Luna park Napoli: triplette di Hamsik e Mertens, 1-7 a Bologna e 2° posto

Straniamento, estasi, sbiggottimento: sono le sensazione che un appassionato del gioco più bello al mondo prova di fronte al Napoli di Maurizio Sarri, quasi una benevola Sindrome di Stendhal senza effetti perversi quali panico o agitazione. Perchè qui siamo al cospetto di una straordinaria opera d’arte: indipendentemente da quali saranno gli esiti di campionato e Champions League, questa banda di ragazzini terribili e campioni senza tempo come Marek Hamsik sta riscrivendo la storia. Bello da impazzire questo Napoli che ha messo a referto un 1-7 (UnoASette!) in casa di un Bologna ridotto a formazione di categoria inferiore – e stiamo parlando di una compagine che veleggia a 14 punti di margine dalla zona retrocessione! – e che grazie a tale exploit si è issato al secondo posto della classifica confezionando il provvisorio sorpasso alla Roma. Domani aspetteremo al varco Juventus, Inter e Roma, questa sera ci corichereremo consapevoli di aver assistito a una performance di squadra composta della materia dei sogni.

La cronaca della partita

Primo tempo dalle emozioni impossibili da rinchiudere in poche righe: finisce sull’1-4 in virtù dei gol in apertura a stappare il match di Marek Hamsik e Lorenzo Insigne e della doppietta di Dries Mertens; in mezzo l’ininfluente rete di Torosidis. Tutto qui? Macché. C’è anche il rigore intercettato da Pepe Reina a Destro sul parziale di 0-2, l’espulsione di un Callejon insolitamente fumantino e il discutibile cartellino rosso questa volta sventolato a Masina per intervento border line su Mertens.

Dopo apparente calma piatta il Napoli si scatena come una furia nella parte finale del match ritoccando ampiamente il punteggio: va a ancora a segno Hamsik con doppia conclusione sotto il sette da campione vero qual è e confeziona il definitivo 1-7 Mertens con diagonale chirurgico a tu per tu con il neo entrato Da Costa. Vittoria dalle proporzioni record per il Napoli di Sarri.

La statistica chiave

7 - Il Napoli non aveva mai segnato 7 gol in trasferta in una partita di Serie A. Primizia.

Il tweet della partita

Il tabellino

Bologna (4-3-3): Mirante (80' Da Costa); Torosidis, Oikonomou, Maietta, Masina; Dzemaili, Pulgar, Nagy; Rizzo (46’ Verdi), Destro (68’ Petkovic), Krejci Allenatore: Donadoni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Zielinski (72’ Giaccherini), Diawara (62’ Allan), Hamsik (80' Rog); Callejon, Mertens, Insigne Allenatore: Sarri

Arbitro: Massa

Gol: 36’ Torosidis; 4’, 70’, 74’ Hamsik, 6’ Insigne, 33’, 43’, 90' Mertens

Note – Ammoniti: Pulgar, Maietta; Diawara, Callejon, Hysaj Espulsi: Masina; Callejon

Seguono aggiornamenti...