Lotta salvezza, Preziosi e la polemica sugli orari: "Crotone favorito se la Juve sarà Campione"

Dopo Sarri, anche Enrico Preziosi - presidente del Genoa - interviene sulla mancata contemporaneità delle gare della penultima giornata di Serie A. Sarri voleva gare in contemporanea già settimana scorsa per il duello con la Roma per quanto riguarda il 2° posto, Preziosi invece si lamenta per la volata salvezza.

Il problema: Juventus Campione, come giocherà contro il Crotone?

Nel caso in cui Roma e Napoli non dovessero vincere rispettivamente contro Chievo e Fiorentina sabato, la Juventus sarebbe matematicamente campione d’Italia senza giocare. Con le effigi di Campione d’Italia, con quale atteggiamento i bianconeri scenderanno in campo contro il Crotone? Questa è la domanda che si pone Preziosi, intimorito che la squadra calabrese - in piena lotta retrocessione con Genoa e Empoli - possa essere ‘favorita’ dalla sovrapposizione dei calendari. Presziosi prova a cambiare le cose, ci riuscira?

" Vi faccio una domanda, se voi siete la Juve e sapete già di aver vinto lo Scudetto, la domenica fate giocare Higuain contro il Crotone rischiando che si faccia male prima della finale di Champions? Logica vuole che giochino in contemporanea con la Juventus e tra loro per garantire la regolarità del campionato. Non si può fare? La Federazione può intervenire per garantire la regolarità. Il presidente Carlo Tavecchio ha già ricevuto un'istanza nostra e dell'Empoli e può intervenire in tal senso. Io me lo auguro per il bene di tutte le 20 squadre di A, non solo per il Genoa. [Enrico Preziosi, presidente del Genoa] "

La volata

Situazione di stallo dopo l’ultima giornata con il Genoa che vanta ora solo 2 punti di vantaggio rispetto alla zona retrocessione dopo l’ultimo ko contro il Palermo. I rossoblu affronteranno il Torino in casa, che vorrà riscattarsi dopo lo 0-5 casalingo contro il Napoli, l’Empoli se la vedrà contro l’Atalanta già sicura del piazzamento europeo mentre il Crotone cercherà gloria allo Stadium. La corsa salvezza che sembrava chiusa mesi e mesi fa, diventa improvvisamente esaltante.

Le ultime due giornate nella corsa salvezza

Squadra Punti in classifica vs 37a giornata vs 38a giornata 16. Genoa 33 punti Torino ROMA 17. Empoli 32 punti Atalanta PALERMO 18. Crotone 31 punti JUVENTUS Lazio

in maiuscolo le trasferte

Vrenna (Crotone) in difesa: "Nessuno ci ha mai fatto regali"

L’Empoli non fa comunicati e resta in silenzio, per ora, anche se Preziosi afferma con certezza che i toscani sono con lui in questa battaglia. Il presidente del Crotone invece non ci sta: “Non credo che anticipi e posticipi siano stati stilati l’altro ieri o una settimana fa. È tempo che si conoscono le date e gli orari delle partite. Nessuno in stagione ci ha regalato qualcosa, né il Milan, né l’Inter, né l’Udinese nell’ultima giornata di campionato, tanto meno lo farà la Juventus domenica”.