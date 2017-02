Le pagelle di Udinese-Sassuolo 1-2

=== Udinese ===

Orestīs KARNEZĪS 7: Il passivo, senza le prodezze dell'estremo difensore greco, avrebbe potuto assumere ben altre proporzioni, di fronte agli attacchi neroverdi del secondo tempo.

Silvan WIDMER 6,5: ha buon gioco sulla fascia destra, che percorre a polmoni aperti e senza soste.

DANILO 5,5: qualche intervento irruento di troppo. Che gli costa anche un giallo.

FELIPE 6,5: sfiora il gol in due occasioni, in proiezione offensiva. Non si risparmia mai.

SAMIR 5,5: frettoloso nel lavorare i palloni lungo la catena di sinistra.

Seko FOFANA 7: che bel gol il suo: si alza il pallone in fase di stop (forse involontariamente) e realizza dai 20 metri con una potentissima conclusione, imparabile per Consigli. Nel secondo tempo si spende con un paio di giocate quasi circensi. Che però non sono servite alla causa bianconera...

Emil HALLFREÐSSON 5,5: ci mette fisico e furore agonistico. Ma l'Udinese finisce per pagare la sua lentezza a centrocampo.

Dall'81': Sven Kums: sv.

Emmanuel AGYEMANG-BADU 5,5: inizia bene, regalando a Fofana la palla dell'iniziale vantaggio, ma finisce per sfaldarsi nel corso della ripresa.

Dall'84 Ryder Matos: sv.

Rodrigo DE PAUL 6,5: Il suo ottimo pallone indirizzato a Théréau, subito dopo il vantaggio di Fofana, rappresenta le sliding doors del pomeriggio bianconero. Il francese cicca clamorosamente la sfera mancando il 2-0 che avrebbe permesso al team di Delneri di giocare con maggiore serenità.

Duván ZAPATA 6,5: detta i tempi di tutto il reparto avanzato, in cui fa il bello e il cattivo tempo. Dura, tuttavia, soltanto un'ora di gioco.

Dal 60' Stipe Perica 5,5: corre molto, conclude poco o nulla.

Cyril THÉRÉAU 5: troppe occasioni gettate alle ortiche. Pomeriggio da dimenticare.

Mister Luigi DELNERI 5,5: la sua squadra ha un'autonomia scarsa. Non più di un'ora. E' su questo aspetto che il tecnico di Aquileia deve assolutamente lavorare.

=== Sassuolo ===

Andrea CONSIGLI 6,5: risponde sempre "presente", confermando il suo stato di forma ottimale.

Marcello GAZZOLA 6,5: lungo l'out di destro è puntuale e costante. Come il suo rendimento stagionale.

Francesco ACERBI 6: avrebbe potuto uscire meglio, al 7', su Fofana. Da quel momento in avanti è protagonista di una prova irreprensibile.

Federico PELUSO 6,5: Ha buon gioco da centrale: tackle all'inglese, disimpegni puliti e colpi proibiti. Prestazione difensiva ampiamente sufficiente.

Cristian DELL'ORCO 6,5: l'ex Novara neutralizza con grande lucidità le iniziative di Théréau.

Lorenzo PELLEGRINI 7: gran palla, dalla destra, per l'1-1 di Defrel. Quanta classe per il centrocampista scuola Roma...

Alberto AQUILANI 6,5: con estrema calma, aiuta una squadra giovane a crescere di intensità fino a ribaltare l'iniziale svantaggio.

Alfred DUNCAN 5,5: generoso ma troppo macchinoso in zona nevralgica.

Dal 66' Grégoire Defrel 8: doppietta pesante, doppietta di quelle che cambiano completamente la storia del match. E' dotato di quella qualità in grado di spostare ogni tipo di equilibri. Il suo secondo gol, dalla distanza con traiettoria ad effetto, è di quelli che lasciano a bocca spalancata.

Domenico BERARDI 6,5: ha un ruolo decisivo nella spinta offensiva neroverde. Solo un grande Karnezīs gli nega la gioia personale.

Dall'89' Federico Ricci: sv.

Alessandro MATRI 5,5: più ombre che luci, là davanti, in cui crea oggettivamente troppo poco.

Dall'83' Simone Missiroli: sv.

Matteo POLITANO 6,5: prova in tutte le maniere la via del gol. In generale, è un perfetto punto di riferimento nella manovra d'attacco emiliana.

Mister Eusebio DI FRANCESCO 7: quando si dice "azzeccare il cambio": intuisce il momento più giusto per operare l'ingresso in campo di Defrel e fare carte quarantotto dell'incontro.