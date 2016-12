Le pagelle di Torino-Genoa 1-0

=== Torino ===

Joe HART 6,5 – Viene chiamato in causa poco, ma mantiene sempre la guardia alta come sul tiro di Ninkovic, indirizzato all’angolino basso.

Davide ZAPPACOSTA 5,5 – Laxalt gli crea parecchi grattacapi. Perde il confronto diretto.

Luca ROSSETTINI 6,5 – Ministro della difesa. Preciso, ordinato, di qui non si passa.

Leandro CASTAN 6 – Simeone gli procura dei guai, se la cava spendendo qualche fallo.

Antonio BARRECA 6 – Non corre rischi, attento alla fase difensiva. Limita Lazovic.

Marco BENASSI 5,5 – Il suo lavoro è fin troppo oscuro. Resta in ombra e rinuncia agli inserimenti (dall’84’ Afriyie ACQUAH s.v.).

Mirko VALDIFIORI 6 – In regia la fase d’impostazione è discreta. Cerca di raddoppiare la marcatura su Lazovic.

Joel OBI 5,5 - Gioca al posto di Baselli e fatica al cospetto di Ninkovic e Rincon. La grinta non basta (dal 74’ Daniele BASELLI 6 – Porta ordine a centrocampo).

IAGO FALQUE 6 – L’ex della sfida è molto prezioso per il suo sacrificio e il costante contributo in fase di contenimento. Apprezzabile un suo recupero difensivo a metà ripresa. Davanti ha meno sbocchi, ma manda di poco a lato un sinistro a giro da repertorio dopo una serie di dribbling. Positivo (dal 90’ Lucas BOYE’ s.v.).

Andrea BELOTTI 7 - Il gol numero 13 in campionato è da bomber vero. La rete vale tre punti pesanti e gli consente di guadagnarsi un record personale: per la prima volta segna in tre gare di fila nella massima serie. Non aveva mai trafitto il Genoa: è la sua 16esima vittima.

Adem LJAJIC 6,5 – Diligente, regala a Belotti l’assist dell’1-0 grazie a una punizione calciata con il contagiri.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6 – Il Toro sa soffrire e vincere una gara fondamentale dopo tre sconfitte consecutive. Il serbo ha Belotti, Juric no.

2016/17 Torino Belotti esulta dopo un golLaPresse

=== Genoa ===

Eugenio LAMANNA 6 – Non ha colpe sul gol subito. Nel recupero evita il 2-0 e nega al Gallo il piacere della doppietta con un guizzo.

Armando IZZO 5,5 – Quando Ljajic lo punta, lo manda a vuoto nella prima frazione. Incerto.

Nicolas BURDISSO 5,5 – Belotti lo brucia in occasione del vantaggio. Una macchia all’interno di una prestazione altrimenti onesta.

Ezequiel MUNOZ 6 – Roccioso, va raramente in difficoltà cavandosela con fisico e piazzamento.

Darko LAZOVIC 6 – La sua partita è da dividere in due: dietro non è sempre ben posizionato, davanti è vivace. Trova pane per i suoi denti contro Barreca.

Tomas RINCON 6 – Il suo ritorno fa bene al Genoa. Combatte, innesca Simeone, non si arrende mai (dall’88’ Pietro PELLEGRI s.v. - Esordio storico).

Isaac COFIE 6 – Compensa con tanta corsa il divario qualitativo che ha con Veloso. Impegna Hart nel primo tempo con un tiro dal limite.

Diego LAXALT 6 – Le azioni del Genoa passano dai suoi piedi. Supera nell’uno contro uno Zappacosta e si rende pericoloso.

Nikola NINKOVIC 6,5 – Gli manca solo la concretezza in area, perché per il resto duetta con Simeone e crea superiorità numerica. Fa tremare Hart (dal 74’ Goran PANDEV 5 – Fantasma. Non aggiunge niente all’attacco del Grifone).

Giovanni SIMEONE 6 – Svaria, si conferma in un momento di grande condizione fisica, ma non è concreto. Per fare il definitivo salto di qualità gli manca ancora un po’ di cattiveria sotto porta. È giovane, prenda esempio da Belotti.

Lucas OCAMPOS 6 - Finché in campo c'è lui si muove moltissimo e si procura una punizione dal limite. Meritava di restare in campo (dal 51’ Serge GAKPE’ 5 - Juric lo inserisce perché vuole più concretezza rispetto all'apporto fornito da Ocampos. Morale? Era decisamente meglio Ocampos. Evanescente).

All. Ivan JURIC 5,5 - Ancora una volta resta a secco di punti nonostante un buon gioco. Non convincono i cambi: Gakpé e Pandev azzerano l'attacco del Grifone.