Lo strano caso di Gabbiadini e dei gol che arrivano fuori tempo massimo

Strano caso davvero quello di Manolo Gabbiadini e della sua annunciata e ormai inevitabile separazione dal Napoli: dopo aver siglato ultimo gol del 2016 e primo gol del 2017 per il Napoli l’ex attaccante della Sampdoria ha concesso il tris accompagnando con inusuale appoggio di petto il vellutato cross di Marko Rog in occasione della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia. Non ci sarà spazio per ripensamenti e clamorosi dietrofront, Manolo spiccherà a stretto giro di posta il volo verso lidi di Premier League o Bundesliga: di certo una siffatta conclusione del rapporto ha i crismi del paradosso, come se l’attaccante mancino si fosse improvvisamente sbloccato una volta preparata la valigia. Tre gol basteranno per farsi rimpiangere? Più no che sì.

Il valzer delle occasioni perse

Al netto di un primo anno in maglia partenopea incoraggiante (11 gol stagionali nonostante lo sbarco a Napoli a gennaio) il resto dell’esperienza di Gabbiadini in azzurro è costellata da treni persi. Nella prima stagione da Sarri fu penalizzato dalle prestazioni monstre di Gonzalo Higuain stazionando all’ombra del campionissimo per gran parte della stagione senza riuscire a incidere nelle poche occasioni in cui fu insignito della maglia da titolare: se in campionato visse da comparsa o poco più, in Europa League non riuscì a caricarsi la squadra sulle spalle nel momento del dunque. Partito Higuain, la stagione 2016/2017 sembrava foriera di grandi cambiamenti per “Gabbia”, ma l’inattesa esplosione di Milik ne minò il morale e, una volta chiamato a sostituire il bomber polacco dopo il grave infortunio, l’attaccante bergamasco tradì ancora una volta le attese.

Manolo Gabbiadini Napoli 2016LaPresse

L’equivoco tattico

Tra Gabbiadini e Napoli non è mai sbocciato l’amore, ancor più tra l’attaccante e mister Maurizio Sarri. Sì perchè il 4-3-3 disegnato dall’allenatore toscano mal si concilia con le caratteristiche di un attaccante abituato a giostrare da seconda punta oppure da esterno offensivo di un 4-2-3-1. L’involuzione di Gabbiadini nelle ultime due stagione nasce dunque da un equivoco prima di tutto tattico e forse la pietra tombale del rapporto tra Sarri e l’attaccante fu posata dopo l’infortunio a Milik, quando l’allenatore di Figline Valdarno dichiarò pubblicamente che non avrebbe cambiato modulo per venire incontro alle esigenze di Gabbiadini.

Non c’è dunque spazio per rimpianti dell’ultim’ora: la separazione s’ha da fare ed è destinata ad apportare beneifici a tutte le parti coinvolte. A Sarri che avrà a disposizione un attaccante più funzionale al suo gioco e allo stesso Gabbiadini che, dotato di indiscusse qualità tecniche, potrà ritrovarsi lontano dal Vesuvio. Ecco perhè quei tre gol sono decisamente arrivati fuori tempo massimo.

