Le pagelle di Sampdoria-Roma 3-2

Le pagellle della Sampdoria

PUGGIONI 5,5 - Dopo tanti elogi, la stecca in presa che regala subito il vantaggio a Bruno Peres e il ritardo di riflessi sul gol di Dzeko. Nel finale però, respinge El Shaarawy in uscita e smanaccia una punizione terra-aria di Totti.

BERESZYNSKI 5 - Preso fra Emerson e Perotti e mal coadiuvato da Silvestre, il brasiliano specialmente lo punta fino al novantesimo.

SILVESTRE 5 – Lento e macchinoso, perde nettamente il confronto con Dzeko e, senza l’abbaglio Mazzoleni, nel recupero sarebbe stato rigore netto.

SKRINIAR 6 - Un po’ abbandonato dai compagni di reparto, è l’unico a tenere alta la guardia.

REGINI 5 – Bruno Peres, e nel finale El Shaarawy, potrebbero farsi cronometrare i cento metri.

PRAET 6,5 – Gioiellino belga di grande proprietà tecnica e al primo gol in campionato: è il migliore del primo tempo ma cala sempre nettamente dopo non oltre un’ora di gioco.

Dal 62’ LINETTY 6,5 – Da lui si pretendono corsa e contrasto: prontissimo dalla panchina.

TORREIRA 6,5 - Come a Bergamo, falli e regia bassa coi migliori lanci lunghi per gli avanti blucerchiati. C’è grande intesa.

BARRETO 5,5 - Soffre Strootman, non raddoppia su Emerson, galleggia d’esperienza nel finale.

BRUNO FERNANDES 5,5 - Parte sempre fortissimo e tira subito in porta, però non sa gestirsi crollando come spesso nella ripresa.

Dal 69’ SCHICK 7 - Cento secondi per confezionare un gol bellissimo: stop di petto, controllo a seguire e diagonale destro imparabile per Szczesny. Quinto gol in campionato.

QUAGLIARELLA 5,5 – Di certo non si risparmia, ma se uno come lui non calcia mai in porta…

MURIEL 7,5 - Un po’ di panchina gli ha fatto bene. Assist vincente per Praet, ponte aereo per Schick e gol decisivo su punizione. C’è anche tanto altro: colombiano alla miglior prestazione stagionale. Dall’84’ Djuricic s.v.

Allenatore Marco Giampaolo 6,5 - Se il cambio Praet-Linetty vi aveva lasciato perplessi, la mossa Schick decide invece la partita… Ed era evidentemente la domenica più propizia per il rilancio di Muriel. Certo che però la difesa è da oliare.

Patrik Schick Sampdoria Roma 2017LaPresse

Le pagelle della Roma

SZCZESNY 6 – I gol sono tutti imparabili (la punizione di Muriel è deviata da Nainggolan), sugli altri tiri ci mette i guantoni.

RUDIGER 5,5 – Tutto bene per un’ora, poi però rischia il rosso contro un nuovo tridente che gli fa venire le vertigini.

FAZIO 6,5 – Prende in consegna Quagliarella che non calcia mai in porta e mette i cerotti quando può dalle parti di Varmaelen.

VERMAELEN 4,5 – Gioca al posto di Manolas ma il problema è che il belga è completamente fuori condizione e in pratica sbaglia ogni intervento su ogni avversario. Dall’87’ Paredes s.v.

BRUNO PERES 6,5 - Primo gol con la Roma a moto costante per tutto il primo tempo, sfiora perfino la doppietta a ridosso dell’intervallo ed è ancora molto attivo a inizio ripresa prima del (normale) calo.

2017, Bruno Peres, Sampdoria-Roma, LaPresseLaPresse

Dal 77’ EL SHAARAWY 6 - Quando non c’è da coprire è sempre la soluzione migliore: servito in corsa, solo Puggioni gli nega il gol.

STROOTMAN 5,5 – Quel no-look alla Totti non può bastare: perde Praet in inserimento sul gol e soffre il pressing della mediana blucerchiata a ondate regolari.

DE ROSSI 6 – Lotta con la fascia e di certo non sfigura, anche perché sul gol di Schick il merito è tutto della gran giocata avversaria.

Dal 78' TOTTI 6,5 - Altro che mossa disperata: quando apre il gioco è sempre un incanto: manda in porta El Shaarawy, scarica le ultime fiammate di Emerson e calcia una punizione in porta dalla lunga distanza.

EMERSON 7 - Propizia il gol di bruno Peres, calcia da fuori appena vede la luce e crossa ogni volta che si prende il fondo, come per il gol di Dzeko e ancora al novantesimo. Il migliore della Roma

NAINGGOLAN 5,5 – Mica per la sfortunata deviazione sul gol di Muriel, ma perché spreca un’occasione al tiro che non è da lui e ci sembra un po’ affaticato. Anche i guerrieri riposano.

PEROTTI 6 – Di gran fraseggio con Emerson Palmieri e gli altri compagni d’offensiva, dalla sua parte la Roma gira, però dovrebbe tentare qualche conclusione.

Edin Dzeko Sampdoria Roma 2017LaPresse

DZEKO 6,5 - Solo un colpo di testa morbido nel primo tempo ma con tanto servizio, nella ripresa prima schiaccia troppo un sinistro in corsa, poi segna di prima intenzione. In trasferta non gli capitava da tanto (ottobre) e nel recupero non è in fuirigioco.

Allenatore Luciano Spalletti 5,5. Manolas non gioca più per diffida del greco che non per ragioni fisiche, figuriamoci di mercato. Fatto sta che Vermaelen sarà il peggiore in campo ed è un vero peccato perché davanti giocano tutti piuttosto bene.