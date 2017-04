Le pagelle di Torino-Sampdoria 1-1

==== TORINO ====

Joe HART 5,5: Nessuno intervento degno di nota, però meno bene che in altre partite, non trasmette la sicurezza necessaria al reparto difensivo.

Davide ZAPPACOSTA 7: Uno dei più concreti, precisi e spumeggianti per tutto l'arco dell'incontro. Costante spina nel fianco della Sampdoria. Instancabile.

CARLÃO 5: Buttato un po' nella mischia dopo l'infortunio di Moretti, conferma tutti i suoi limiti. Fa valere il fisico possente, manca però di reattività e velocità. Tanti errori dalla sua parte.

Luca ROSSETTINI 6: Il compagno di reparto ne commette di tutti i colori, lui invece è abbastanza preciso. Senza errori e sbavature la sua prestazione.

Danilo AVELAR 6: Tanti bei cross sulla fascia di competenza, ringrazia però l'uscita di Schick nella ripresa che gli fa passare 45' minuti tranquilli dopo un primo tempo abbastanza movimentato.

Afriyie ACQUAH 5: Settimana scorsa aveva giocato una partita da primo della classe, questa volta invece non conferma le attese. Fatica a farsi valere contro Torreira e Linetty. (Dal 77' MAXI LOPEZ 5,5: Entra e ruba la palla del gol a Belotti in mischia in area. Troppa voglia di mettersi in mostra).

Daniele BASELLI 6,5: Parte piano, esce stremato. Prestazione solida in mezzo al campo, buon metronomo sulla linea mediana. (Dall'87' Mirko VALDIFIORI S.V)

Iago FALQUE 6: Troppo lezioso nella prima frazione, recupera nella ripresa, fino a meritarsi la sufficienza. (Dal 70' Juan Manuel ITURBE 7: Dopo mesi, anzi anni, di attesa, ritrova la via del gol. Lesto a sfruttare al meglio l'errore di Regini).

Adem LJAJIĆ 6,5: Tanti errori, ma corre e combatte in attacco. Nel primo tempo è quello che crea di più un zona offensiva.

Lucas BOYE' 6,5: Altra prestzione di livello. Crea gioco, corre per quattro, va vicino al gol in diverse occasioni. Giocatore estremamente convincente, una delle sorprese di questa parte di stagione.

Andrea BELOTTI 5,5: Avulso dalla trame granata nella prima frazione, riesce ad entrare nel vivo del gioco nella ripresa. Ma da lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. Perde il duello a distanza contro Schick.

All. Siniša MIHAJLOVIĆ 6: Belotti non disputa una grande partita, stavolta è salvato dal guizzo di Iturbe. Pareggio comunque giusto per quanto il Toro ha creato in tutto l'incontro. E' mancata comunque concretezza sotto porta. Non benissimo il reparto difensivo.

==== SAMPDORIA ====

Christian PUGGIONI 6: Pulito nelle sue uscite, non può nulla sul gol di Iturbe.

Bartosz BERESZYNSKI 5: Boye è in giornata di grazia e gli sfugge da tutte le parti. Pochissima spinta sulla fascia. Partita negativa la sua.

Milan SKRINIAR 5,5: Tanti errori in difesa, qualche palla persa che crea tanti problemi a Puggioni. Meno sicuro rispetto ad altre altre serate.

Matias SILVESTRE 7: Vero leader del reparto difensivo quest'oggi. Chiude tutti gli spazi, limita Belotti in tutto e per tutto.

Vasco REGINI 4,5: La partita, sino al gol del pareggio, non è stata così negativa. Purtroppo l'errore sulla rete di Iturbe è decisiva ai fini del risultato.

Lucas TORREIRA 5: Uno dei peggiori, non si vede mai in mezzo al campo. Sempre lontano dal pallone.

Karol LINETTY 7: Cassaforte. La squadra affida a lui ogni pallone e lui lo smista in maniera egregia. Vero faro della linea mediana blucerchiata.

Dennis PRAET 6: Qualità e quantità. Tanta corsa, diverse incursioni in zona offensiva con qualche lampo dalla distanza.

Bruno FERNANDES 6: Tanto movimento a servizio della squadra, purtroppo è il giocatore d'attacco meno incisivo per la Sampdoria. Si mangia il gol del raddopio sparando addosso al portier.e (Dal 60' Ricky ALVAREZ 5,5: Si vede molto poco, qualche lampo interessante sulla fascia, poi nient'altro).

Fabio QUAGLIARELLA 6,5: Ci prova in tutti i modi a metterla dentro. Lavora anche a servizio dei compagni di reparto con diverse verticalizzazioni interessanti (Dall'84' Filip DJURICIC S.V).

Patrik SCHICK 7,5: Re Mida, ogni palla che tocca la trasforma in oro. Primo pallone toccato, subito in gol, e che gol. Giocate di altissima classe che infiammano i tifosi ospiti. Il primo tempo è da leccarsi i baffi, poi per una botta alla spalla abbandona il terreno di gioco. (Dal 47' Ante BUDIMIR 5: Fa rimpiangere il compagno sostituito per tutta la seconda parte di gara. Non riesce mai a rendersi pericoloso ne a far salire i suoi in attacco).

All. Marco GIAMPAOLO 6: La sua Samp è coesa e compatta, ma soprattutto cinica in attacco. Ringrazia Schick per l'ennesima perla di questa stagione che gli regala un buon punto all'Olimpico.