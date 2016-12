Lucas Leiva è il centrocampista che serve all’Inter di Pioli?

Quando si avvicina la riapertura del mercato, d’inverno come d’estate, l’espressione fair-play finanziario è quella che in casa Inter viene utilizzata di più, a cominciare da Piero Ausilio. Senza alcun dubbio la società nerazzurra deve sfoltire la rosa, prima tappa fondamentale per poi rinforzare la squadra, cosa che peraltro potrebbe avvenire anche vendendo certi giocatori. Non è un paradosso: sgombrare il campo da calciatori non all’altezza dell’Inter darebbe a Pioli la possibilità di gestire meglio il gruppo puntando sui profili che valgono davvero.

Il tecnico ha chiesto un centrocampista alla dirigenza che ha trovato un brasiliano atipico in uscita dal Liverpool: Lucas Leiva. Ottenere il prestito secco senza doversi impegnare nell’obbligo di riscatto è un’opportunità da non sottovalutare e giustamente viene presa in considerazione. Si tratta peraltro di un professionista serio che fa vita d’atleta e nel tempo libero si dedica ai figli. Poi, però, ci sono le esigenze reali per puntare all’Europa e su questo aspetto si può discutere.

Lucas Leiva: carriera e caratteristiche

Lucas Leiva ha vestito solo due maglie in carriera a livello di club: Gremio e Liverpool. Ce n’è poi una terza che lui stesso definisce “del suo cuore”, il piccolo Desportivo Sete de Setembro, il club della sua città, Dourados, nello stato del Mato Grosso do Sul che è famoso per il Pantanal, la più grande palude del mondo. L’estro apparteneva allo zio Leivinha mentre il mediano dei Reds è uno che bada al sodo: disciplinato tatticamente, è un uomo che “fa legna”, che predilige la giocata semplice all’apertura che strappa gli applausi della platea, a costo di commettere qualche fallo. Un uomo di temperamento molto europeo, insomma, uno che non tira mai indietro la gamba se c’è da combattere. Ha il passaporto italiano (Pezzini è il cognome della mamma Tania) e dopo 326 partite con il Liverpool potrebbe salutare Klopp che l’ha messo ai margini del progetto (solo 8 presenze in campionato di cui 3 da titolare).

E il regista?

Giocatore da 6 gol e 18 assist in 326 gettoni, il brasiliano compirà 30 anni il prossimo 9 gennaio e non a caso è assistito da Kia Joorabchian, stretto consulente di mercato di Suning. I tifosi già per questo storcono il naso ed è lecito interrogarsi sulle caratteristiche tecniche. Il punto fermo del centrocampo dell’Inter oggi è Marcelo Brozovic che, rivitalizzato dalla cura Pioli, ha dimostrato di essere imprescindibile e unico nel reparto. Bisognerebbe dunque affiancargli un calciatore dai piedi buoni che sappia dettare i tempi e cucire la manovra: un regista, ruolo scoperto da troppo tempo nella Milano nerazzurra. Lucas Leiva non sembra essere il candidato ideale. O meglio, se Felipe Melo dovesse partire sarebbe un sostituto in grado di portare qualcosa in più, ma il problema di base rimarrebbe irrisolto ed è per questa ragione che l’Inter sta studiando altre mosse per il suo centrocampo.