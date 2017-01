Le pagelle di Sassuolo-Palermo 4-1

Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Non può nulla su Quaison, poi tiene giù la serranda.

Pol LIROLA 5.5 - Si fa superare come un birillo da Nestorovski, gara un po' incerta.

Timo LETSCHERT 6.5 - Stopper vecchio stampo, tanto ruvido quanto efficace. Dalle sue parti non si passa e infatti Nestorovski è costretto a girare alla larga.

Francesco ACERBI 6.5 - Sbaglia i tempi di chiusura su Nestorovski, che infatti lo punisce nell'azione del momentaneo 0-1 degli ospiti. Si rifà ampiamente blindando la difesa con interventi da far gola anche al ct Ventura.

Federico PELUSO 6 - Partita diligente, senza particolari acuti: spinge poco ma copre bene, quel che basta per non commettere grosse sbavature.

Luca MAZZITELLI 6 - Nel primo tempo soffre la velocità di Quaison e sbaglia qualche appoggio. Rinsavisce nella seconda frazione e fa diga a centrocampo.

Alberto AQUILANI 7 - Gara di grande dinamismo e intelligenza tattica. La mise da regista gli calza bene, gli incubi di Pescara sono già un ricordo.

Antonino RAGUSA 6.5 - Firma il sorpasso con una rete da attaccante di razza: cucchiaio morbido di tottiana ispirazione.

Domenico BERARDI 8 - Due assist d'autore: verticalizzazione per Matri, lancio lungo per Ragusa. Mimmo torna dall'infortunio più determinante che mai: con lui in campo il Sassuolo può risalire la classifica. Imprescindibile. (dal 77' Matteo POLITANO 6.5 - Entra e segna: essenziale e concreto)

Alessandro MATRI 7.5 - S'intende con Berardi e lo dimostra al quarto d'ora: sul suggerimento del compagno, l'ex Milan non manca il bersaglio grosso. Nella ripresa si regala la sua prima doppietta in neroverde. Implacabile come all'epoca del Cagliari. (dall'82' Alfred DUNCAN - S.V.)

Federico RICCI 6.5 - Pimpante, propositivo, bravo a portarsi via sempre qualche marcatore. Gli manca solo il gol per suggellare una buona prestazione (dal 65' Grégoire DEFREL 6.5 - Entra e serve Politano: utilissimo).

All. Eusebio DI FRANCESCO 7 - Bravo a spronare i suoi dopo lo svantaggio subìto a freddo. Ma con Berardi è tutto un altro Sassuolo e il buon Eusebio può incominciare davvero un altro campionato.

Domenico Berardi Sassuolo Palermo 2017LaPresse

Palermo

Josip POSAVEC 5 - A volte è incolpevole, altre ci mette un po' del suo. Fatto sta che ne piglia quattro.

Roberto VITIELLO 4 - Lento e disorientato, non riesce a tenere il passo di Ragusa e gli spiana la strada verso la porta. Un errore, quello commesso sul 2-1 Sassuolo, che costa caro al 33enne difensore rosanero: Corini lo lascia negli spogliatoi all'intervallo. (dal 46' Michel MORGANELLA 4.5 - S'incarta in area e regala di fatto l'assist per la doppietta a Matri)

Giancarlo GONZALEZ 5.5 - Regge la baracca come può, esce stremato.

Edoardo GOLDANIGA 5 - Pasticcia con Morganella in area, Matri lo condanna.

Andrea RISPOLI 5 - Troppo leggero negli interventi. Tarantolato da Berardi.

Bruno HENRIQUE 4.5 - Sbaglia troppi passaggi, molle nei contrasti.

Mato JAJALO 5 - Regia spenta, poco illuminata. Viene risucchiato nel caos della mediana.

Giuseppe PEZZELLA 4.5 - Anonimo, senza verve. E troppi errori in fase di disimpegno.

Carlos EMBALO 5 - A ritmi alti, sempre volenteroso, ma troppo confusionario. (dal 61' Alessandro DIAMANTI 5.5 - Dà un po' di vivacità, ma gli manca il lampo dei giorni migliori)

Robin QUAISON 6.5 - Spacca la partita con un gol di gran classe (dribbling su Consigli), è l'ultimo ad arrendersi. (dal 78' Norbert BALOGH 5 - Né carne né pesce, gigioneggia sulla mezzala)

Ilija NESTOROVSKI 6 - Si mette in proprio facendo fuori Lirola e Berardi e regalando, con un tacco geniale, l'assist a Quaison in occasione del primo vantaggio rosanero. Si spegne alla distan

All. Eugenio Corini 4.5 - Altro ko di questa sua orrobile esperienza da allenatore rosanero, una parentesi che si annuncia brevissima: Zamparini lo aspetta la varco, tanto per cambiare.