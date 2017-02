L’Inter invita Théo a San Siro: “Indossa la maglia con il sorriso”

Le immagini di Théo, il ragazzo francese di colore picchiato e seviziato dagli agenti di polizia durante un controllo antidroga ad Aulnay-sous-Bois, località della periferia di Parigi, hanno fatto il giro del mondo e suscitato una lunga scia di commenti e sentimenti di rabbia e indignazione.

Anche l’Inter ha voluto schierarsi al fianco dal ragazzo, ritratto sui social sul letto di un ospedale, con la maglia nerazzurra indossata come pigiama: la società ha voluto invitare Théo a San Siro per poter assistere a una partita della squadra di cui è grande tifoso. “Abbiamo contattato Théo per dirgli che, quando starà bene, sarà nostro ospite a San Siro per vestire la nostra maglia con un sorriso”, si legge sul profilo Twitter ufficiale dell’Inter.

Oltre a quello del club, sono arrivati anche messaggi singoli, come quelli di Geoffrey Kondogbia e del presidente Erick Thohir. “Giustizia per Théo”, scrive Kondogbia. “Guarisci presto, ci vediamo a San Siro”, aggiunge Thohir.