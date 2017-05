Lippi: "Totti? Deve essere lui a dire quando smette, non gli altri"

" Un po' tutti dicono che lui smetterà ma dalla sua bocca questa frase non è ancora uscita. E questo è anche un peccato per un campione e il simbolo di una città come lui "

Lo ha detto l'ex ct della nazionale italiana Marcello Lippi a proposito del futuro di Francesco Totti. "Non devono essere gli altri a dire che smette, deve essere lui - ha aggiunto ai microfoni di 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento - Gli ho parlato una decina di giorni fa e non abbiamo discusso del fatto che smetterà, abbiamo scherzato un po'".

Sulla Juventus: "Giusto pensare al Triplete"

"E' giusto che ci pensino, non è una questione di presunzione. E' sbagliato fare delle scelte, l'unica maniera per vincere qualcosa è provare a vincere tutto". Lo ha detto Marcello Lippi, ex ct e tecnico della Juventus, in merito alla possibilità che i bianconeri possano centrare il 'triplete'. "Non vedo perché non debbano pronunciare questa parola, si sono guadagnati questa possibilità - ha aggiunto ai microfoni di 'La politica nel pallone' su Gr Parlamento - La Juve ha fatto una crescita importante, la supremazia in Italia era indiscutibile ma a livello internazionale è stato molto bravo l'allenatore, ha capito che doveva aumentare la qualità della squadra. Chiaro che la Champions è l'obiettivo principale, ma nel frattempo c'è da passare alla storia per un altro motivo".