Maldini esclude un ritorno al Milan: "I miei dubbi rimangono"

Ai microfoni di Sky Sport Paolo Maldini ha ribadito la sua ferma volontà di rispettare la sua decisione iniziale, ovvero quella di non voler avere nulla a che fare con la nuova proprietà del Milan, per quanto l'ex capitano del Diavolo si senta ancora legato a doppia mandato alla sua società di origine. Ecco cosa ha risposto in merito a un suo possibile ritorno:

" Assolutamente no, ho preso la decisone l’ho presa tempo fa e sincerante credo sia stata una decisione giusta e ponderata. Io ho parlato ad ottobre, il closing si è fatto un mese fa, i miei dubbi sono rimasti. Naturalmente resta sempre l’amore per questa squadra, anche la tristezza della fine dell’era di Berlusconi che ha portato ai tifosi e ai giocatori esperienze incredibili. C’è la speranza che questo il Milan possa tornare più o meno a quei livelli, a standard accettabili. C’è stato un incontro e non è andato a buon fine, oltre questo io non è che sia ingombrante, ho avuto la fortuna di poter esprimere quello che ho pensato senza essere legato a niente che mi facesse cambiare la mia idea. Posso avere torto o ragione ma l’indipendenza di pensiero è la cosa più soddisfacente della mia carriera e non la voglio cambiare. "

Bandiera scomoda?

Bandiere scomode in società? Noi siamo ingombranti in quel senso. Quello che succede a fine carriera per una bandiera è che i progetti di società debbano coincidere tra società e giocatore. Io son rimasto titolare fino alla fine, è quello che volevo: smettere da protagonista. Ci si deve preparare all’addio al calcio, anche per se stessi non si può andare ad oltranza. Io non avrei mai accettato di fare panchina, è successo una volta nel derby con Ancelotti, sono entrato nel secondo tempo ma sono stato così male che mi ha fatto capire che non avrei accettato un impiego part time nella mia carriera anche per rispetto a quanto ho fatto nel Milan.