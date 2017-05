Le pagelle di Udinese-Atalanta 1-1

=== Udinese ===

Orestis KARNEZIS 6 – Attento sui tentativi iniziali dell’Atalanta, incolpevole sul gol di Cristante. Nella ripresa, può tranquillamente sonnecchiare.

Silvan WIDMER 6 – Non prova mai a proporsi, ma dietro è attento e contiene un Papu Gomez fisicamente non brillante.

DANILO 6,5 – Leader della difesa, non fa passare niente e nessuno e vince il duello con Petagna.

FELIPE 6,5 – Completa con Danilo una retroguardia solida e affidabile nel match contro la Dea.

Ali ADNAN 6 – La sufficienza se la guadagna grazie a un salvataggio sulla linea nel primo tempo. Poi cala vistosamente e i limiti tecnici ci sono.

Rodrigo DE PAUL 7 - Va vicino al gol con un corner velenoso, passa a Perica il pallone dell’1-1 ed è l’uomo da cui passa il gioco di una bella Udinese.

Andrija BALIC 6 – Il croato classe ’97 si fa conoscere al pubblico friulano con una prestazione di sostanza. La personalità non manca (dal 61’ Sven KUMS 6 – Distribuisce e smista palloni nella fase finale del match).

Emil HALLFREDSSON 6 – Combattivo, il solito leone in mezzo al campo. A volte è rude, ma anche questo fa parte del pacchetto.

Jakub JANKTO 6 – Bravo negli inserimenti, ma poco incisivo. Il suo apporto tra le linee comunque non manca.

Stipe PERICA 6,5 – Un gol importante e cercato con il doppio tentativo per una gara di grande voglia (dal 76’ EWANDRO s.v.).

Duvan ZAPATA 6,5 – Il punto di riferimento dell’attacco dell’Udinese combatte e tiene impegnata la coppia di centrali. Lascia in campo tutto quello che ha (dal 72’ Cyril THEREAU 6 – Pochi palloni a disposizione nell’ultimo scorcio di gara).

All. Luigi DELNERI 6,5 – Una bella Udinese conquista un punto assolutamente meritato e cancella in parte l’imbarcata di Bologna.

***

Perica Udinese Empoli 2016LaPresse

=== Atalanta ===

Etrit BERISHA 6 – Para il tentativo di Zapata e prova a opporsi anche su Perica, ma sul tap-in non ha responsabilità.

Rafael TOLOI 5 – Una dormita colossale sul gol del pareggio gli costa il voto negativo: si perde Perica e non lo marca.

Mattia CALDARA 6 – Impegnato da Zapata, cerca di limitare i danni. Partita non eccezionale, ma le colpe principali sono di chi gli sta accanto.

Andrea MASIELLO 5,5 – Saltato da Zapata con troppa facilità, soffre la fisicità dell’Udinese anche nei duelli.

Cristian RAIMONDI 5 – Si fa ammonire e rischia il secondo giallo. Di Bello lo grazia, Gasperini gli evita altre magre figure e lo toglie all’intervallo (dal 46’ Marco D’ALESSANDRO 5,5 – Non dà il cambio di marcia auspicato da Gasperini).

Bryan CRISTANTE 7 - Il friulano punisce i friulani. Grande incornata con torsione e pallone nel sette. Terzo centro in campionato.

Alberto GRASSI 6 – Al piccolo trotto tra luci e ombre. Qualche sgroppata, tanta quantità ma poca qualità.

Leonardo SPINAZZOLA 6 – Cerca di accelerare sulla corsia di competenza, ma raramente crea pericoli.

Jasmin KURTIC 5,5 – Nervoso, non è ispirato e si fa ammonire. Gasperini lo sostituisce perché non è una gran giornata (dal 56’ Alessandro BASTONI 6 – Qualche spunto in una fase di difficoltà da parte dei suoi).

Alejandro Dario GOMEZ 6 – Non era al meglio e si è visto. Lascia il campo nella ripresa dopo un paio di conclusioni e il calcio d’angolo regalato alla testa di Cristante. (dal 62’ Anthony MOUNIER 4,5 - Entra in campo e fa imbufalire Gasperini. Non tiene un pallone, non fa niente di utile, spreca ogni potenziale occasione. Il suo allenatore lo rimprovera e rischia una crisi di nervi).

Andrea PETAGNA 5 – Negativo, viene annullato da Danilo e Felipe. Non punge.

All. Gian Piero GASPERINI 5,5 – L’emergenza ha condizionato i suoi e non poteva aspettarsi molto di più. Pareggio non da buttare per l’obiettivo finale.