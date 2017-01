Le pagelle di Udinese-Inter 1-2

=== Udinese ===

Orestis KARNEZIS 5 – Distratto, dà l’impressione di poter fare di più sul gol dell’1-1 di Perisic. Con un’uscita sbagliata spalanca la porta a Joao Mario, ma per sua fortuna lo salva Widmer. Anche sul raddoppio dell’Inter resta incerto sul da farsi nella terra di nessuno per poi raccogliere il pallone in rete.

Silvan WIDMER 6,5 - Il duello con Perisic è vibrante. Va a un passo dal gol sul finale di primo tempo, ma non si coordina bene. Nel secondo, salva un gol già fatto: l’intervento su Joao Mario, a Karnezis battuto, vale molto anche se a posteriori non evita la sconfitta.

DANILO 6 – Il compito non è facile, ma al cospetto di Icardi non sfigura. Meglio di chi lo affianca.

FELIPE 5,5 – Con il passare dei minuti perde le distanze e si fa sorprendere sugli affondi dell’Inter.

SAMIR 6,5 – L’assist per Jankto è notevole e ha la meglio su Candreva nella prima frazione. Alla lunga perde brillantezza.

Seko FOFANA 6 – Chiama subito al grande intervento Handanovic. A centrocampo lotta con alterne fortune.

Sven KUMS 6,5 – Una prova di spessore. Vince il duello con Banega ed esce tra gli applausi. Nelle due fasi dà un buon contributo (dal 62’ Emil HALLFREDSSON 5,5 – Il cambio toglie qualcosa in termini di dinamismo all’Udinese).

Jakub JANKTO 7 - Il 20enne ceco è un pericolo costante per l’Inter. Gran gol con perfetto inserimento e bis mancato per un soffio con il diagonale mancino. Applausi.

Rodrigo DE PAUL 5 – Rimandato. Spedisce il pallone sul palo dal cuore dell’area. Sfortuna? No, è un errore grave (dal 72’ Stipe PERICA 5,5 – Non aggiunge niente all’attacco dei friulani).

Duvan ZAPATA 6,5 – Lotta come un leone, semina il panico, svaria a sinistra e regala assist ai compagni. È l’ultimo ad arrendersi.

Cyril THEREAU 5,5 - Contro D’Ambrosio dovrebbe osare di più. Invece non morde e sembra addirittura svogliato. Forse lo condizionano le non perfette condizioni fisiche (dall’80’ Ryder MATOS s.v.).

All. Luigi DEL NERI 5,5 – Primo tempo di livello dell’Udinese, ma nella ripresa non sa gestire l’inevitabile calo fisico. Toglie Kums, protagonista di una delle sue migliori partite stagionali.

Jakub Jankto - Udinese-Inter 2017LaPresse

=== Inter ===

Samir HANDANOVIC 6,5 – Vola sul missile di Fofana, poi è anche fortunato sul palo di de Paul e gli errori di mira dei friulani.

Danilo D’AMBROSIO 5,5 – Prima frazione vissuta in affanno insieme a Murillo. Nella ripresa aumenta perlomeno la spinta offensiva e tiene a bada Thereau costringendolo a restare basso.

MIRANDA 6,5 – L’unica sicurezza della retroguardia dell’Inter. Il suo senso della posizione, unito agli anticipi, limitano i danni nel momento di maggiore sofferenza.

Jeison MURILLO 5 - I suoi svarioni difensivi, in tandem con D’Ambrosio, danno il via libera alle occasioni dell’Udinese nel primo tempo. Sta per rientrare Medel e la sensazione è che presto diventerà la riserva del cileno al centro della difesa.

Cristian ANSALDI 6 – Non demerita. L’Inter balla sull’altra corsia mentre l’ex Genoa contiene de Paul e Widmer in una catena di sinistra dove l’aiuto di Perisic si rivela prezioso.

Marcelo BROZOVIC 5,5 – Un po’ svagato, fa un passo indietro rispetto alle ultime uscite. Pioli lo riprende spesso e ha ragione. Ammonito, era diffidato: salterà il match interno contro il Chievo.

Geoffrey KONDOGBIA 6 – Rispetto a Brozovic dà qualcosina in più, soprattutto sul piano dell’impegno. Alterna chiusure a palle perse in una gara caratterizzata da alti e bassi. La prestazione comunque non è da buttare (dall’83’ EDER s.v.).

Antonio CANDREVA 5,5 - Soffre Samir in avvio e non è preciso nei cross accentrandosi e restando bloccato nel traffico. Nella ripresa cresce e le sue traiettorie risultano più efficaci, ma non basta.

Ever BANEGA 5 – Da trequartista non riesce a illuminare la scena, da regista viene annullato da Kums. Il cambio è giusto perché non concede il bis dopo la prova da leader contro la Lazio. Si mangia anche un gol (dal 56’ JOAO MARIO 6,5 – Sfiora un gol evitato solo dal guizzo di Widmer, poi regala l’assist a Perisic per l’1-2 definitivo. Positivo).

Ivan PERISIC 7,5 - A volte si prende delle pause, ma quando è in giornata è semplicemente decisivo. È specializzato in gol pesanti: ha segnato alla Juventus, al Milan e oggi una doppietta all’Udinese, sempre in extremis. Provvidenza (dal 91’ Marco ANDREOLLI s.v.).

Mauro ICARDI 6,5 – Tocca pochi palloni, ma sa essere letale. Quando non segna, fa assist e la serie di dribbling con suggerimento per Perisic è il preludio all’1-1 che ribalta l’inerzia.

All. Stefano PIOLI 6,5 – La quarta vittoria consecutiva è tanto importante quanto sofferta: ora il calendario presenta Chievo, Palermo e Pescara. È il momento decisivo nella corsa alla Champions.