Le strategie della Roma: tra rischio smobilitazione e un mercato di scommesse

Roma, capitale d’Italia ma non del calcio. Eterna seconda – tre volte nelle ultime quattro stagioni – la società che fa capo a James Pallota vive il principio di un’estate rivoluzionaria. Lo è per l’addio di Francesco Totti, che ha lasciato dopo l’ultimo commosso saluto all’Olimpico, lo è per l’addio di Luciano Spalletti, che nonostante i malumori suoi e della piazza nei suoi confronti (principalmente proprio legati al non utilizzo dell’ex capitano/bandiera) ha traghettato l’anno scorso la squadra ai preliminari di Champions e l’ha ricondotta all’Europa che conta dalla porta principale in questa stagione.

Tutti con le valigie

A questo si aggiungono le voci che vogliono una serie di giocatori, attualmente giallorossi, in uscita da Trigoria. Sicuro partente sembra essere Szczesny, portiere destinato al Napoli, così come lo è uno tra Rudiger e Manolas, che Spalletti vorrebbe portare con sé all’Inter per rinforzare il reparto difensivo nerazzurro. C’è poi Salah – uno dei giocatori che quest’anno hanno modificato spesso le sorti dei match della Roma - che ha le valigie pronte verso Liverpool, mentre legato alla maglia ma con tante richieste il romano d’adozione Nainggolan, perno della squadra del presente e del futuro (dice lui che promette amore alla Magica) ma in attesa di risposte da parte della società in sede di mercato. Se a questa aggiungiamo le voci su Dzeko e Paredes, il quadro della situazione è tutt’altro che limpido sulla sponda giallorossa del Tevere, dove il nuovo ds Monchi è chiamato a ricostruire una squadra che sembra smantallare.

Il progetto Monchi è un Siviglia-bis

Reggono le questioni legate al fair play finanziario, regge la ricerca al rinnovamento e regge anche l’abitudine del nuovo ds (l’ha fatto per anni, bene, al Siviglia) a lavorare molto in Sudamerica con giocatori spesso divenuti grandi in Europa (vedi Bacca), ma la smobilitazione che sembra stagliarsi all’orizzonte non può dare molta fiducia. Siamo agli inizi di giugno e c’è tutto il tempo di lavorare sulla squadra, a partire dall’allenatore. La sensazione però, a sentire anche le parole dello stesso Monchi, è che il progetto della Roma non sia di investire tanto e subito in colpi da 50/80 milioni, ma lavorare su scommesse, meno costose. A partire da Di Francesco, probabile nuovo tecnico: già legato ai colori, rodato ma non dal profilo internazionale. Così come i nomi dei possibili nuovi arrivi, connessi alla recente esperienza del tecnico a Sassuolo. Ricci e Pellegrini – già di proprietà della Roma – rappresentano investimenti futuribili ma concretamente poco attuali per giocare la Champions; Acerbi e Berardi, più esperti anche in campo internazionale ma sicuramente non quei colpi che infiammano una piazza calda e scontenta come quella romana. Altro nome che viene accostato è quello di Driussi, attaccante classe ’96 del River Plate: una scommessa come sarebbe potuto essere Schick, sfumato perché già promesso sposo della Juventus.

Ripartire da De Rossi...

Insomma tanti sono i dubbi sul futuro di quella che nelle ultime stagioni è stata la più seria e continua rivale della Juventus, in un momento di cambio gestionale che potrebbe mantenerla simile o rischiare di disgregarla. Stupisce ad esempio come il punto di partenza sia stato De Rossi, giocatore simbolo ma il cui peso all’interno dello spogliatoio e l’incidenza dell’ingaggio sul portafoglio della società siano vincolanti per club e tecnico. Monchi è una sicurezza e difficilmente si farà depredare di tutti i suoi pezzi pregiati, ma l’andamento iniziale dell’estate giallorossa e i rumors romani – tra addetti ai lavori e tifosi – lasciano qualche dubbio su cosa la Roma stia costruendo.