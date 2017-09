Le pagelle di Udinese-Torino 2-3

--- UDINESE ---

Simone SCUFFET 5 – Sbaglia l'intervento sul tiro di Ljajic che porta al vantaggio granata di Belotti e la partita si incanala negativamente per i suoi. Disattenzione grave.

Jens TRYGER LARSEN 5.5 – Non si vede molto. Meglio sicuramente in fase difensiva.

DANILO 5.5 – Non preciso dietro, ha delle colpe nel non guidare bene i suoi compagni di reparto nel mettere in fuorigioco Belotti in occasione del primo gol (dal 46' Gabriele ANGELLA 6 – Forse è un caso, ma dal suo ingresso cambia la partita dell'Udinese. Sarà il gol di Jankto, ma anche dietro i bianconeri tengono meglio, nonostante la sconfitta finale).

Bram NUYTINCK 5 – Preso completamente in controtempo sull'accelerata di Belotti dopo il tiro di Ljajic che porta allo 0-1.

Giuseppe PEZZELLA 6 – Non strepitoso ma abbastanza solido. Si vede poco perché fa pochi danni, anche se soprattutto sul primo gol, tutta la difesa bianconera è colpevole. Esce per infortunio (dal 70' Ali ADNAN 5.5 – Si fa vedere solo per un bel calcio di punizione nel finale).

Emil HALLFREDSSON 4 – Gara da dimenticare. Fatica a tenere il campo e dopo l'autogol perde completamente fiducia, sbagliando ogni giocata. E' lui stesso a far partire l'azione granata in occasione del raddoppio e poco dopo si fa ammonire per un intervento di frustrazione (dal 46' Jakub JANKTO 7 – Il migliore dei suoi una volta entrato. Dà imprevedibilità all'Udinese, creando sempre pericoli agli avversari e avendo la palla del pareggio nel finale).

Antonin BARAK 5 – Mai nel vivo del gioco nel primo tempo. Gara nel complesso rivedibile.

Seko FOFANA 6 – Dopo un primo tempo rivedibile, nella ripresa entra nel vivo del match e con giocate di prima è uno dei perni delle ripartenze bianconere.

Rodrigo DE PAUL 7 – Il più propositivo, senza dubbio. Tanti cross, almeno provati, e una costante presenza sulla corsia destra, mettendo in “crisi” il dirimpettaio avversario. Perfetto il rigore, è protagonista anche nella rete del 2-3 di Lasagna.

Kevin LASAGNA 6 – Si sbatte parecchio per cercare di rendersi pericoloso e segna un gol importante, il secondo consecutivo in campionato.

Maxi LOPEZ 5 – Un bel movimento con giro e tiro nel primo tempo, ma è solo un lampo. Qualche sponda e poco più nel resto del suo match.

All. Luigi DELNERI 5.5 – Gli si può attribuire l'errore di non aver messo Jankto dall'inizio. Evidentemente c'erano motivi di turnover, ma visto come è entrato il centrocampista, non sembrava avesse bisogno di troppo riposo.

2017/18 Torino BelottiLaPresse

--- TORINO ---

Salvatore SIRIGU 6 – Gara sostanzialmente tranquilla, nel senso che sui due gol dell'Udinese può poco e non si produce in miracoli. Utilissimo nel finale sugli assalti bianconeri.

Cristian ANSALDI 6.5 – Qualche buon cross per Belotti e una gara di grande corsa. Poi il salvataggio nel finale che vale 3 punti. Stoico!

Nicolas N'KOULOU 5 – Sbaglia sul rigore che consente all'Udinese di riaprire la partita, stendendo ingenuamente il neoentrato Jankto.

LYANCO 5.5 – Non brillantissimo al suo esordio in granata. Dietro, al centro, non è ancora una sicurezza.

Cristian MOLINARO 6.5 – Gara molto positiva sia difensivamente con le diagonali sia offensivamente, dove è spesso presente per farsi dare la palla.

Tomas RINCON 6 – Solita gara da mastino di centrocampo. Tanta corsa e tante “botte”, fa il suo come spesso capita.

Daniele BASELLI 5.5 – Partita non clamorosa: da uno con le sue qualità ci si aspetta qualcosa di più.

Iago FALQUE 5.5 – Ha una grande occasione nel secondo tempo, ma viene anticipato nella giocata da Scuffet in uscita. Uno dei pochi lampi di una partita non eccelsa (dall'87' Lucas BOYE' s.v.).

Adem LJAJIC 6.5 – Poco dentro alla partita, si limita a qualche giocata pregevole e poco più, ma una di queste è la rete del 3-1 che vale il prezzo del biglietto e una corposa sufficienza. Destro millimetrico sul secondo palo. Precisissimo!

M'Baye NIANG 5 – Parte bene sulla corsia sinistra dell'attacco granata. Si muove molto, ma rischia spesso di essere evanescente, cosa che risulta essere a lungo andare (dal 76' Alex BERENGUER 6 – Subito nel vivo delle azioni, sfiora anche un gol. Positivo il suo ingresso in campo).

Andrea BELOTTI 7.5 – Apre la strada al Toro col suo solito gol da rapinatore, approfittando della corta respinta di Scuffet. Potrebbe incrementare il bottino in diverse altre occasioni, trova o Scuffet o sbaglia per errori di valutazione. Ma va premiato per il grande lavoro a tutto campo: se in attacco trova sempre il modo di cercare e prendere la porta oppure è bravo nel tenere la palla, subire fallo e far salire la squadra; è nevralgico il suo lavoro difensivo. Aiuta spesso e volentieri, mettendosi sempre al servizio della squadra.

Sinisa MIHAJLOVIC 6.5 – Questo successo vale probabilmente doppio. Per come è arrivato e per quanto vale realmente alla vigilia del derby. Ancora troppi errori dei suoi, anche a risultato “acquisito”. Il Torino non riesce ancora ad essere una squadra che “ammazza” le partite.