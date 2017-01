Le pagelle di Torino-Atalanta 1-1

>Torino<

Joe HART 7 - Alla fine della fiera è il salvatore della patria in casa Toro: è decisivo in ben tre occasioni nel primo tempo, sbarra la strada a Kurtić nel finale di gara.

Lorenzo DE SILVESTRI 5 - Non lo si vede mai raggiungere il fondo e crossare in mezzo, patisce e non poco Gómez e Spinazzola.

Luca ROSSETTINI 5,5 - Lotta e combatte al fianco di Moretti. Fa sentire il fisico ma nella ripresa deve soccombere alla giocata di Petagna che firma la rete del pari.

Emiliano MORETTI 6 - Si prende in consegna Petagna e non fa male perché per quasi tutta la partita l'attaccante dell'Atalanta non vede palla con lui in marcatura.

Antonio BARRECA 6 - Suo il fantastico assist per il gol di Iago Falqué, e non è male in copertura su Conti. Non riesce però ad essere continuo per tutto il match.

Marco BENASSI 5,5 - Non c'è la stessa costanza a centrocampo, poco reattivo.

Mirko VALDIFIORI 5 - Ritmi troppo lenti a centrocampo: appena l'Atalanta prende un po' di campo, la linea mediana del Torino va in confusione. L'ex Napoli cerca di impostare come può, ma sono tanti gli errori di precisione. (dal 73' Juan ITURBE 5 - Il suo ingresso in campo non cambia le sorti del match, anzi...)

Joel OBI 6 - Pronti via e c'è un errore in fase di rifinitura per Ljajić, ma nel complesso è bravo a chiudere Conti sulla sua fascia di competenza, lasciando aperti pochissimi spazi sulla sinistra. (dal 30' Daniele BASELLI 6 - Quanta fatica in avvio, nella ripresa però prende le misure a Conti e non gioca una brutta partita in copertura).

Iago FALQUÉ 6,5 - E' il giocatore che dà la carica al Torino e che lo trascina al vantaggio nel primo tempo. Lo spagnolo è il migliore dei suoi, peccato che nella ripresa non lo si veda in campo...

Andrea BELOTTI 6 - Lotta e combatte contro tutti e tutto, a volte anche contro i suoi compagni di squadra che gli forniscono pochi palloni. Bello il duello con Caldara, ma spesso e volentieri vince il difensore dell'Atalanta.

Belotti - Torino-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Adem LJAJIĆ 5 - Ha tanta voglia, ma sbaglia praticamente tutto. Poca sintonia con i compagni di reparto, cerca sempre la conclusione e non è mai preciso.

All. Siniša MIHAJLOVIĆ 4 - Ancora una volta la sua squadra è senza idee. Altro che calciomercato, il Torino sembra aver perso l'entusiasmo dell'inizio del campionato ed ora non sa più che cosa fare. Ancora una volta non usa il terzo cambio (è un messaggio verso Cairo per dire che la sua squadra non è all'altezza?). A questo punto, qualche secondo di passerella poteva destinarla a Vives...

>Atalanta<

Etrit BERISHA 6 - Non è bombardato dalle conclusioni dei giocatori del Torino, che comunque sono poco precisi e non trovano quasi mai la porta. Qualche errore però lo commette, nei rinvii la manda sempre in fallo laterale (o direttamente agli avversari).

Rafael TOLÓI 6,5 - Dalle sue parti Ljajić non riesce a sfondare, partita ordinata e senza troppi problemi.

Mattia CALDARA 6,5 - Ottima gara in copertura su Belotti. Poco spazio lasciato all'attaccante dei granata, e sul piano fisico il classe '94 non soffre quasi mai.

Ervin ZUKANOVIĆ 5,5 - Concorso di colpa sul gol di Iago Falqué, anche palla a terra soffre (nel primo tempo) le incursioni dello spagnolo.

Andrea CONTI 6 - Non è la sua miglior partita del campionato. Soffre Barreca in avvio di gara, poi riesce a prendere le misure al terzino dei granata. In avanti però non dà il suo contributo e gestisce male un possesso che sarebbe potuto valere il gol del pareggio - già - nel primo tempo.

Alberto GRASSI 5 - A centrocampo fatica ad imporsi, ritmi bassi e poche idee. (dal 46' Franck KESSIÉ 6 - Più potenza che controllo. Cerca di partire palla al piede senza guardare gli avversari o la porta e spesso e volentieri va a commettere il fallo. Non è la sua miglior partita, ma l'Atalanta ritrova finalmente uno dei puntelli della sua squadra).

Kessié - Torino-Atalanta - Serie A 2016/2017 - LaPresseEurosport

Remo FREULER 5 - Pronti e via e commette subito un brutto fallo che ne condizionerà la partita visto il giallo preso (già) al 2'. Al momento del gol del Torino si trovava fuori posizione, e non è particolarmente incisivo davanti.

Leonardo SPINAZZOLA 6,5 - Grande continuità d'azione sulla sua fascia, bravo in entrambe le fasi.

Jasmin KURTIĆ 6 - La sua prestazione si può valutare con diversi criteri. I gol sbagliati e le occasioni create. E' vero che Kurtić si mangia il gol del 2-1, ma lo sloveno è sempre presente in avanti a seminare lo scompiglio nella trequarti avversaria. La sufficienza, comunque, se la guadagna.

Andrea PETAGNA 7 - Nel primo tempo è un fantasma, nella prima parte della ripresa si mangia una clamorosa occasione da gol. Lui però non demorde e si costruisce da solo la chance per il gol dell'1-1. Colpito e affondato! (dall'87' Aleksandar PESIĆ sv - L'Atalanta vuole vincerla all'Olimpico, lui però è decisivo con qualche recupero nel finale).

Alejandro GÓMEZ 6,5 - Mette in difficoltà De Silvestri che non riesce a giocare con tranquillità sulla fascia. Prova la conclusione, ma non riesce ad essere efficace sotto porta. (dall'85' Marco D'ALESSANDRO sv - Poche palle giocabili. Peccato, era fresco, e si poteva cercare il gol del 2-1).

All. Tullio GRITTI 6 - L'approccio alla gara non è dei migliori, né nel primo né nel secondo tempo. Le idee di gioco però sono chiare e l'Atalanta meriterebbe anche il vantaggio nel finale di gara. Se solo fossero entrati prima D'Alessandro e Pesić avremmo potuto vedere qualcosa di diverso...