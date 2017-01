Luiz Gustavo riaccende gli interrogativi della Juventus: rinforzarsi o attendere giugno?

Perso ufficialmente Witsel. Preso ufficialmente Rincon. Asamoah e Lemina in direzione Coppa d’Africa. Il centrocampo della Juventus resta un reparto in via di rinnovamento e il mese di gennaio, tra impegni obbligati e mercato aperto, porta a nuove possibilità e vecchi interrogativi. Novità legate a nomi già sfiorati in passato e rivoluzioni, perché no, anche dal punto di vista tattico. L’ultimo nome finito sulla lista di Marotta e Paratici è infatti quello di Luiz Gustavo, centrocampista classe 1987 del Wolfsburg.

E’ ancora una volta in Germania che il duo del mercato bianconero sta cercando di andare a parare per l’arrivo di un ulteriore rinforzo che per immediati bisogni appare necessario. Considerata infatti la beffa Witsel e l’impossibilità di arrivare al nome più desiderato – N’Zonzi del Siviglia – la Juventus pare aver virato su un profilo che per duttilità potrebbe rappresentare un nome interessante.

Luiz Gustavo infatti rappresenta sia un’alternativa a Marchisio nel ruolo di mediano davanti alla difesa – e che potrebbe consentire allo stesso Marchisio di tornare eventualmente a ricoprire il ruolo originale di mezz’ala – che, in prima persona, seppur con degli eventi limiti, di mezz’ala stessa. Certo, questo aprirebbe nuovamente alle discussioni su quale tipo di strategia stia adottando la Juventus per rinforzare un reparto che con le partenze di Vidal prima e Pogba poi si è palesemente indebolito, ma per il breve termine non ci sono altre grandi soluzioni e se non si vuole sul serio considerare un assegno di 30 milioni al Siviglia, su gennaio non esistono altre alternative. Ecco perché il profilo Luiz Gustavo è ritenuto dalla dirigenza bianconera il più meritevole di un’offerta. Anche in questo caso, però, dall’altra parte, il buon esito dell’affare non appare così scontato.

Gustavo könnte Wolfsburg im Sommer verlassenSID

Nonostante la parziale apertura del diretto interessato dalle pagine di Kicker - “A ogni sessione di mercato ci sono voci e speculazioni – ha dichiarato Luiz Gustavo – Se dovesse presentarsi un'offerta che vada bene a entrambe le parti ne parleremo, ma per ora non so nulla" – il Wolgsburg, forte anche della cessione di Draxler al PSG, non ha bisogno di vendere e per una cifra inferiore ai 20 milioni (4 in più di quanti versati nel 2013 al Bayern Monaco) non avrebbe intenzione di trattare. Numeri parecchio lontani dalle idee della Juventus e un piano dunque che per ora appare di difficile riuscita. L’idea di Paratici era infatti quella di arrivare a un prestito con diritto di riscatto, ma la soluzione bianconera non ha riscontrato l’iniziale interesse dei tedeschi che, senza un’offerta concreta, non tratteranno. La palla passa dunque nuovamente alla Juve e l’incognita centrocampo resta d’attualità: investire ora su quel che c’è… o correre il rischio e aspettare la prossima estate?