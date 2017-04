Mandzukic l'indispensabile: la faccia truce di una Juventus che vuole vincere tutto

Mario Mandzukic è la chiave di volta, la soluzione, il rimedio contro ogni avversaria. Di ruolo fa l’attaccante, di natura è un faticatore, un uomo di sacrificio, capace di rendere in fase difensiva tanto quanto in quella realizzativa. Il vero volto copertina della Juventus semifinalista di Champions e avviata verso il sesto scudetto, dovrebbe essere proprio lui. Perchè esiste un lato di questo sport dedicato agli esteti, fatto di belle giocate, di eleganza, di qualità. E allo stesso tempo non va sottovalutato l’altro aspetto della stessa medaglia: il lato operaio, il covo dei faticatori, con la faccia e le mani sporche dal tanto lavoro. Ecco, Mario Mandzukic non ci ha messo molto a passare dall’uno all’altro, immedesimandosi perfettamente nel ruolo di esterno sinistro nel 4-2-3-1 di Allegri: compiti di rottura e di copertura tanto quanto offensivi. Un lavoro che ricorda molto quello fatto da Eto’o nell’Inter formato Triplete di Josè Mourinho. Un ruolo che Mandzukic ha saputo interpretare con umiltà, con dedizione e con cattiveria: una duttilità che ha permesso ai bianconeri di dare una svolta alla stagione. E se la copertina e le paillettes spesso sono riservate agli altri, Mandzukic non ha meriti inferiori in questa cavalcata imponente. Anche perché al lavoro di quantità, unisce una qualità non indifferente, basti rivedere il gol del 3-0 di ieri al Genoa.

Nessun capolavoro

Un miracolo di Allegri? Lo stesso allenatore la pensa in maniera differente: “Non ho fatto nessun capolavoro, in quel momento della stagione (dopo la sconfitta al Franchi con la Fiorentina) era giusto cambiare perché ci stavamo un po' trascinando. Mario è un giocatore che ha un motore diverso dagli altri, corre tantissimo, tatticamente è molto bravo e ha una tecnica elevatissima. In questa posizione è un terzo attaccante importante e aiuta molto il centrocampo”. Sono queste però le mosse che cambiano una stagione, che cementano gli equilibri, che danno fiducia ai giocatori stessi, che rendono affidabile un modulo ed un sistema. Mandzukic, prima di essere reinventato esterno, fungeva da alter ego di Higuain, senza i galloni da protagonista che ha ora. Caricato di responsabilità, anche se a caricarlo non è che ci voglia molto, ha dato una marcia in più alla Juventus che da quel momento in poi non ha più perso. La sua abnegazione, il suo volto truce che maschera ogni forma di sorriso, la sua faccia tosta e la sua cattiveria lo hanno eletto ad esempio per i tifosi, che ora inneggiano a lui, lo reputano elemento fondamentale e nella sua indole battagliera si rispecchiano.

Talismano

E se fino alla stagione scorsa il talismano era Simone Padoin, ora al Cagliari, ora è lo stesso Mandzukic a vestire quei panni. Basta una semplice statistica: la Juventus ha vinto tutte e venti le partite, su tutte le competizioni, in cui è andato a segno Mandzukic, che complessivamente in bianconero ne ha fatti 21 in 77 gare. Ciò significa che il croato, pur segnando meno rispetto ai suoi standard abituali, riesce ad essere incredibilmente decisivo.