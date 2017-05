Lutto nel mondo arbitrale: è morto Stefano Farina a 54 anni

Il mondo del calcio piange Stefano Farina. Arbitro di primissimo livello, tanto da raggiungere la vetta a livello nazionale (esordio in A nel 1995) e diventare internazionale, dopo aver appeso il fischietto al chiodo aveva iniziato la scalata a livello dirigenziale passando dalla CAN D, la CAN PRO e la CAN B della quale era l’attuale responsabile. Conosciuto per la sua fermezza e competenza, è stato uno dei pochi arbitri a non essere investito dal ciclone di Calciopoli tanto da essere designato per la Supercoppa Europea dell’estate 2006. Ha sempre avuto il coraggio di metterci la faccia: celebri le sue scuse, non tanto gradite ai vertici arbitrali, in diretta tv nel 2008 dopo Catania-Inter (“Il fuorigioco di Cambiasso c’era, è evidente, abbiamo sbagliato”).

Il cordoglio dell'AIA

All’età di 54 anni, improvvisamente, ci ha lasciato l’ex arbitro internazionale ed attuale Responsabile della CAN B, Stefano Farina. Arbitro della Sezione di Novi Ligure dal dicembre del 1979, ha debuttato in Serie A nel gennaio del 1995 dirigendo complessivamente 236 gare della massima serie e 117 di Serie B. Ha diretto due finali di Supercoppa Italiana e la finale di Supercoppa Europea del 2006. Osservatore UEFA, è stato Rappresentante degli arbitri in attività e Responsabile della CAN D e della CAN PRO.

Il Presidente dell'AIA Marcello Nicchi ed il Vice Narciso Pisacreta, insieme ai componenti del Comitato Nazionale, al Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale Alfredo Trentalange, ai Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, ai Componenti della CAN B, Cristiano Copelli e Gabriele Gava, anche a nome dei 35.000 arbitri italiani, esprimono alla famiglia di Stefano profondo cordoglio e vicinanza.

Si uniscono il Segretario dell’AIA Francesco Meloni, il Vice Segretario Massimo Solfanelli, il Responsabile della Segreteria della CAN B Davide Garbini, il Direttore Responsabile della Rivista "l'Arbitro” Carmelo Lentino, i Coordinatori della redazione e tutto il personale FIGC in forza all’Associazione Italiana Arbitri.

Il ricordo di Nicchi

"Caro Stefano, la tua partita, quella più importante, si è chiusa in un modo inaspettato, prematuramente, senza darti l’opportunità di concederti il recupero". Inizia così la lettera di Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, l'Associazione Italiana Arbitri. "Quanto è difficile, in questi momenti, scrivere o dire qualcosa, uscire dalla retorica, dalle frasi scontate", scrive. "E lo è ancora di più per chi, come me, ha avuto l’opportunità di condividere con te un lungo tratto di vita. Ti voglio, ti vogliamo ricordare, così come ti abbiamo conosciuto: un professionista meticoloso, a tratti puntiglioso ma anche simpaticamente giocoso, un grande arbitro ed un grandissimo dirigente, maestro formatore. Un padre, un marito e un amico, esemplare". "La tua famiglia, e quella arbitrale, perdono un punto di riferimento. Il mondo del calcio perde un grande uomo di sport. Ciao 'Principe'!", conclude il numero uno dell'AIA.