guizzo in apertura di partita a servire Barreto, che becca una buccia di banana, e poi pochi altri spunti.

Fabio QUAGLIARELLA 6 Un gol di rapina – per cui non esulta – e tanto lavoro al servizio della squadra.

All. Marco GIAMPAOLO 6 Contro questo Napoli era prevedibile fosse una domenica molto dura, per una buona mezz’ora la Samp regge poi crolla sotto i colpi degli uomini di Sarri.

Napoli

Pepe REINA 5,5 Conclude la sua stagione con un'incertezza sul 4-2, ne ha commesse tante in stagione, forse troppe.

Elseid HYSAI 6 Buona prestazione, meno di spinta e più di contenimento. Senza sbavature, comunque.

Vlad CHIRICHES 5,5 Tutto bene a parte quella grossa distrazione che permette a Quagliarella di accorciare le distanza.

Kalidou KOULIBALY 6,5 Fisico e corsa per annullare lo spauracchio Schick, che effettivamente si rende poche volte pericoloso.

Faouzi GHOULAM 6 Solita propulsione sulla sinistra, senza condirla con eccessiva precisione nei cross. Da quella parte è comunque un punto di riferimento.

JORGIHNO 6,5 Tante verticalizzazioni, tanta intelligenza e ottime geometrie: trova spesso le punte con i suoi filtranti, è una testa pensante per tutti e novanta i minuti. (dal 71' DIAWARA sv)

Piotr ZIELINSKI 6 Meno brillante di altre volte, ci prova un paio di volte dal limite ma si limita nelle incursioni. (dal 67' Marko ROG 6 Ci prova da fuori, vuole il presente ma il futuro è suo).

Marek HAMSIK 6,5 Conclude una grande azione con un inserimento perfetto ed un bel gol, sempre presente nella manovra e sempre pericoloso. (dall'84' Emanuele GIACCHERINI sv)

Jose CALLEJON 7 Assist ad Hamsik, magia del 4-1, tanta corsa, tanta intelligenza e qualità: come sempre è imprescindibile.

Lorenzo INSIGNE 8 18 gol – e che gol l’ultimo - e 7 assist in campionato, un salto di qualità strepitoso ed una continuità da grandissimo giocatore. Anche oggi, a Marassi, ha incantato a più riprese.

Dries MERTENS 7 Il gol è una magia, pensato e voluto con una genialata: si ferma a 28 gol, ha fatto una stagione strepitosa.

All. Maurizio SARRI 7 Il Napoli di fine stagione è uno spettacolo, non basta per il secondo posto: l'anno prossimo servirà la continuità di queste ultime partite, ma dall'inizio. Altrimenti la bellezza e la qualità non bastano.