Le pagelle di Sassuolo-Cagliari 6-2

Sassuolo

Andrea CONSIGLI 5.5 - Un po' disattento sui due gol del Cagliari.

Pol LIROLA 6.5 - Motorino inesauribile, è una fucina di traversoni. Generoso l'assist per Matri.

Paolo CANNAVARO 6.5 - Comanda la difesa con autorità. Baluardo.

Francesco ACERBI 6.5 - Il ministro della difesa non tradisce neppure oggi. Annulla Borriello.

Federico PELUSO 6 - Bene in copertura, ma spinge poco.

Stefano SENSI 6.5 - Velenosa la sua rete su calcio di punizione defilatissimo.

Francesco MAGNANELLI 7.5 - In campo dopo cinque mesi passati in infermeria, sblocca subito la gara con un destro violento. Poi, la sua consueta regia, grintosa e intelligente, che al Sassuolo è mancata parecchio nel girone di ritorno. Bentornato capitano.

Alberto AQUILANI 6.5 - Ci mette la classe e ogni tanto anche il piede. (dal 75' Davide BIONDINI 6 - Ci mette i muscoli e i polmoni, come sempre)

Domenico BERARDI 6.5 - Assist su calcio d'angolo per Magnanelli e quinta rete in campionato. Potrebbe essere la ultima partita al Mapei Stadium.

Pietro IEMMELLO 7 - Disturba Rafael propiziando il raddoppio di Berardi, trasforma il rigore che gli vale il quarto gol in campionato, il terzo in una settimana dopo la doppietta rifilata all'Inter. Magic moment. (dal 66' Alessandro MATRI 6 - Entra e segna il gol dell'ex. Cinico)

Matteo POLITANO 6.5 - Quinto gol in stagione e tanto movimento anche in copertura. (dall'84' Antonino RAGUSA S.V.)

All. Eusebio DI FRANCESCO 6.5 - La goleada dei suoi ragazzi potrebbe essere il saluto verso i suoi tifosi: chissà se la prossima stagione tornerà a sedersi sulla panchina del Mapei Stadium.

Cagliari

RAFAEL 4.5 - Non ne azzecca una, ma la difesa non lo ha mai tutelato.

Mauricio ISLA 6 - Cross al bacio per la fronte di Sau, l'unico dei rossoblù a correre.

Fabio PISACANE 5.5 - Tarantolato dai movimenti incessanti di Politano e Berardi.

BRUNO ALVES 5 - Ruvido e nervoso, in grande difficoltà con Berardi.

Nicola MURRU 5 - Non trova mai lo spazio per crossare.

Panagiotis TACHTSIDIS 5.5 - Poco reattivo e pochi spunti in avanti.

Simone PADOIN - Stranamente svogliato, perde il duello in mediana con Magnanelli. Che se lo mangia vivo. Rastelli lo boccia all'intervallo. (dal 46' Artur IONITA 6 - Ha il merito di segnare il secondo gol della bandiera)

JOAO PEDRO 5 - Molle e poco lucido. (dal 74' Kwang-Song HAN 5 - Prova il guizzo ma gli spazi sono intasati).

Marco SAU 6 - Segna di testa il gol della bandiera, sbaglia però qualche appoggio di troppo.

Diego FARIAS 5 - Praticamente inesistente. Avulso.

Marco BORRIELLO 5 - Gira a vuoto sulla trequarti e in area neroverde. Abulico. (dal 61' Paolo FARAGO' 5 - Entra a risultato già ampiamente compromesso)

All. Massimo RASTELLI 4.5 - La sua squadra è già salva e al mare da un bel pezzo, ma non si possono incassare così tanti gol in un colpo solo.