Le pagelle di Sassuolo-Napoli 2-2

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5 – Incassa due reti ma para tutto il parabile. Una prestazione che non è da buttare.

Pol LIROLA 6 – Al piccolo trotto, va su e giù per la fascia destra con alterne fortune.

Paolo CANNAVARO 7 – Leader. Un muro, tutti sbattono su di lui: s’immola e salva il Sassuolo in svariate occasioni. Nel finale mette la testa sul tentativo di Mertens: gladiatore.

Francesco ACERBI 6,5 – Non è sui livelli del compagno di reparto ma è una sicurezza contro i piccoletti del Napoli.

Cristian DELL’ORCO 5,5 – L’anello debole della difesa: nella prima frazione commette tanti falli e rischia di fare danni.

Lorenzo PELLEGRINI 5,5 - Cerca di farsi trovare tra le linee, per poi andare a giocare con le punte. Ci riesce poco e conclude debolmente (dal 46’ Luca MAZZITELLI 6,5 – Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Si fa trovare pronto).

Stefano SENSI 6 - Intercetta molti palloni e parte bene. Poi un erroraccio al 30' lo condiziona un pochino, ma la personalità non manca.

Alfred DUNCAN 5,5 – Combattivo, nei contrasti non si tira mai indietro, ma commette anche tanti errori. Stagione complicata.

Domenico BERARDI 6,5 – Scarta Reina e deposita in rete il regalo di Hamsik. Colpisce quando deve e finisce il match esausto (dal 79’ Federico RICCI s.v.).

Gregoire DEFREL 5,5 – Punge poco ma non viene quasi mai innescato (dal 46’ Alessandro MATRI 5 – Impalpabile).

Antonino RAGUSA 6,5 – Con un assist pregevole permette a Mazzitelli di siglare il 2-1. Non si abbassa e tiene in gioco Milik sul 2-2, ma la sua prova è incoraggiante.

All. Eusebio DI FRANCESCO 6,5 – Il Sassuolo vuole chiudere al meglio una stagione difficile. Pareggio di prestigio.

***

Lorenzo Insigne, Sassuolo-Napoli, Serie A 2016-2017LaPresse

=== Napoli ===

José Manuel REINA 6 – Nessun intervento di rilievo. Subisce due gol, ma non ha colpe evidenti.

Elseid HYSAJ 6 – Più attento alla fase difensiva, ma soffre Ragusa. Poco propositivo in fase di spinta.

Raul ALBIOL 6 – All’inizio chiude tutto e tutti, poi patisce il ritorno prepotente degli attaccanti del Sassuolo. Prestazione comunque sufficiente.

Kalidou KOULIBALY 5,5 – Alterna cose pessime (pallone sanguinoso perso a beneficio di Defrel per il diagonale a lato di Berardi) a ottimi interventi (chiusura elegante un minuto dopo sullo stesso Defrel), ma non è brillante come in altre occasioni. Appannato.

Ivan STRINIC 6 – Qualche buon cross e un contributo costante sulla catena di sinistra. Meno preciso dietro (dall’85’ Faouzi GHOULAM s.v.).

ALLAN 5,5 – Un netto passo indietro rispetto alle precedenti uscite. Perde duelli e palloni e non riesce mai a ribaltare l’azione (dal 70’ Piotr ZIELINSKI 5,5 – Entra e spara altissima una conclusione servitagli da Insigne).

JORGINHO 6 – Dà ordine in mezzo al campo, gestisce il pallone e si districa nel traffico (dall’81’ Arkadiusz MILIK 7 – Entra e pareggia con un gol da bomber vero. Ottavo timbro stagionali, non segnava dal 28 settembre. Bentornato!).

Marek HAMSIK 5 - La partita sembrava chiusa e assolutamente in controllo quando decide con un retropassaggio senza senso di testa di rimettere in carreggiata il Sassuolo. È il momento chiave. Il capitano questa volta tradisce.

José Maria CALLEJON 6 – E’ il 1° giocatore di questa Serie A a raggiungere la doppia cifra sia per gol che per assist. Pimpante e utile, anche se potrebbe osare di più.

Dries MERTENS 7 - Sempre nel vivo, un pericolo costante. Segna comodamente di testa il gol numero 22 in Serie A: una cifra mostruosa. La traversa gli nega il bis su punizione e nel finale cerca una rete da tre punti che non arriverà. Indemoniato.

Lorenzo INSIGNE 6 – Stop al cachemire, conclusioni verso la porta di Consigli e un incrocio dei pali che grida vendetta. È la classica giornata storta per Insigne a livello realizzativo. Meritava di più per festeggiare il rinnovo di contratto.

All. Maurizio SARRI 6 – Il Napoli si fa i gol da solo. Due punti persi, il secondo posto si allontana.