Le pagelle di Sassuolo-Chievo 1-3

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5: compie un paio di interventi rimarchevoli, tenendo spesso a galla la squadra.

Marcello GAZZOLA 6,5: il terzino destro neroverde conferma il suo stato di forma esaltante. Nei venti minuti in cui il Sassuolo attacca e va in vantaggio (in inferiorità numerica) ha un ruolo decisivo.

Timo LETSCHERT 4: mortifero, per la squadra, il suo "rosso" rimediato a inizio gara. Ingenuità colossale che ha condizionato l'intera partita.

Dal 56' Luca Antei 5: entra sull'1-1 per difendere il pari. Pochi istanti dopo Inglese fissa il momentaneo 1-2. In generale, fatica a entrare in partita.

Francesco ACERBI 6,5: ci mette tutto il cuore del mondo a provare ad arginare l'inevitabile spinta offensiva clivense. E spesso ci riesce.

Federico PELUSO 6: sballottato da terzino a centrale, si difende come può.

Lorenzo PELLEGRINI 6: prova di grande generosità. Oggi però, con un uomo in meno, era davvero dura pressare e costruire gioco allo stesso tempo.

Dal 72' Antonino Ragusa 6,5: subito in palla. Centra un palo in azione di contropiede e si vede negare la gioia del gol da un miracolo di Sorrenti su un suo colpo di testa ravvicinato e a botta sicura.

Alberto AQUILANI 5: in una partita in cui c'è solamente da correre, finisce inevitabilmente per eclissarsi.

Alfred DUNCAN 5: parecchi svarioni in fase di controllo del pallone, specialmente nel corso della ripresa.

Domenico BERARDI 6,5: Delizioso nel primo tempo: confeziona due lanci (uno dei quali è valso la rete del vantaggio) da vero fantasista, in cui si sta a poco a poco trasformando.

Dal 78' Pietro Iemmello: sv.

Alessandro MATRI 6,5: stagione molto positiva per l'ex Juve, che raggiunge quota 6 centri. Segno che il viale del tramonto prevede ancora parecchi chilometri di percorrenza.

Matteo POLITANO 5,5: impreciso sottoporta. Aveva tra i piedi la palla del possibile 2-0: è stato più bravo Sorrentino.

Mister Eusebio DI FRANCESCO 6: si tratta di un 6 politico. Ingiudicabile, infatti, la sua idea di partita, mandata subito all'aria dall'espulsione di Timo Letschert.

=== Chievo ===

Stefano SORRENTINO 7: davvero straordinaria la prova dell'estremo difensore gialloblu. Nel primo tempo nega il raddoppio a Politano. A fine gara, tiene ben saldo l'1-3 negando la possibilità di andare a segno a Ragusa e a Iemmello.

Fabrizio CACCIATORE 6,5: tanta corsa lungo la catena di destro. Gioca maggiormente in proiezione offensiva.

Dario DAINELLI 6: tanta grinta, un po' troppa foga, che dopo gli costa un "giallo" per un intervento scomposto, lungolinea, su Berardi.

Nicolás SPOLLI 5,5: qualche difficoltà in fase di marcatura, sia su Matri, che successivamente al cospetto di un rapidissimo Ragusa.

Massimo GOBBI 6: sacrificato tra un tempo e l'altro non per sue particolari mancanze ma solamente per aumentare la spinta offensiva, cercando di sfruttare la superiorità numerica.

Dal 46' Riccardo Meggiorini 6: è la mossa che sposta definitivamente gli equilibri. Il suo guizzo è davvero troppo per un Sassuolo in inferiorità numerica da inizio incontro.

Mariano IZCO 6,5: mina vagante del centrocampo clivense: a inizio ripresa guadagna il fondo su un errore di Duncan e mette in seria apprensione la difesa sassolese sul punteggio di 1-1.

Ivan RADOVANOVIĆ 6: fa legna a metà campo. Come al solito, insomma.

Përparim HETEMAJ 5,5: "cura" Berardi e chiunque gli si pari di fronte alla sua maniera. Ruvida e, talvolta, un troppo irruenta.

Lucas CASTRO 6,5: tanti spunti nel ruolo di mezzapunta aggiunta a Birsa.

Valter BIRSA 7,5: fenomenale. Tutti e tre i gol possiedono il suo marchio di fabbrica. Tre cross (sul secondo gol è Meggiorini a concludere prima di Inglese), un tocco superlativo: uomo fondamentale per questo Chievo.

Dal 73' Jonathan de Guzmán 6,5: entra bene in partita, portando avanti con classe il "discorso" imbastito dal collega sloveno.

Roberto INGLESE 8: avrebbe potuto essere un pomeriggio da incubo, dopo l'errore dal dischetto, è stata invece una giornata memorabile. Si porta a casa il pallone con una tripletta da vero rapinatore d'area. Caratteristica che dovrebbe estrarre dal cilindro qualche volta in più per consacrarsi...

Dall'84' Serge Gakpé: sv.

Mister Rolando MARAN 7: il suo Chievo era andato in difficoltà, in superiorità numerica. Ma nessun "tilt": il tecnico gialloblu ha avuto pazienza e inserito la carta "jolly" (Meggiorini) a momento debito.