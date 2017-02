L’Inter riparte, l’Atalanta non molla e il Chievo stende il Sassuolo: Torino-Pescara 5-3

Inter-Empoli 2-0 (14’ Eder, 54’ Candreva)

Al termine di una settimana con poco calcio e tanto contorno, l'Inter riparte. L'Empoli regge bene il campo a San Siro, ma nulla può contro la qualità dei nerazzurri: la squadra di Pioli vince per 2-0 grazie a un gol per tempo firmati dall'ex Eder e, nella ripresa, da Candreva. Vittoria meritata per una squadra che viene limitata solo dalle parate dell'ottimo Skorupski, bravo in particolare su Gagliardini. Così come è ottimo e decisivo anche il collega Handanovic: sul punteggio di 1-0, e pochi secondi prima del raddoppio, lo sloveno ipnotizza Krunic, presentatosi solo davanti a lui, salvando porta e risultato.

Palermo-Atalanta 1-3 (19’ Conti, 26’ Gomez, 42’ Chochev, 78’ Cristante)

L'Atalanta espugna il Barbera vincendo 3-1 sul Palermo e sale a quota 45 punti in coppia con l'Inter, tenendo aperto il sogno Europa League. Siciliani fermi al terzultimo posto a 14 punti, 8 dall'Empoli e salvezza sempre più lontana. Nerazzuri in vantaggio al 19' con un colpo di testa di Conti, raddoppio al 26' con Gomez che approfitta di un errore in disimpegno di Jajalo. Al 41' i rosanero dimezzano lo svantaggio grazie all'incornata di Chochev. La terza rete subita dal Palermo arriva al 78' grazie a Cristante, in tuffo su assist di super Gomez.

Sassuolo-Chievo 1-3 (24’ Matri, 39’, 57’ e 67’ Inglese)

Roberto Inglese trascina il suo Chievo nella rotonda vittoria per 3 a 1 contro il Sassuolo al "Mapei Stadium". Tripletta per l'ex Carpi che, al 4', aveva anche sprecato un calcio di rigore. Episodio da cui è pure scaturita l'espulsione del neroverde Timo Letschert, che ha condizionato tutto l'incontro, affrontato dagli emiliani in inferiorità numerica. Sassuolo in vantaggio con Matri al 24'; poi la stanchezza si fa sentire e il Chievo chiude la pratica a inizio ripresa anche grazie alle splendide traiettorie disegnate da Valter Birsa.

Torino-Pescara 5-3 (2’ Iago Falque, 10’ Ajeti, 15’ e 61’ Belotti, 53’ Ljajic, 73’ aut. Ajeti, 75’ e 83’ Benali)

Goleada dal Torino sul Pescara. i granata dominano per un'ora abbondante andando sul 5-0 grazie alle reti di Iago Falque, Ajeti, Belotti (2) e Ljajic. Poi, dopo aver controllato sul velluto, la squadra di Mihajlovic spegne il cervello e subisce 3 gol in pochi minuti, che valgono per la reazione del Pescara ma non per il risultato. 3 punti ai granata ora a -5 dalla Fiorentina, ottava. Oddo, triste in panchina, resta ultimo a soli 9 punti. La B è sempre più vicina.

La classifica dopo le partite delle 15:

Juventus 57 punti; Roma 53; Napoli 51; Inter e Atalanta 45; Lazio 43; Milan e Fiorentina 40; Torino 35; Chievo 32; Sampdoria 30; Udinese 29; Bologna, Cagliari e Sassuolo 27; Genoa 25; Empoli 22; Palermo 14; Crotone 13; Pescara 9.