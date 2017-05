L’Udinese rallenta un’Atalanta in emergenza: 1-1

Un punto a Udine in queste condizioni non è da buttare per l’Atalanta che prosegue la sua marcia di avvicinamento all’Europa. Senza Conti, Freuler e con il Papu Gomez a mezzo servizio, Gasperini porta a casa un pareggio prezioso contro gli uomini di Delneri, protagonisti di una ripresa di alto livello. Al gol di Cristante di testa sugli sviluppi di un corner – classica rete di marca bergamasca – risponde Stipe Perica prima dell’assalto finale dell’Udinese che, però, non produce i tre punti. L’Atalanta sale a quota 65 punti, momentaneamente a +6 sul Milan e +9 sull’Inter. Un bel margine per poter chiudere la pratica Europa nelle prossime uscite.

La cronaca della partita

In avvio, Petagna pesca in profondità Gomez ma il suo diagonale è debole per Karnezis. Zapata vince un duello con Masiello e calcia in porta: Berisha si allunga in angolo. De Paul sfiora il gol direttamente da calcio d’angolo, ma Berisha risponde con prontezza. Un tiro di Gomez viene parato da Karnezis, sulla respinta si avventa Petagna, ma la sua conclusione, smorzata, viene tolta dalla porta da Adnan, autore di un salvataggio sulla linea. Al 41’ Gomez da corner pesca Cristante, la cui incornata batte Karnezis per lo 0-1.

Nella ripresa, De Paul gira un pallone perfetto a Perica: il primo tentativo del croato viene parato da Berisha che nulla può, però, sul tap-in ravvicinato. La supremazia dell’Udinese nel finale non si traduce in gol: finisce 1-1.

La statistica chiave

13 – L’Atalanta si conferma la squadra più prolifica sugli sviluppi di corner in questo campionato: 13 reti.

Il tweet da non perdere

Problema cromatico non ravvisato dall’arbitro Di Bello prima del match...

Il migliore in campo

Rodrigo De Paul: va vicino al gol con un corner velenoso, passa a Perica il pallone dell’1-1 ed è l’uomo da cui passa il gioco di una bella Udinese.

Il peggiore in campo

Anthony Mounier : entra in campo e fa imbufalire Gasperini. Non tiene un pallone, non fa niente di utile, spreca ogni potenziale occasione. Il suo allenatore lo rimprovera e rischia una crisi di nervi.

La dichiarazione

Luigi Delneri: "All'andata abbiamo avuto fortuna nel portare a casa i 3 punti, oggi è stata una partita dove abbiamo creato molto di più".

Il tabellino

UDINESE (4-4-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Felipe, Adnan; De Paul, Balic (61’ Kums), Hallfredsson, Jankto; Perica (76’ Ewandro), Zapata (72’ Thereau). All: Delneri

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Raimondi (46’ D’Alessandro), Cristante, Grassi, Spinazzola; Kurtic (56’ Bastoni), Gomez (62’ Mounier); Petagna. All: Gasperini

Arbitro: Marco Di Bello della Sezione di Brindisi

Gol: 41’ Cristante (A), 53’ Perica (U)

Note: ammoniti Raimondi, Balic, Felipe, Kurtic, Masiello, Hallfredsson, De Paul