Le pagelle di Sassuolo-Torino 0-0

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6: mai realmente impegnato: nonostante il Toro crei molto (specie nel primo tempo) le conclusioni granata risultano sempre fuori dallo specchio.

Pol LIROLA 6,5: gara di grande tenacia da parte del terzino destro catalano scuola Juve. E' il tormento di Adem Ljajić.

Timo LETSCHERT 7: davvero coriaceo, al centro della difesa neroverde. Con le buone e, soprattutto, con le cattive, riesce a neutralizzare un avversario scomodissimo come Belotti.

Francesco ACERBI 7,5: un autentico muro difensivo. Non è un caso che Ranieri e Pioli continuino a insistere per portarlo a Leicester o Appiano Gentile.

Federico PELUSO 6,5: senza troppi fronzoli, al cospetto di Iago Falque, sulla fascia mancina di riferimento.

Sassuolo-Torino, Serie A 2016-2017: Iago Falque contrastato da Federico Peluso (LaPresse)LaPresse

Alberto AQUILANI 6,5: bene al suo esordio in casacca neroverde. Decisamente rivitalizzato, rispetto all'infelice esperienza del Pescara, da un livello medio di qualità sicuramente superiore dei suoi nuovi compagni di squadra.

Stefano SENSI 5: troppi palloni persi a metà campo. Specie nel primo tempo. Il ragazzo ha ancora tantissimo da dimostrare.

Federico RICCI 5,5: fa ammattire Barreca nei primi minuti del match ma finisce per essere poco incisivo.

Dal 78' Alessandro Matri: sv.

Grégoire DEFREL 5: prestazione assolutamente priva di acuti d parte del fantasista francese.

Antonino RAGUSA 6: si sbatte molto, là davanti, in un ruolo, largo a sinistra, non propriamente suo.

Antonino Ragusa (Sassuolo). Sassuolo-Torino 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Matteo POLITANO 5: di palle buone ne vede col binocolo...

Dal 72' Domenico Berardi: subito propositivo. Tanta voglia di fare, la mente, dopo il lungo stop, ha risposto bene. Staremo vedere l'impatto che potrà dare alla volontà di risalita da parte di un collettivo a cui è mancato davvero troppo.

La staffetta Politano-Berardi, al minuto 72 di Sassuolo-Torino, Serie A 2016-2017. Il centravanti neroverde rientra a giocare dopo 4 mesi di stop (LaPresse)Eurosport

Mister Eusebio DI FRANCESCO 6,5: un pari cercato e ottenuto a regola d'arte. E che dà ossigeno, in attesa che la squadra, tra infermeria che si svuota e colpi di mercato, si riassesti del tutto.

=== Torino ===

Joe HART 6: poco più di uno spettatore in campo. Bene in un paio di uscite a palla alta.

Davide ZAPPACOSTA 7: box to box sulla fascia destra, specie nel corso della prima frazione.

Luca ROSSETTINI 6: pomeriggio di assoluta tranquillità per lui.

Emiliano MORETTI 6: si fa male nel finale. Occorre ora accertare l'entità dell'infortunio. DIsputa una gara sostanzialmente ordinata.

Dall'84' Leandro Castán: sv.

Antonio BARRECA 6,5: compie un unico errore, nel primo tempo, capendoci poco al cospetto di Ricci, che lo costringe al fallo. Poi però è protagonista di un match di sostanza e qualità sull'out di sinistra.

Antonio Barreca (Torino). Sassuolo-Torino 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Marco BENASSI 6,5: è il migliore in campo della prima frazione, in cui sfiora il vantaggio all'8' ed è l'uomo ovunque del centrocampo granata. Cala vistosamente (e con lui tutta la squadra) nella ripresa.

Mirko VALDIFIORI 5,5: prestazione balbettante. Quando sembra entrare definitivamente nel match, se ne esce con interventi in ritardo ed errori di posizione.

Joel OBI 5,5: Grave errore, il suo, al 5' da pochi passi. Prestazione generosa ma, come al solito, condita da quella frenesia che non gli permette mai di fare il salto di qualità.

Sassuolo-Torino, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Dal 79' Daniele Baselli: sv.

Iago FALQUE 6: tanti ottimi spunti nel primo tempo e una buona conclusione su calcio di punizione all'87'. Ma essere decisivi è un'altra cosa...

Andrea BELOTTI 6: sfiora l'eurogol su rovesciata. Fa sportellate là davanti ma oggi. per lui, la porta era proprio stregata.

Adem LJAJIĆ 5: indisponente, specie a inizio ripresa, in cui lascia spazio a Iturbe dopo l'ennesimo pallone perso.

Sassuolo-Torino, Serie A 2016-2017 (LaPresse)LaPresse

Dal 68' Juan Manuel Iturbe 5,5: non riesce a entrare nel vivo di un match che i granata non sono più capaci di condurre come nella prima frazione.

Sassuolo-Torino, Serie A 2016-2017: Juan Manuel Iturbe (LaPresse)LaPresse

Mister Sinisa MIHAJLOVIĆ 6,5: ha provato in tutti i modi a vincere il match. E' per questo che merita la sufficienza abbondante.