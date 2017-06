Mancini pesca in Italia per il suo Zenti: nel mirino Brozovic, Papu Gomez e Masina

Da qualche giorno, Roberto Mancini è ufficialmente il nuovo allenatore dello Zenit. Per sua stessa ammissione, la rosa è da rinforzare e il tecnico ha deciso di buttare un occhio in Italia. In tempi non sospetti, Mancini aveva dichiarato: “Chi prende i giocatori dell’Inter fa un affare“, suscitando pareri contrastanti e anche una buona dose di ironia sul web. In realtà questa frase non è così priva di senso, dato che l’ex tecnico nerazzurro potrebbe pescare a Milano la prima pedina per il suo Zenit. Il nome scelto dal tecnico di Jesi è quello di Marcelo Brozović, polivalente centrocampista croato. Il n. 77 si adatterebbe al classico 4-2-3-1 di manciniano stampo, ricoprendo sia un ruolo in mediana che eventualmente sulla trequarti.

Il secondo nome della lista è quello del Papu Gómez che, dopo una stagione a dir poco fantastica, sembra aver conquistato praticamente tutti. Il prezzo del cartellino non è esattamente conveniente ( l’Atalanta chiede circa 25 milioni), ma per i magnati russi (che flirtano col colosso della ristorazione Burger King) non sembra essere un gran problema. Inoltre, per Gómez si tratterebbe di un ritorno nei paesi dell’est dopo la ‘sciagurata’ avventura al Metalist in Ucraina.

2017, Alejandro Gomez, Fabrizio Cacciatore, Atalanta-Chievo, Getty ImagesGetty Images

Ultimo ma non ultimo, Mancini ha pensato pure alla difesa e in particolare alla fascia sinistra. Spostato Criscito al centro, la corsia mancina sembra essere libera per un innesto: il nome più caldo è quello di Adam Masina, terzino in forza al Bologna. Per Masina sarebbe un salto di qualità importante, dato che potrà misurarsi in Europa (sempre se dovesse concretizzarsi l’ipotesi). D’altra parte, sarebbe una perdita non irrilevante per l’Under 21 e la Nazionale: l’ennesimo talento in fuga per cercare le luci di palcoscenici prestigiosi.

