Lulic squalificato 20 giorni per la frase su Rudiger: ma così salterà solo una partita

La FIGC alla fine ha deciso per 20 giorni di squalifica e 10mila euro di multa come punizione per Lulic dopo le frasi rivolte al difensore tedesco della Roma Rudiger al termine dell'infuocato derby della Capitale dello scorso 4 dicembre. "A Stoccarda vendeva calzini, oggi fa il fenomeno", frasi ritenute dunque lesive ed offensive. Dunque, non razziste.

Un caso che farà discutere: in pratica salterà solo 1 partita

Ovviamente, la decisione di far partire la squalifica proprio ora prima della sosta natalizia di circa due settimana non è passata inosservata e farà sicuramente discutere Già, perché in questo modo il giocatore bosniaco salterà effettivamente solo una partita, quella col Crotone dell'8 gennaio alla ripresa del campionato. Inoltre, la decisione ufficiale arriva proprio il giorno dopo la sfida (giocata da titolare da Lulic) contro l'Inter.