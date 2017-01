Le pagelle di Torino-Milan 2-2

Le pagelle del Torino

Joe HART 6 – Non gli riesce il miracolo di inchiodare a terra la girata sottomisura di Bertolacci.

Davide ZAPPACOSTA 5,5 – Rischia tantissimo sul calcione rifilato a Bonaventura e limita la sgroppate offensive per arginare l’ostico avversario.

Luca ROSSETTINI 5 – Sciagurata la plateale cintura che origina il rigore del 2-2.

Emiliano MORETTI 6,5 – Governa con maestria ed esperienza la difesa del Toro. Immune da errori.

Antonio BARRECA 6 – Esatta media tra un primo tempo sugli scudi e una ripresa in evidente calo, un po’ come il suo Torino.

Marco BENASSI 6,5 – Arriva un’altra conferma per l’incursore del Torino e della Nazionale, con la ciliegina sulla torta del gol di tacco su assist di Iago Falque. Giocatore ormai maturo e centrato. (82' BASELLI sv)

Mirko VALDIFIORI 6 – Metronomo puntuale e instancabile (67’ LUKIC 6 – Buon impatto per l’ex Partizan)

Joel OBI 5,5 – Entra nell’azione del 2-0n ma per poco non lascia i suoi in dieci per sciagurato fallo a metà campo (61’ ITURBE 5,5 – La generosità non basta, il suo apporto ancora non convince)

Andrea BELOTTI 7,5 – Forza della natura e spettacolo puro. Trasforma in oro tutto ciò che tocca e per poco non straborda con mirabolante girata di controbalzo su cross dalla destra. Impossibile da arginare se non con le maniere forti.

Adem LJAJIĆ 5,5 – Il rigore sbagliato sporca inevitabilmente voto e prestazione. Peccato, non ha demeritato il genietto serbo con i suoi numeri da circo nello stretto e le conclusioni insidiose, ma quel penalty calciato in bocca a Donnarumma è lì a gridare vendetta.

IAGO FALQUE 7 – Rientro più che fortunato. Questo è uno Iago Falque completamente trasformato rispetto alla pallida versione giallorossa. Tunnel, assist decisivo e grandi giocate: con quel sinistro fa quello che vuole. Chiedere conferma a Romagnoli.

Allenatore: Sinisa MIHAJLOVIĆ 5,5 – Ennesimo rimonta subita dal suo Torino e, a conti fatti, un altro suicidio dopo quello di Coppa Italia contro il Milan. Proprio quello che il tecnico serbo voleva ma non è riuscito a scongiurare.

Andrea Bertolacci Torino Milan 2017LaPresse

Le pagelle del Milan

Gianluigi DONNARUMMA 7 – Decisivo, ancora e sempre. Dopo un avvio così così condito da uscita a farfalle compie la scelta giusta intuendo la mossa di Ljajic e rimane fermo a centro porta. Episodio chiave del match.

Ignazio ABATE 5,5 – Soffre oltremodo la foga del Torino nella prima frazione e provoca il rigore del possibile 3-0 con ingenuità colossale. Meglio nella ripresa con spinta costante sulla sua fascia.

Gabriel PALETTA 6 – Parte malissimo, poi sale in cattedra di pura personalità procurandosi peraltro il rigore che porta al 2-2.

Alessio ROMAGNOLI 4,5 – Mezzo disastro. Subisce un tunnel da Iago Falque nell’azione che porta all’1-0, si rende protagonista di alcuni strafalcioni e nel finale rimedia l’espulsione che gli farà saltare il Napoli. Serata da dimenticare per il centrale rossonero.

Davide CALABRIA 5 – Passaggio a vuoto del giovane terzino rossonero. In affanno totale nella sua zona di competenza, concede tantissimo agli avversari. (87' VANGIONI sv)

Andrea BERTOLACCI 6 – Uno dei più in difficoltà nella fase iniziale, sale in cattedra col passare dei minuti fino al gol che riapre il match. Deve ripartire da qui, è ancora troppo discontinuo nell’arco della partita (74’ KUCKA 6 – Infonde subito energia e forse avrebbe meritato di giocare dall’inizio.)

Mario PASALIC 5,5 – Si accende a intermittenza. L’azione in cui si libera magistralmente al tiro per poi sparacchiare in gradinata è emblematica della sua partita.

Manuel LOCATELLI 5,5 – In apnea. Sotto pressione, sbaglia parecchi palloni ed è costretto a spendere il fallo da giallo che gli farà saltare il Napoli. Test probante, che gli servirà in ottica futura.

Giacomo BONAVENTURA 6,5 – Jack non tradisce mai ed è sempre un fattore quando entra in possesso di palla. Assist per l’1-2 e rigore procurato che solo Tagliavento non vede. (84' NIANG sv)

SUSO 6 – Mezzo voto in meno per una scellerata gestione del contropiede che avrebbe potuto generare il 3-3. Per il resto è sempre una mina vagante.

Carlos BACCA 6,5 – Pimpante da subito, trasforma con freddezza il rigore del 2-2 e conferma di essersi lasciato alle spalle il momento buio.

All. Vincenzo MONTELLA 6 – Il Milan risorge dalle ceneri, aggiusta una partita che sembrava già persa e per poco non piazza il colpaccio. Ma atteggiamento iniziale e scelta di rinunciare all’energia di Kucka non convincono del tutto.

