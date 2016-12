Le pagelle di Sampdoria-Udinese 0-0

===SAMPDORIA===

Christian PUGGIONI 6,5 – Si dimostra attento sulla cannonata iniziale di Zapata. Di fatto è l’unico tiro in porta dell’Udinese.

Jacopo SALA 6 – Sugli esterni l’Udinese non combina nulla. Ordinaria amministrazione. Dall’87’ Pedro PEREIRA – sv.

Matias SILVESTRE 6 – Attento al centro della difesa nel contenere uno Zapata che parte discretamente bene, ma poi si spegne.

Milan SKRINIAR 6 – Sfiora il ‘gollonzo’ a inizio partita in maniera del tutto involontaria. Questo il vero e unico highlights.

Vasco REGINI 6 – De Paul non scende una volta che una. Fin troppo semplice per lui la vita stasera.

Karol LINETTY 6 – Onesto lavoro di tamponamento in mezzo al campo.

Lucas TORREIRA 6,5 – Il più pimpante là in mediana: recupera palla, ci mette fisico e corsa. Ha anche un’occasione dal limite, ma la precisione non è il suo forte.

Edgar BARRETO 6 – Esattamente come Linetty si adopera nel tamponamento e nel successivo giro palla della Samp. Che però è un po’ troppo prevedibile e lento.

Bruno FERNANDES 5 – Stasera particolarmente spento e parecchio impreciso. Della serie: “effetti indesiderati nel rivedere le ex”. Dal 46’ Patrik SCHICK 6 – Questa volta, rispetto alle ultime uscite, non riesce a portare quel brio di cui la Samp avrebbe bisogno per sfondare il muro friulano.

Luis MURIEL 5,5 – Un po’ spento stasera. Nel primo tempo protesta per un contatto con Danilo, poi si innervosisce e prende un giallo. Nella ripresa dà la sensazione di essere già in vacanza. Dal 73’ Dennis PRAET 6,5 – Venti minuti e alla fine è quello che va più vicino al gol. Impatto.

Fabio QUAGLIARELLA 6 – Un bel diagonale fuori di un nulla, qualche combinazione al limite e poi poco altro.

All. Marco GIAMPAOLO 6 – Una Samp attenta, vogliosa di fare la partita, ma al tempo stesso anche lenta e prevedibile. Serviva la scossa dopo 2 ko, si è mossa solo la classifica. Compitino.

===UDINESE===

Orestis KARNEZIS 6 – Di fatto non deve mai prodursi in interventi degni di nota.

Marco FARAONI 6 – Buona prova a destra, dove è comunque sempre pronto a stringersi per compattare le linee.

DANILO 6,5 – Guida bene la linea di difesa tenendo il fortino di Delneri in gioco anche sull’unico guizzo della partita di Muriel. Esperienza.

FELIPE 6,5 – Impeccabile, al centro, insieme a Danilo.

SAMIR 6 – Nessuna particolare fatica nel coprire una zona da dove la Samp produce molto poco.

Seko FOFANA 6 – Piccole conferme a quanto già detto e già visto: grande fisicità, discreta tecnica, tanto lavoro ancora da farse per sgrezzarsi.

Emmanuel BADU 6 – Perno di un centrocampo che con la sua sostanza, alla fine, pur subendo il possesso altrui, non va mai realmente in difficoltà.

Emil HALLFREDSSON – sv. Dal 13’ Sven KUMS 6 – Gettato dentro a freddo per i problemi di stomaco di Hallfredsson, non ha problemi nell’entrare subito in partita per mettersi lì a tamponare.

Rodrigo DE PAUL 5,5 – Praticamente mai chiamato in causa dal punto di vista offensivo, si sacrifica discretamente bene in fase di non possesso. Pochino. Dal 65’ Ryder MATOS 5,5 – Entra in campo ma non ne vede una.

Duvan ZAPATA 6 – Buon impatto iniziale, poi si spegne un po’ anche perché nella ripresa l’Udinese agisce solo con due o tre ripartenze veloci che non si concretizzano.

Cyril THEREAU 6 – Prova a far vedere qualche tocco e giocata delle sue, ma è sostanzialmente ben controllato e alla fine non combina nulla degno di nota. Dall’89’ Lucas EVANGELISTA – sv.

All. Luigi DELNERI 6 – Torna nella Genova doriana che lo consacrò e gli permise di arrivare alla Juve con un’idea chiaro: prima il pari, poi eventualmente la zampata per il colpaccio. Esattamente come per Giampaolo il giudizio è lo stesso: compitino.