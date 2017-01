Le pagelle di Sassuolo-Juventus 0-2

===SASSUOLO===

CONSIGLI 6 Incolpevole sui due gol bianconeri. Nella ripresa risponde presente quando la situazione lo richiede, come sull'ultima occasione bianconera con Higuain.

ANTEI 5.5 Non commette errori marchiani ma i pericoli arrivano sempre sulla sua fascia di competenza. Alex Sandro è una spina nel fianco.

ACERBI 5.5 Si fa beffare da Higuain, lesto a bruciarlo in occasione del vantaggio bianconero. Meno in difficoltà rispetto al compagno di reparto Cannavaro ma non è certo una delle sue giornate migliori.

CANNAVARO 5 Il pallone perso in occasione del raddoppio della Juventus pesa molto sull’economia del match. Soffre lo schieramento iper-offensivo della Juve e non regala la solita tranquillità al reparto. Gara da dimenticare in fretta.

PELUSO 6 Soffre a tratti la spinta di Cuadrado ma i pericoli maggiori arrivano sempre dalla parte opposta. Il più positivo nel reparto arretrato neroverde.

PELLEGRINI 5.5 A corrente alternata. Regala ottimi sprazzi ma finisce per naufragare di fronte alla manovra bianconera. (dal 59’Defrel 5.5 Non riesce a dare una svolta al match, non solamente per colpa sua)

AQUILANI 5.5 Dovrebbe dettare i tempi della manovra ma si incarta spesso e la fluidità del gioco neroverde ne risente non poco.

MAZZITELLI 6 Il più attivo del trio di centrocampo a disposizione di Di Francesco. Fa sentire la sua presenza, lottando con vigore, a tratti anche eccessivamente. (dal 58’Duncan 6 Segue la falsa riga del compagno di reparto. Tanta lotta e poco governo.)

BERARDI 6 Nel primo tempo è sicuramente il giocatore più attivo e pericoloso del Sassuolo. Cala vistosamente nella ripresa ma quantomeno prova ad impensierire la retroguardia bianconera.

MATRI 5 Poco servito e poco mobile. Non riesce a pungere contro la sua ex, i demeriti vanno divisi con il resto della squadra, ma il suo atteggiamento statico non aiuta. Opaco. (dal 75’Ragusa SV)

POLITANO 6 Con i suoi guizzi cerca di tenere vivo il Sassuolo. Una sua conclusione impegna severamente Buffon e rappresenta la grande occasione del Sassuolo di rientrare in partita.

ALL. DI FRANCESCO 5.5 Il Sassuolo parte in modo incoraggiante ma si scioglie come neve al sole dopo il vantaggio bianconero. Stagione altalenante per lui e per la squadra, come probabilmente era prevedibile. Il tempo e la qualità a disposizione per un finale in crescendo ci sono tutte.

===JUVENTUS===

BUFFON 6.5 Poco impegnato, risponde presente negli unici due ravvicinati tentativi del Sassuolo, firmati Politano e Matri. Cosa chiedergli di più?

LICHTSTEINER 6 Solita grinta e dinamismo in fascia. Nel primo tempo si diverte ad offrire costantemente la sovrapposizione a Cuadrado, nella ripresa cala la spinta offensiva ma la sua gara rimane ampiamente sufficiente.

BONUCCI 6 Parte contratto e per poco non combina la frittata al 5’, perdendo un pallone sanguinoso in area di rigore. Dopo non sbanda più e imposta con la solita sicurezza, agevolato anche dalla poca pressione di Matri e compagni.

CHIELLINI 6.5 Fa sentire la sua presenza in ogni occasione. Dalle sue parti non si passa.

ALEX SANDRO 7 Le sue discese sulla fascia sinistra sono spettacolo puro. Decisivo in occasione del vantaggio bianconero, continua a spingere per tutto il corso della gara, mettendo in grande difficoltà la difesa del Sassuolo.

KHEDIRA 7 Gara di sostanza e concretezza per il centrocampista tedesco. Mette tutto il suo fosforo al servizio della squadra e fredda Consigli, chiudendo di fatto il match. Col nuovo modulo sembra tornato il giocatore ammirato a inizio stagione.

PJANIC 6.5 Altro giocatore che appare totalmente rivitalizzato dal nuovo modulo. Questa volta lascia a Khedira i compiti di inserimento e si “limita” a far girare la squadra, dettando il ritmo davanti alla difesa.

CUADRADO 6.5 Il colombiano è la solita variante impazzita e nella ripresa libera al tiro Higuain e Mandzukic. Meno prorompente rispetto ad altre occasioni ma sempre nel vivo del gioco. (dall’83’Rincon SV)

DYBALA 6.5 Meno continuo rispetto a Mandzukic e Higuain ma assolutamente geniale nei momenti che contano. Grande velo in occasione del gol di Khedira, sfortunato in occasione del palo nella ripresa. (dal 77’Pjaca SV)

MANDZUKIC 7.5 Divide con Higuain la palma di migliore in campo. Giocatore di importanza fondamentale nell’economia del nuovo modulo. Corre, si sacrifica, inventa (da rivedere il tacco che dà il via all’azione dell’1-0). Chiave di volta per il futuro della Juve anche in Champions League.

HIGUAIN 7.5 Un gol, un assist e tanto lavoro al servizio dei compagni. La cattiveria agonisitica con la quale si avventa su Cannavaro per dare il via all’azione del 2-0 dice molto del suo momento e dell’unità di intenti che sembra propria della squadra di Allegri. Se lui e Mandzukic continuano a confermare questa disponibilità al sacrificio Allegri potrebbe davvero aver trovato la soluzione.

All. ALLEGRI 7 Il cambio di modulo sembra davvero essere la risposta tanto cercata, anche in ottica Champions League. Che la Juve abbia finalmente trovato il proprio “vestito per uccidere”?