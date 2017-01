Lo Zenit chiama Ranocchia, Ausilio al lavoro per convincerlo

Andrea Ranocchia, come ampiamente visibile, è finito in fondo alle gerarchie di Pioli che come centrali vede prima Andreolli e addirittura Medel. Proprio per questo motivo i nerazzurri stanno cercando di cedere il difensore umbro in modo da guadagnare qualcosa in uscita. A tal proposito è da registrare l’offerta di qualche giorno fa da parte dello Zenit sulla base di circa 8 milioni di euro, oltre ai russi, sul ragazzo, c’è l’interesse anche di Bologna e Watford, con la pista inglese che però risulta la meno percorribile. Nessuna meta convince e stuzzica il difensore italiano che preferirebbe rimanere all’Inter nel tentantivo di giocarsi le sue carte.

Visto il pochissimo spazio che Ranocchia potrebbe trovare da qui fino a fine stagione il Ds Ausilio è al lavoro proprio per convincere il ragazzo ad accettare la partenza verso un’altra società dove, sicuramente, giocherebbe titolare o comunque dove non avrebbe 4 difensori prima di lui nelle idee dell’allenatore. Ausilio, proprio in questi giorni, incontrerà l’entourage sel difensore italiano nella speranza di riuscire a convincere Ranocchia ad abbandonare l’Inter e accettare una delle offerte che dovrebbero arrivare sul tavolo.

D’altronde a 28 anni potrebbe essere l’ultima opportunità per Ranocchia di tornare a giocare ed esprimersi ai livelli di Bari, quando tra lui e Bonucci quello forte sembrava essere proprio il ragazzo umbro.