Le pagelle di Sassuolo-Fiorentina 2-2

--- SASSUOLO ---

Andrea CONSIGLI 7 – Decisivo sul rigore e sulla successiva ribattuta di Kalinic. Può poco sugli altri due gol.

Claud ADJAPONG 6 – Parte molto bene, soprattutto in fase offensiva, dove è imprendibile per gli esterni avversari. Dietro però fatica maggiormente: causa il rigore commettendo fallo su Bernardeschi e il taglio di Chiesa, poi in gol, viene dal suo lato. Nel 2° tempo riprende a correre forte, giocando una partita a due facce tra fase offensiva e difensiva.

Paolo CANNAVARO 5.5 – La solita sicurezza viene meno in occasione del gol di Chiesa e di un rilancio sballato che rischia di creare un altro pericolo ai suoi sul finire del primo tempo.

Francesco ACERBI 6 – Ha poche colpe sui gol, tanto meno sul rigore. Gara d'ordine, peccato per l'azione finale.

Federico PELUSO 6 – Succede poco sul suo lato, sia offensivamente che difensivamente. Nel finale però Bernardeschi attacca sulla sua corsia.

Alberto AQUILANI 5 – Poco incisivo, non si fa notare in mezzo al campo (dal 79' Federico RICCI 6 – Mette energia dal suo ingresso in campo).

Stefano SENSI 7 – Cambi di gioco illuminanti, giocate sopraffine, intelligenza nella gestione del gioco e gran tecnica. Stagione segnata dagli infortuni la sua, ma di talento ce n'è tanto e oggi l'ha regalato ai pochi tifosi accorsi al Mapei Stadium.

Alfred DUNCAN 6.5 – Positivo l'approccio alla partita e spesso pericoloso quando chiamato al tiro.

Domenico BERARDI 6.5 – E' l'arma in più del Sassuolo. Ogni qualvolta viene chiamato in causa crea sempre pericoli alla difesa avversaria, a volte esagerando coi solismi… ma se lo può permettere.

Antonino RAGUSA 5 – Un errore clamoroso sotto porta in avvio di gara, poi scompare dal campo (dal 46' Matteo POLITANO 7 – Il suo ingresso in campo cambia la gara del Sassuolo, che trova sulla sinistra la spinta giusta per raggiungere il pari e il vantaggio).

Alessandro MATRI 6 – Si fa vedere, è motivato e cerca il gol ma non è giornata per lui. Resta a secco (dal 70' Pietro IEMMELLO 6.5 – Entra e segno, cosa volere di più?).

All. Eusebio DI FRANCESCO – Partita ben giocata dalla sua squadra, che però con la vittoria in tasca butta via i tre punti con una pessima gestione dell'ultimo pallone, nel quale regala palla agli avversari che sul ribaltamento di fronte trovano il definitivo pareggio.

Politano Sassuolo Fiorentina 2017LaPresse

--- FIORENTINA –-

Ciprian TATARUSANU 6.5 – Ogni intervento è determinante nel primo tempo. Può poco sul rigore, mentre sul gol di Iemmello fa un passo indietro decisivo venendo beffato dal rimbalzo della palla.

Nenad TOMOVIC 5.5 – Poco concentrato, sbaglia passaggi banali mettendo in crisi i compagni di reparto. Le disattenzioni oggi sono di casa alla Fiorentina.

Carlos SANCHEZ 5.5 – Un errore che regala palla a Berardi dopo pochi minuti e rischia di mandare sotto i suoi. Tutt'altro che impeccabile.

Gonzalo RODRIGUEZ 5 – Deve rimediare agli errori in disimpegno dei compagni, chiudendo dove può gli spazi agli avversari. Nella ripresa prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10 in un momento cruciale del match.

Maximiliano OLIVERA 6 – Discreta spinta, per una partita tutto sommato onesta, sufficiente.

Milan BADELJ s.v. – La sua partita dura un quarto d'ora, poi un problema muscolare lo costringe a uscire. (dal 16' Federico BERNARDESCHI 7 – Rianima la Fiorentina dal suo ingresso in campo. Dà subito a Kalinic una palla per realizzare, poi si procura il rigore e infine segna il gol del pareggio. Decisivo!).

Matias VECINO 6 – Gara rude in mezzo al campo. Utile da frangiflutti.

Federico CHIESA 6 – Parte maluccio, sbagliando molto; poi il gol del vantaggio lo sblocca e con esso ritrova concentrazione e voglia di incidere (dal 62' Cristian TELLO 6 – Intraprendente, sfiora il gol dopo pochi minuti dal suo ingresso).

Sebastian CRISTOFORO 5.5 – Inserito da trequartista al posto, inizialmente, di Bernardeschi, inventa poco e non si mette mai nelle condizioni di incidere nel match. Da rivedere (dal 78' Khouma BABACAR 5 – Poco incisivo, ha poche occasioni per esserlo).

Nikola KALINIC 4 – Sbaglia un gol per lui “facile” su assist di Bernardeschi a metà prima tempo e appena dopo sbaglia, calciando molto male, il rigore che avrebbe potuto dare il vantaggio alla Fiorentina. Partita da dimenticare.

Borja VALERO 6 – Errori banali e disattenzioni, ma un assist che accende la partita che manda in porta Chiesa per il gol del vantaggio viola. Si spegne alla distanza.

All. Paulo SOUSA 5 – Incomprensibile la scelta di tenere fuori dal 1' Bernardeschi, che poi (entrato al 16') si rivela essere in palla; unico dei suoi in grado di creare qualcosa. La sua avventura alla Viola è al capolinea, ma questo risultato potrebbe aver totalmente compromesso la corsa per un posto in Europa.