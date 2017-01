Le pagelle di Udinese-Roma 0-1

=== Udinese ===

Orestis KARNEZIS 6,5 – Incolpevole sul gol, tiene l’Udinese in partita con gli interventi su El Shaarawy in avvio e Dzeko nel finale.

Davide FARAONI 5,5 – Sfortunato in occasione dell’episodio del rigore. Il pallone gli rimbalza sulla mano e sulla gamba. Per il resto si limita alla fase difensiva, ma non sfrutta la chance a disposizione come vice Widmer.

DANILO 5,5 – Si perde Nainggolan sullo 0-1, ma bisogna anche rendere onore alla giocata del belga. Complessivamente lascia qualche varco di troppo.

FELIPE 6 – Più solido del compagno di reparto, quando c’è da spazzare rinvia lungo o si rifugia in angolo senza tergiversare.

SAMIR 6 – Sulla corsia di competenza riesce ad arginare Bruno Peres. In proiezione offensiva fa pochino.

Seko FOFANA 5 – Un netto passo indietro rispetto al giocatore ammirato in trasferta. Approssimativo e nervoso, si prende un pomeriggio di pausa.

Sven KUMS 5,5 – I palleggiatori della Roma gli creano un po’ di problemi in regia. Meno ispirato rispetto all’ultima uscita (dal 74’ EWANDRO s.v.).

Jakub JANKTO 5,5 – Contro l’Inter aveva affondato e segnato con gli inserimenti. In questo frangente, invece, si limita al lavoro sporco e non lascia traccia (dal 52’ Stipe PERICA 5,5 – Entra per dare peso all’attacco. Non ci riesce e sbaglia qualche scelta di troppo negli ultimi 20 metri).

Rodrigo DE PAUL 6,5 – Gagliardo. Dalla destra regala palloni tesi in mezzo non sfruttati dai compagni. Ci prova in tutte le maniere e calcia anche in porta, ma Szczesny è insuperabile.

Duvan ZAPATA 5 – Anestetizzato da Fazio. Raro vederlo soccombere nei duelli fisici come in questo pomeriggio. Arriva sempre con un attimo di ritardo sotto porta (dal 69’ Emil HALLFREDSSON 6 – Porta sostanza al centrocampo).

Cyril THEREAU 5,5 – Fallisce una ghiotta opportunità nella prima frazione, deve percorrere tutta la fascia e questo gli costa brillantezza negli ultimi metri. Un suo tiro, nel finale, finisce sui guantoni di Szczesny. Polveri bagnate contro Inter e Roma, ma non era facile.

All. Luigi DELNERI 6 – L’Udinese non demerita e dopo il rigore sbagliato da Dzeko comincia a giocare bene. Contro avversari di rango manca ancora qualcosina, ma il percorso resta positivo.

Radja Nainggolan Udinese Roma 2017LaPresse

=== Roma ===

Wojciech SZCZESNY 7 – Una sicurezza. Nel primo tempo dice di no in rapida successione a Felipe e de Paul, nel secondo blinda il risultato con la parata su Thereau. Altro clean sheet.

Kostas MANOLAS 6,5 – Dirottato a destra nella difesa a tre, lascia il centro del reparto a Fazio. Solido e concreto, senza fronzoli.

Federico FAZIO 7 – Stravince il duello con Zapata. Baluardo della difesa, di testa sono tutte sue e fisicamente prevale sul centravanti colombiano, cosa non banale. Di qui non si passa.

JUAN JESUS 6 – In ripresa rispetto ad altre uscite. S’immola con il corpo sul tiro di un avversario, fa dei movimenti precisi e perde un solo pallone sanguinoso. In crescita.

BRUNO PERES 5,5 – Ogni tanto stacca la spina. È un problema psicologico quello dell’ex Toro che si dimentica la fase difensiva e lascia praterie agli avversari. Davanti (specialità della casa) potrebbe essere più incisivo.

Leandro PAREDES 6 – Pallone in banca. Sicuro, predilige la cosa semplice e non si perde in preziosismi inutili.

Kevin STROOTMAN 7 – La sua gara contempla dei lanci perfetti in profondità per i compagni: Dzeko non lo ripaga, Nainggolan sì. Prova a tutto campo con recuperi palla di spessore. Muscoli e qualità. E' tornato su altissimi livelli.

EMERSON 6 – Senza infamia e senza lode. Svaria e corre molto, ma non accende la luce.

Radja NAINGGOLAN 7,5 - Un'altra partita da leader, un altro gol pesantissimo. Quando segna, come contro la Lazio e il Milan, regala punti d'oro alla squadra: l'azione dello 0-1 nasce da lui e finisce con una sua torsione perfetta, culminata con il destro al volo che fa secco Karnezis. Il ninja onora la fascia da capitano che porta al braccio.

Stephan EL SHAARAWY 5,5 – Spesso è fuori dal gioco, non entra mai in area e non partecipa alla manovra. Fa una sola cosa buona: si procura con fortuna e astuzia il calcio di rigore sprecato da Dzeko (dal 63’ Francesco TOTTI 6 – Entra e si presenta così, come se nulla fosse. Con una pennellata che manda in porta Nainggolan. Pillole di classe per la presenza numero 609 in Serie A!).

Edin DZEKO 5 - La peggiore prestazione della sua stagione. Spedisce in curva un rigore con il corpo all'indietro, si divora due gol già fatti, solo davanti al portiere. Alla fine trova anche Karnezis a rovinargli i piani. La classica giornata no, insomma. Bosniaco in versione 2015-2016.

All. Luciano SPALLETTI 6,5 – Secondo 1-0 esterno di fila e chiaro messaggio alla Juventus: la Roma c’è e non perde terreno, forte delle caratteristiche che hanno fatto le fortune dei bianconeri. Ora tocca alla capolista rispondere.