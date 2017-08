Maglie, tradizione, appartenenza. La miopia degli sponsor tecnici e la voglia di ritorno al classico

Quella che vedete qui sotto è la maglia del Milan stagione 1981-82, l'anno dell'inutile vittoria a Cesena e della "Brutta Faccenda" in Napoli-Genoa, che condannò i rossoneri alla seconda retrocessione in serie B. Insieme alla maglia dell'anno precedente ed a quella dell'anno successivo, è fra le più amate, ricercate e rimpiante dai tifosi del Diavolo. Maglie relative ad annate tutt'altro che memorabili, eppure idealizzate come poche altre dagli appassionati. Basta farsi un giro su e-Bay per averne conferma. Un esempio utile, quasi paradigmatico, per evidenziare il clamoroso scollamento che si è registrato negli ultimi anni, e in qualche caso anche per la stagione alle porte, fra la percezione popolare e le strategie di marketing degli sponsor tecnici dei club più in vista.

Ora, lasciamo pure da parte le inspiegabili dell’ultima stagione come la recente terza maglia dell'Inter, giustamente ribattezzata col nome di una nota bibita, o del Barcellona, una sorta di ghiacciolo a tre gusti frutta. Concentriamoci solo sulla prima maglia, quella che rappresenta l'identità del club e della sua gente. Perché è proprio il senso di identità che sembra clamorosamente sfuggire a gusti e capricci dei designer d'oggigiorno, evidentemente sprovvisti della consapevolezza che il calcio ed il tifo calcistico, anche nell'era del business sopra ogni cosa, poggiano innanzitutto su una forte identità popolare. Col tempo puoi piegare regole, abitudini, orari, la fruizione stessa del calcio, fino a rendere clienti a 360° quelli che un tempo erano semplicemente tifosi. Ma il senso di appartenenza, quello non lo puoi ignorare senza pagare pegno. E il senso di appartenenza risponde sempre in primis alla maglia. "Solo per la maglia" è un mantra un po' ovunque, possibile che i visionari delle multinazionali dell'abbigliamento sportivo non lo colgano? O forse l'hanno colto in ritardo, viste le tendenze delle ultimissime proposte.





Lo spunto per questa riflessione ci viene dalle recenti voci di una qualche tensione fra il Milan ed il suo sponsor tecnico, deluso dagli scarsi utili delle ultime stagioni. Ovviamente non ci riguardano le dinamiche commerciali fra le parti né le legittime aspettative economiche. Solo proviamo ad ampliare il punto di vista sulla questione: è sicuro che i magri ricavi derivino solo dal rendimento della squadra? Oppure è possibile che sostituire il rosso con un ambiguo color melanzana, come avvenuto nelle ultime due stagioni, o partorire una maglia come quella della stagione 2014/2015, ammazzi le vendite quanto o più dei risultati?

Del resto è un fatto che lo stesso sponsor tecnico, annusando aria nuova dopo il closing di aprile (o forse proprio su input della nuova proprietà), per la nuova stagione è tornato al classico: maglia rossonera di un rosso vivo, righe tutte uguali, niente patacche nè bizantinismi, persino un font umano per nomi e numeri. E le vendite sembrano aver premiato la scelta già diverso tempo prima che iniziasse il pirotecnico mercato rossonero. Ad alcuni puristi non piace il ritorno al calzettone bianco, classico solo della prima era Berlusconi e non dei 118 anni di storia del club. Ma visti i tempi meglio accontentarsi, fosse anche per scaramanzia.





Inversione di tendenza? Può darsi, c'è di che augurarselo. Qualche segnale devono averlo avuto anche in casa Juventus, dove pure si torna al classico a valle di una stagione sì ricca di successi, ma certo non impreziosita da una prima maglia che, forse in omaggio al nuovo logo, ricordava più una tenuta da campionato brasiliano che la storia ultracentenaria della squadra più amata d'Italia. Per il 2017/2018 si torna ad un'immagine anni '70/'80, con un retro forse troppo “Udinese di Zico”, ma comunque nuovamente accattivante. Che sta avendo successo e ne avrà anche nei prossimi mesi, indipendentemente dai risultati. E allora sarà definitivamente chiaro che, almeno per quanto riguarda l'outfit, guardare indietro è meglio che guardare avanti.

Peccato che l'altro sponsor tecnico planetario non abbia seguito la stessa strada (o avuto lo stesso input?) per l'Inter, dove al contrario pare ristagnino le vendite della nuova maglia. Nemmeno brutta, in termini assoluti, ma siamo sempre lì: poco rispettosa della tradizione. Quelle righe irregolari che al designer "ricordano lo skyline di Milano", a gran parte dei tifosi nerazzurri ricordano al limite la vecchia cancellata dei tempi del “parterre”. Quando per la maglia della Beneamata, come per le altre, valeva la miglior regola estetica esistente: less is more. Non è una posa vintage fine a se stessa. E' un aggrapparsi alla tradizione come ultimo anticorpo popolare al calcio gentrificato. L'ultimo baluardo su cui non c'è spazio per mediazioni. E paradossalmente dovrebbe essere proprio chi ha interessi economici in ballo a capirlo per primo.



Chiaro, l'esposizione a sperimentazioni prossime allo scempio riguarda maggiormente i club di primissima fascia, e ancor più le maglie a righe, su cui è più facile tradurre i voli pindarici di taluni stilisti. Squadre a tinta unita sono per loro fortuna più al riparo. Eppure anche lì non mancherebbero segnali facili da cogliere su quanto la voglia di tradizione superi di gran lunga le tensioni avanguardiste. La maglia con l'aquila stilizzata degli anni '80, rispolverata dalla Lazio in qualche appuntamento speciale dello scorso anno, ha avuto un successo clamoroso.

Visto che il "modello inglese" viene quasi sempre tirato fuori a sproposito riguardo l'ordine pubblico, proviamo a prenderlo ad esempio in questo senso. Nella perfida Albione, dove non esiste contraffazione ed il merchandising ufficiale è una voce pesante nell'economia dei club, nessuno si è mai permesso di devastare le prime maglie. A righe o a tinta unita che siano. Minime variazioni anno dopo anno, eppure vendite sempre forti. Perché si sono mossi prima di tutti sui mercati esterni, certo. Ma anche perché certi paletti, lassù, non si spostano per nessuna ragione al mondo. E alla lunga finisce pure per pagare.