Maccarone e un rigore da 6 punti: lo scontro diretto va all'Empoli

Al termine della gara, a Empoli esultano quasi come se avessero vinto la Champions League. Ed in effetti la portata del successo contro il Palermo è più o meno quella: una sfida non da 3 punti, ma da 6, e basta dare anche solo un rapido sguardo alla classifica (prima e, a maggior ragione, dopo il match) per capire di cosa si stia parlando. Gara brutta, tesa, bloccatissima: la risolve l'entrata in campo di Massimo Maccarone, inserito da Martusciello al 76' e capace, in un paio di minuti, prima di procurarsi un rigore e poi di segnarlo. Finisce 1-0 per i toscani, ma è come una goleada: gli azzurri volano a +7 sui rosanero, agguantando il Sassuolo e distanziandosi in maniera notevole dalle ultime tre posizioni. Una pessima notizia non soltanto per Corini e i suoi giocatori, ma anche per Pescara e Crotone.

La cronaca della partita

Sin dai primi minuti, il disegno della partita è abbastanza chiaro: a tenere maggiormente il pallone è l'Empoli, che però ha pochissime idee e deve scontrarsi con un Palermo raccolto e attento. Dopo qualche piccolo brivido nell'area di Posavec, arrivano solo al 25' le prime occasioni del match: Posavec vola (anche per i fotografi) per deviare sopra la traversa il sinistro di Bellusci, poi dall'angolo successivo ci prova anche Dioussé, il cui tentativo dal limite termina alto di poco. Posavec ancora decisivo nel finale di un primo tempo non indimenticabile, quando si distende per allontanare un pericolosissimo cross di Pasqual, prima che Cionek anticipi Marilungo a pochi passi dalla porta.

2016, Riccardo Saponara, Empoli-Palermo, LaPresseLaPresse

Poco spettacolo anche nella ripresa, con una differenza rispetto al primo tempo: il Palermo sale sempre più di tono, arrivando a spaventare Skorupski con una botta di Jajalo deviata impercettibilmente dal polacco. L'ex romanista è poi decisivo anche su Quaison: ottimo l'intervento a terra per dire di no al destro secco dell'avversario. A un quarto d'ora dalla fine Martusciello inserisce Maccarone per Marilungo, ed è il cambio decisivo per regalare la svolta a una gara bloccata: pochi secondi e Big Mac si guadagna un rigore (trattenuta di Cionek) e lo realizza, battendo Posavec con un destro potente e angolato. Il neo entrato Balogh spaventa Skorupski senza superarlo, e a nulla servono ai rosanero i 5 minuti di recupero concessi da Valeri: vince l'Empoli, che scappa a +7 regalandosi uno splendido inizio di 2017.

La statistica chiave

Sembra incredibile, ma Lukasz Skorupski è il portiere che in questo campionato ha chiuso più volte senza prendere gol: questa è l'ottava in 19 giornate di campionato.

Il tweet

Il migliore in campo

Maccarone. Gli bastano due minuti per regalare all'Empoli una delle vittorie più importanti del suo campionato: si guadagna un rigore e lo trasforma senza fronzoli. Decisivo anche con meno spazio a disposizione.

Il peggiore in campo

Saponara. La voglia e la partecipazione al gioco dell'Empoli ci sono, la precisione nell'ultimo passaggio assolutamente no. Inconcludente per un tempo, fantasmatico per l'altro. Fino al cambio.

La dichiarazione

Massimo Maccarone: "Il rigorista della squadra sono io, e dunque era giusto che calciassi. Mi sentivo di farlo, anche se ero appena entrato in campo".

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Bellusci, Cosic, Pasqual; Krunic, Diousse, Croce; Saponara (65' Pucciarelli); Mchedlidze, Marilungo (76' Maccarone). All. Martusciello

Palermo (3-5-1-1): Posavec; Cionek (81' Diamanti), Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Jajalo (83' Balogh) Gazzi, Bruno Henrique, Morganella (75' Aleesami); Quaison; Nestorovski. All. Corini

Arbitro: Paolo Valeri di Roma

Gol: 78' rig. Maccarone

Note: ammoniti Laurini (E), Morganella (P), Cionek (P), Bruno Henrique (P)