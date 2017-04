Le pagelle di Udinese-Cagliari 2-1

Udinese

Orestis KARNEZIS 5 - Riapre il finale di partita con due grossi errori, mancando prima di riflessi sul colpo di testa di Borriello, e spalancando poi la porta con un'uscita a vuoto nel recupero, salvato soltanto dall'intervento di Danilo.

Silvan WIDMER 6 - Parte pianino, poi si accende con qualche sgroppata interessante sulla fascia.

Gabriele ANGELLA 7 - Buona partita difensiva, trova poi il gol del raddoppio sfruttando in maniera cinica un errore della difesa cagliaritana.

DANILO 7 - Ottimo in mezzo alla difesa, e il salvataggio finale sulla linea su Salamon vale la vittoria.

FELIPE 5.5 - Opaco, poco ispirato e poco mobile.

Emmanuel BADU 5 - Il primo cambio di Delneri, richiamato giustamente dopo quasi un'ora di lavoro oscuro. Molto oscuro. (dal 58' Sven KUMS 6 - Alterna cose buone a cose meno buone, senza avere mai una posizione precisa, ma è un suo intervento su Sau che apre la strada a Perica per il gol che sblocca la partita).

Emil HALLFREDSSON 5.5 - Gli manca qualcosa, quel guizzo che gli può davvero permettere di fare la differenza in mezzo al campo.

Jakub JANKTO 6 - Partita di grande corsa e sacrificio, si muove tanto, crossa come un matto, ma la precisione va e viene... (dal 90' Gabriel SILVA s.v.).

Rodrigo DE PAUL 7 - Bella partita, cresce con il passare dei minuti fino a prendere completamente il possesso della fascia destra nella ripresa: quando parte palla al piede, inventa sempre qualcosa di utile o interessante.

Duvan ZAPATA 5.5 - Va in calando dopo un primo tempo discreto, in cui manca però la fiammata per rendersi veramente pericoloso. Poi lascia il palcoscenico a De Paul e Perica. A conti fatti, giusto così.

Cyril THEREAU 5 - Poco brillante, non il solito Thereau. E quel rigore sbagliato pesa tanto (dal 66' Stipe PERICA 7 - Un tir! Entra e in 11 minuti crea tre occasioni: un gol, un palo, e un'altra sassata da fuori area provvidenzialmente deviata a lato).

All.: Luigi DELNERI 6.5 - Terza vittoria consecutiva in casa, De Paul ispirato, Perica che entra e decide subito la partita. L'Udinese sta vivendo un buon momento in questo finale di campionato in casa.

Marco Borriello in azione contro Felipe nella partita tra Udinese e Cagliari, Serie A 2016-17 (LaPresse)LaPresse

Cagliari

RAFAEL 6.5 - Forse si muove con un po' di ritardo sul tiro di Perica, ma sul secondo gol non ha colpe. Prima delle due reti, aveva giocato una buona partita, attenta, con ottime uscite e la parata sul rigore di Thereau.

Mauricio ISLA 6 - Con Felipe non ha particolari problemi, e piazza poi l'assist nel finale per l'incornata di Borriello che riaccende la partita.

Bartozs SALAMON 5 - Pesa l'errore in disimpegno sul gol di Angella, e nel finale si divora la grande occasione per il pareggio.

Bruno ALVES 5 - Un po' lento e stentato. Nel secondo tempo fatica tanto a contenere l'Udinese ricaricata dall'ingresso di Salamon.

Nicola MURRU 5 - L'Udinese sfonda spesso dalla sua parte, con le sgroppate di Widmer e, soprattutto, le invenzioni di De Paul: nel secondo tempo soffre tantissimo.

Nicolò BARELLA 5 - Provoca il rigore su Thereau con un intervento scomposto ed evitabile, prende il giallo per un'entrataccia su Kums e finisce una partita incolore acciaccato. Non la sua giornata (dal 76' Paolo FARAGO' s.v. - entra nel momento peggiore per il Cagliari e non incide per nulla).

Panagiotis TACHTSIDIS 5 - Ogni tanto estrae qualcosa dal cilindro, ma manca di continuità e cattiveria. Spento.

Alessandro DEIOLA 5 - Il centrocampo del Cagliari crolla totalmente nella ripresa, spalancando varchi enormi. Non si salva nemmeno lui (dall'80' Simone PADOIN s.v. - Solo uno scampolo per portare un po' di esperienza e tattica a un centrocampo totalmente sfilacciato).

Marco SAU 5 - Novanta minuti in cui non lascia mai un segno, in cui non compie mai un guizzo. Involuto, fuori dalla manovra e della partita. Una sua dormita su Kums origina l'azione che porta al gol di Perica.

Joao PEDRO 5.5 - Giochicchia, tocchicchia, corricchia. Tutto molto "icchia", ma poco concreto. (dal 69' Diego FARIAS 6 - Pungente nel finale: salva il pallone trasformato poi da Isla nell'assist per Borriello ma spreca poi la chance per il pareggio sparando addosso a Karnezis).

Marco BORRIELLO 6.5 - Si muove tanto, corre, si propone, viene incontro: partita di cuore e sacrificio, con il premio del gol nel finale.

All.: Massimo RASTELLI 5 - Il suo Cagliari fa dormire quando gestisce il pallone e frana di schianto alla prima difficoltà: una squadra poco solida e mentalmente non presente.