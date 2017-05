Le pagelle di Udinese-Sampdoria 1-1

Le pagelle dell’Udinese

Simone SCUFFET 6,5 – “Paratona” su sinistro a giro di Schick. Scuffet c’è.

ANGELLA 6 – Attento e sicuro al centro dell’area.

DANILO 4 – Perde la testa dopo l’esultanza di Muriel e va a farsi giustizia da solo. Irresponsabile.

FELIPE 6 – Si difende bene da esterno sinistro.

Gabriel SILVA 5 – Provoca il rigore con intervento scomposto su Muriel. Sciagurato.

Rodrigo DE PAUL 5,5 – Dinamico e propositivo, ma poteva risparmiarsi quell’entrata su Torreira. Il rosso, comunque, è esagerato.

Andrija BALIC 6,5 – Applaudito dal pubblico che ne apprezza verve e voglia di stupire. (60' BADU 6 - Sfiora il gol nel finale)

Emil HALLFREDSSON 6 – Sinistro radiocomandato il suo, si rende pericoloso con soluzioni da fuori. (90' EVANDRO sv)

Jakub JANKTO 6,5 – Più volte insidioso con inserimenti offensive.

Duvan ZAPATA 7 – Dominante da boa al centro dell’attacco. I difensori blucerchiati non lo spostano mai e Silvestre, in occasione del gol friulano, va nel pallone.

Cyril THEREAU 6,5 – Accoglie l’invito a nozze del compagno di squadra e autografa il gol del vantaggio bianconero. (61' MATOS 6 - Vivace nell'ultimo scorcio di match)

All. Luigi DELNERI 5,5 – Perde le staffe nel finale ed è anche lui coinvolto nella baruffa finale.

Cyril Théréau Udinese Sampdoria 2017LaPresse

Le pagelle della Sampdoria

Christian PUGGIONI 6 – Incolpevole sull’unico gol incassato quest’oggi.

Jacopo SALA 5,5 – Abbastanza timido sulla sua corsia, non spinge come dovrebbe

Matias SILVESTRE 4,5 – Si fa sfuggire Zapata in avvio. Pomeriggio di passione per lui.

Milan SKRINIAR 6 – Esente da colpe

Daniel PAVLOVIC 6 – Onesta la sua recita sull’out di sinistra.

PRAET 5,5 - Inconsistente in mezzo al campo (77' LINETTY sv)

Edgar BARRETO 5,5 – Presenza impalpabile in mezzo al campo, non ringhia come di consueta. (82' BUDIMIR sv)

Lucas TORREIRA 6,5 – Sempre nel vivo del gioco, dinamico e voglioso.

Milan DJURICIC 5 – Altra occasione sprecata: svogliato e non protagonista. (BRUNO FERNANDES 6 - Reattivo nel finale di gara, buon impatto)

Luis MURIEL 4 – Nemmeno lui meritava il rosso, ma festeggiare un gol piuttosto insignificante su calcio di rigore provocando continuamente il pubblico con eloquenti gesti è da calciatore irresponsabile. Se sei un calciatore professionista non devi rispondere alle provocazioni del pubblico. Punto.

Patrik SCHICK 6 – Solo un grande Scuffet gli nega la gioia del gol. Per il resto rimane sempre piuttosto defilato a Udine.

All. Marco GIAMPAOLO 6 – La sua Sampdoria conserva il decimo posto reagendo allo svantaggio iniziale.